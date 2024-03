Fitran características del PS5 Pro y sugiere un salto bastante grande en calidad

Las supuestas especificaciones del PlayStation 5 Pro se han filtrado en línea e indican un aumento significativo en el poder que ofrece la consola de generación media de Sony, que oficialmente aún no ha sido confirmada.

Un video reciente de YouTube de Moore's Law is Dead reveló detalles sobre la PS5 Pro de Sony, o 'Trinity' como supuestamente se la llama internamente, que cubre una gran cantidad de especificaciones y detalles sobre la nueva máquina de un documento de presentación interno.

Algunos detalles sugieren mejoras de rendimiento particularmente interesantes y emocionantes, con una nota en la presentación que resume las capacidades de la máquina que dice: "Cuando se ejecutan en Trinity, los títulos de PlayStation 5 pueden admitir una resolución y velocidad de fotogramas más altas".

Los documentos señalan que la PS5 Pro será "aproximadamente un 45% más rápida que la PlayStation 5 estándar" en términos de potencia de renderizado, mientras que el trazado de rayos está recibiendo un enorme impulso de dos a cuatro veces mayor que el de la PS5 estándar. También se incluyen detalles que apuntan a una GPU de consola que ofrece 33.5 teraflops de potencia; la PS5 estándar tiene 10.28 teraflops. Este es un salto enorme y representa algo que podríamos ver generación tras generación en lugar de algo incremental, como vimos con la última generación de PS4 Pro.

Por otra parte, lejos de los números, también hay algo llamado "Superresolución espectral de PlayStation" mencionado en el documento, que se dice que es la tecnología de mejora de Sony, así como una "arquitectura personalizada para el aprendizaje automático" y el "aprendizaje automático de PlayStation" que podrían ver " soporte para resoluciones de hasta 8K ".

Desde entonces, los detalles y los informes han sido corroborados por Insider Gaming , e IGN también entiende que las filtraciones son legítimas, y ambos afirman que las filtraciones provienen de la red de desarrolladores de Sony Interactive Entertainment (SIE).

Naturalmente, al no haber nada confirmado oficialmente, estos no deben tomarse al pie de la letra ni como una verdad evangélica. Sin embargo, si una consola PS5 Pro se acerca a este tipo de salto de rendimiento cuando se lance a finales de 2024, como sugieren los rumores, entonces será un cambio significativo para una actualización de media generación.

