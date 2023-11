Reseña Super Mario RPG - El clásico instantáneo que tanto amamos, pero mejorado

Infrmación de la reseña Plataforma en que se reseñó: Nintendo Switch

Disponible para: Nintendo Switch

Fecha de lanzamiento: 17 de noviembre de 2023

Super Mario RPG no es un juego que se tome a sí mismo en serio. Es un juego en el que el enemigo de Mario, de toda la vida, Bowser, llora cuando las cosas no salen como quiere, los personajes hacen adorables movimientos a medida que suben de nivel y esto es apenas el inicio. Sin mencionar a Mario, Bowser y otro hombre detrás del corazón de Peach compartiendo un tierno beso grupal. Esas cosas también son las que hicieron que la versión de Super Nintendo Entertainment System fuera tan querida, e igualmente las que prevalecen para hacer que la nueva versión de Nintendo Switch sea un juego imprescindible para cualquiera que nunca haya experimentado el juego de rol por turnos original.

La aventura comienza como probablemente esperarías que lo hiciera una historia de Mario: Bowser vuelve a secuestrar a la Princesa Peach y el trabajo de Mario es salvarla. Sin embargo, las cosas no salen exactamente según lo planeado para nadie, ya que una fuerza conocida como Smithy Gang desciende sobre el Reino Champiñón, destruyendo el Star Road, un lugar misterioso donde los deseos se hacen realidad, en el proceso. Esta invasión también hace que Bowser sea expulsado de su propio castillo y que Peach desaparezca.

Después de esto, Mario emprende un viaje para encontrar a la princesa, pero termina uniendo fuerzas con un tipo emocional y de buen corazón llamado Mallow, y más tarde con Geno, un guerrero de Star Road que habita en una muñeca de madera. Su objetivo es reunir siete piezas de estrellas dispersas por todo el país para arreglar Star Road y hacer posible que los deseos se vuelvan realidad. Más tarde, este trío termina reclutando a la propia princesa e incluso a Bowser para restaurar el Reino Champiñón y su proceso de concesión de deseos a la normalidad.

¡Es hora de pelear!

Una parte básica de esta misión son las batallas, y se han realizado mejoras en el sistema de pulsación de botones cronometrado que los jugadores veteranos recordarán bien. Al igual que en la versión original de SNES, presionar el botón 'A' justo antes de que un ataque esté a punto de golpearte o cuando uno de los miembros de tu grupo haga contacto con un enemigo reducirá el daño que recibes o aumenta tu poder de ataque; estos se conocen oficialmente como comandos de acción. Dependiendo de qué tan bueno sea tu momento, el daño contra ti puede ser totalmente anulado, y en el frente de ataque, presionar los botones en el momento perfecto infligirá daño por salpicadura a todos los enemigos en la pantalla.

Realizar estos comandos de acción aumentará el nuevo indicador de acción y, cuando esté lleno, los tres miembros activos del grupo podrán desatar un poderoso movimiento triple. Estos varían dependiendo de los personajes que se encuentran en el campo. Mi favorito es el Invincible Shell Strike, en el que Peach lanza una Superestrella a Bowser y Mario le lanza hábilmente una patada directamente a cada enemigo que se enfrenta a ellos.

La ejecución de múltiples comandos de acción seguidos también crea una cadena, que aplica gradualmente beneficios al grupo dependiendo de cuánto tiempo logras mantenerlo. Todo esto, combinado con el hecho de que el momento de los comandos de acción varía según los movimientos que se utilizan, crea un sistema de batalla atractivo y satisfactorio que nunca se vuelve obsoleto.

Dicho esto, el nivel de dificultad general de Super Mario RPG tiende a ser bastante bajo. Jugamos en el modo Normal y no tuvimos mayor problema para avanzar en esta aventura. La mayoría de los jefes caen rápidamente y, de hecho, descubrimos que algunos enemigos potenciados (que se pueden encontrar aleatoriamente en el mundo) representaban una amenaza mayor que la mayoría de los jefes principales.

Puro corazón

Si bien las batallas son fantásticamente divertidas, la mayor fortaleza de Super Mario RPG es su corazón y su fantasía. Como se mencionó anteriormente, es un juego muy alegre. La mayoría de los adversarios son muy tontos y vale la pena hablar con cada NPC debido a las frases divertidas que dicen. Un Toad comerciante se molestó con nosotros por caminar detrás de su mostrador, un panadero Torte (un Koopa Troopa blindado) nos regañó por saltar sobre su pastel y otro Toad al azar hace una referencia a James Bond así como si nada.

