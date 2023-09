Nuevo actor de doblaje de "Mario", no será revelado hasta que Super Mario Bros. Wonder se estrente, confirma presidente de Nintendo.

Es posible que hayamos escuchado las nuevas voces de Mario y Luigi en Super Mario Bros. Wonder, pero Nintendo no confirmará quién les dará voz hasta el lanzamiento del juego, según el presidente de Nintendo, Doug Bowser.

El mes pasado, se anunció que Charles Martinet, quien ha sido la voz de Mario, Luigi, Wario, Waluigi y otros personajes más icónicos de la serie Mario durante décadas, ya no dará voz a ningún personaje de Nintendo en el futuro. En cambio, asumirá el papel de 'Embajador de Mario', y si te preguntas qué significa eso, no estás solo: Martinet admitió recientemente que él mismo aún no lo sabe .

Nintendo confirmó previamente que el cambio de actor de voz entrará en vigor muy pronto, ya que Martinet "no está involucrado" en el próximo juego de Nintendo Switch, Super Mario Bros. Wonder. En una entrevista con IGN en Nintendo Live en Seattle, Washington, Bowser (el presidente, no el Rey Koopa) habló sobre el cambio de rol de Martinet, pero también confirmó que actualmente no hay planes de revelar la identidad del nuevo actor de doblaje antes de la información. se revela a través de los créditos de Super Mario Bros. Wonder .

"Creo que la gente ha reconocido esto cuando ven Super Mario Bros. Wonder , escucharán una voz diferente y dejaremos que eso se desarrolle y estará dentro de los créditos, y la gente sabrá quién es la nueva persona". ese momento, pero no planeamos hacer ningún anuncio antes de eso”, dijo.

Curiosamente, esto parece implicar que un individuo dará voz a Mario y Luigi, muy parecido a como lo hizo Martinet hasta este momento. Sin embargo, no está claro si esta misma persona también reemplazará el resto de los roles anteriores de Martinet, como Wario y Waluigi.