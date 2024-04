PS5 Pro: últimos rumores sobre especificaciones, precio y fecha de lanzamiento

Aunque Sony aún no ha presentado la PS5 Pro, cada vez parece más probable que pronto veamos una actualización de mitad de generación, posiblemente este mismo año (2024).

Sony ya tiene experiencia en el lanzamiento de nuevas variantes de consolas: la PS5 de lanzamiento está siendo sustituida por la PS5 Slim. Sin embargo, en la pasada generación, el gigante de las consolas lanzó una variante más potente de la PlayStation 4, la PS4 Pro, que ofrecía una máquina más potente y capaz de mejorar la experiencia con casi todos los juegos de PS4.

Supuestamente conocido internamente como "Project Trinity", Sony se guarda muy bien los detalles confirmados oficialmente y no ha dicho nada públicamente sobre una nueva consola PS5, pero los rumores y la información bien documentada se acumulan, y gran parte de ellos apuntan a una consola más potente, quizá más capaz en términos de frecuencia de fotogramas, escalado y trazado de rayos, que llegará a finales de 2024. Esto es todo lo que sabemos sobre la PS5 Pro.

PS5 Pro: fecha de lanzamiento y precio

No se ha confirmado ni la fecha de lanzamiento ni el precio de PS5 Pro. Sin embargo, la última filtración de especificaciones de la PS5 Pro, de buena fuente, insinúa un lanzamiento a tiempo para, o "en", el puente de 2024.

Si echamos la vista atrás, la PS4 Pro se anunció en septiembre de 2016 y llegó apenas dos meses después, en noviembre de ese mismo año. Si Sony siguiera ese mismo patrón, tendríamos que aguantar un poco más para tener noticias.

En cuanto al precio de la PS5 Pro, se trata de una conjetura mucho más educada, ya que no tenemos nada en lo que basarnos. Recientemente, Sony ha subido el precio de la PS5, achacándolo al aumento de la inflación en todo el mundo, por lo que la PS5 cuesta actualmente 479,99 libras esterlinas / 549,99 euros / 799,95 dólares australianos. Si realmente tuviéramos que hacer una conjetura, dada la potencia extra que podrían proporcionar las especificaciones filtradas, pensaríamos que la PS5 Pro no seguirá el ejemplo de la PS4 Pro, que se lanzó al precio original de la PS4 básica: creemos que la PlayStation 5 Preo podría lanzarse a un precio de entre 599 $ y 1.000 $ australianos. No obstante, insistimos en que se trata de una suposición. Esperamos recibir pronto información más concreta sobre los precios.

PS5 Pro: Diseño

Lo más probable es que la PS5 Pro sea físicamente más grande que la PS5 estándar si tomamos el salto entre la PS4 y la PS4 Pro, por ejemplo. Dado que la PS5 ya es un chico grande gracias a sus placas laterales curvadas y su estructura alta, una PS5 Pro podría ser físicamente más alta y más gruesa para compensar cualquier hardware más potente en su interior, así como cualquier aumento necesario en el tamaño de la solución de refrigeración.

Es poco probable que Sony abandone por completo el diseño de la placa lateral de PS5, ya que facilita la apertura de la consola para limpiar los ventiladores e instalar un SSD para PS5, algo que seguramente no se eliminará en ningún diseño de PS5 Pro.

PS5 Pro: Especificaciones

(Image credit: Sony)

Aunque en el pasado este era un campo difícil de predecir, la última filtración de especificaciones e información sobre PS5 Pro nos ofrece al menos algo medianamente sustancial. Al parecer, la filtración procede directamente de la red interna de desarrolladores, por lo que parece auténtica y presenta una lista de datos sobre la nueva consola que informa a los desarrolladores sobre las particularidades de la máquina.

Una línea prometedora de la fuente era que "Cuando se ejecutan en Trinity, los títulos de PlayStation 5 pueden soportar una mayor resolución y velocidad de fotogramas". Más allá de eso, y en términos de especificidades, se destacaron otras especificaciones y detalles:

Un 45% más de potencia de renderizado bruta que la PS5 estándar

Aumento de dos a cuatro veces en el trazado de rayos

Tecnología de escalado propia de Sony: "PlayStation Spectral Super Resolution".

Compatibilidad con resoluciones 8K

"Arquitectura personalizada para el aprendizaje automático

Una GPU que ofrece una enorme potencia de 33,5 teraflops

PS5 Pro - FAQs

¿Es necesaria una PS5 Pro? Técnicamente, no, pero en el futuro podríamos ver cómo los desarrolladores se encuentran con más obstáculos debido al hardware antiguo de PS5, que se traduce en compromisos notables en los juegos, como velocidades de fotogramas o resoluciones más bajas. Una PS5 Pro podría revitalizar muchos juegos antiguos si se mejoran como vimos en PS4 Pro, y la potencia adicional debería garantizar que los títulos más nuevos tampoco se vean frenados.

¿Debería esperar a una PS5 Pro o simplemente comprar una PS5? Siempre conseguirás una oferta mejor si esperas, es la naturaleza de la tecnología. Sin embargo, la PS5 es una consola excelente que tiene grandes juegos a los que puedes jugar ahora mismo. Sí, una PlayStation 5 Pro podrá ofrecerte una mejor experiencia en general, pero piensa en cuánta diversión te estarás perdiendo por esperar...