La mejor parte (Image credit: Nintendo) Literalmente, cada vez que Bowser estaba en la pantalla. Su caracterización es deliciosamente tonta, y cualquiera que se perdió la versión original pero se enamoró de su representación en The Super Mario Bros. Movie lo adorará.

Los diseños de los persoanjes son hermosos: es divertido enfrentarse a nuevos personajes como a un Toad fortachón con gafas de sol, barba y muñequeras de cuero con púas. Lo mismo ocurre con el bigotudo Canciller Toad y el duro Yoshi azul de Yo'ster Isle, Boshi. En los juegos modernos de Mario, rara vez vemos variaciones tan distintas de los personajes básicos de la serie como esta, por lo que es brillante verlos nuevamente en una forma recién hecha.

Como era de esperar de una nueva versión creada unos 27 años después del original, todo se ve, suena y se siente mucho mejor que nunca. Si bien adoro la banda sonora recientemente remasterizada, puedes cambiar a la música original de SNES en cualquier momento en el menú principal, lo que los fanáticos nostálgicos pueden disfrutar. Los colores aparecen en la pantalla OLED de Nintendo Switch, lo que hace que pasear por cada zona del mundo también sea un auténtico placer.

Muchos tesoros y un poco de tedio

Desafortunadamente, algunas áreas parecen un poco desprovistas de cosas que hacer. El principal incentivo para explorar ubicaciones es la existencia de cofres del tesoro escondido: cajas con elementos que son completamente invisibles hasta que saltas debajo de ellas. Aunque es posible equipar elementos para ayudar a localizarlos, cualquiera que los busque puede pasar mucho tiempo saltando sobre cada mosaico de un área con la esperanza de encontrar algo. Esto se vuelve tedioso rápidamente y los tesoros en sí mismos a menudo no valen el esfuerzo que se necesita para descubrirlos.

La otra queja contra Super Mario RPG es su ángulo de cámara fijo: aparte de las escenas y ciertos minijuegos, puedes esperar que tu vista de Mario y su grupo siga siendo la misma mientras exploras, y no tienes forma de alterarla. La mayoría de las veces esto no es un problema, pero algunas áreas que requieren que hagas saltos precisos a plataformas pueden ser difíciles de realizar cuando no puedes ver correctamente hacia dónde vas y tienes que estimar dónde caerás con tu sombra. Afortunadamente, esto no ocurre lo suficiente como para que sea un problema abrumador, pero sigue siendo frustrante.

Las magníficas imágenes cobran vida maravillosamente en Nintendo Switch, con animaciones de personajes fluidas y alegres y escenas espectaculares que ayudan a mostrar este estimado juego de rol de una manera nunca antes vista. Si bien seguramente será un éxito entre los fanáticos nostálgicos, las mejoras y adiciones han hecho que Super Mario RPG sea tan divertido para los nuevos jugadores en 2023 como lo fue el original hace tantos años.

Funciones de accesibilidad

Super Mario RPG no cuenta con muchas funciones de accesibilidad. Hay dos diseños diferentes de controles de batalla para elegir: en el primero, los jugadores presionan 'A' para confirmar sus movimientos o 'B' para regresar cuando están en los menús de batalla, que se abren presionando A/B/X/Y. botones; el segundo hace que los jugadores usen estos mismos botones para abrir los menús de batalla, pero presionen los botones correspondientes nuevamente para confirmar sus elecciones.

De forma predeterminada, Mario está configurado para correr automáticamente cuando camina por el mundo, con la opción de mantener presionados los botones L/R para caminar. Esto se puede revertir en el menú si no le importa mantener presionado L/R para ejecutar.

Hay dos opciones de dificultad para elegir: Normal y Breezy. Breezy es el más fácil de los dos, lo que hace que las batallas sean más sencillas y permite a los jugadores tener más elementos (como curas y mejoras).

¿Cómo lo reseñamos?

Pasamos alrededor de 12 horas jugando Super Mario RPG, completando la historia principal y explorando una gran cantidad de contenido secundario, incluida la búsqueda de tesoros escondidos, la obtención de puntuaciones altas en minijuegos como la carrera de la isla Yo'ster y el paseo en Minecart en la montaña Moleville, y luchando contra jefes opcionales.