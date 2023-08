Super Mario Bros. Wonder fecha de lanzamiento, gameplay y todo lo que sabemos

Se ha revelado la fecha de lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder, y está previsto que llegue a finales de este año, marcando la primera nueva incorporación a la franquicia de Super Mario Bros en más de una década.

Con una nueva incorporación a una franquicia tan querida, el juego tiene mucho que demostrar para que sea una adición digna. Dicho esto, todavía no es particularmente fácil emitir un juicio sobre el juego, ya que solo hemos visto un tráiler, pero aún hay una cantidad razonable de información para desempacar en él.

Para un fanático de la franquicia de Mario, ya hay algunas buenas razones por las que vale la pena mantener Super Mario Bros. Wonder en su radar de los próximos juegos de Switch, pero hemos reunido todo lo que sabemos sobre el título hasta ahora, tanto lo antiguo como lo nuevo. Hay muchas razones para emocionarse con este juego.

Super Mario Bros. Wonder - directo al grano

¿Qué es? El próximo título principal de Super Mario Bros.

El próximo título principal de Super Mario Bros. ¿Cuándo puedo jugarlo? 20 de octubre de 2023

20 de octubre de 2023 ¿En qué puedo jugarlo? Nintendo Switch

¿Quién lo hace? Nintendo

Super Mario Bros. Wonder fecha de lanzamiento y plataforma

(Image credit: Nintendo)

La fecha de lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder es el 20 de octubre de 2023. Esto marca dos años desde el lanzamiento de Super Mario 3D World + Bowser's Fury en Nintendo Switch, y 11 años desde el último videojuego 2D Super Mario Bros completamente nuevo en Wii U.

Debido al tiempo que ha pasado desde que se lanzó el último juego completamente nuevo de Super Mario Bros , hay una buena razón por la que se está volviendo tan esperado entre los jugadores. Además de ser el primer juego nuevo de Super Mario Bros en 11 años, es el primer juego completamente nuevo de Super Mario Bros que se lanza en Nintendo Switch, que es la única plataforma en la que se lanzará el juego.

Como exclusivo de Nintendo Switch, la breve descripción del juego que hemos recibido parece planear utilizar los colores vibrantes de Nintendo Switch OLED para ofrecer la mejor experiencia visual imaginable, junto con sus gráficos fluidos al explorar la versión más nueva de Mushroom Kingdom.

Super Mario Bros. Wonder tráilers

(Image credit: Nintendo)

A pesar de lo anticipado que es el título, hasta ahora solo hemos recibido un solo tráiler de Super Mario Bros. Wonder , que se mostró como parte del Nintendo Direct el 21 de junio. Dentro del breve tráiler de dos minutos y medio, obtenga un primer vistazo en qué niveles podemos esperar explorar a lo largo del juego, junto con una cantidad de enemigos que podemos esperar encontrar y algunos potenciadores familiares que hemos visto en juegos anteriores.

También podemos presenciar un nuevo encendido activado por un nuevo elemento llamado Wonder Flower, que parece dar vida a los niveles y mostrar momentos espectaculares que solo tienes que ver para creer. Al final del avance, recibimos la fecha de lanzamiento del juego, el 20 de octubre, y una mirada final a una de las habilidades más nuevas de Mario, Elephant Mario.

Super Mario Bros. Wonder Historia y escenario

(Image credit: Nintendo)

La historia de Super Mario Bros. Wonder sigue siendo un poco misteriosa, y no está desarrollada aún con gran detalle en el único tráiler que recibimos del juego. Dicho esto, dado que sigue la apariencia tradicional de un juego de Mario en 2D, generalmente podemos esperar que siga una historia similar para proteger el Reino Champiñón de cualquier fuerza malvada que pueda estar intentando destruir la paz.

Vemos a Bowser Jr. con algún tipo de mejora en el tráiler de revelación, por lo que es seguro asumir que la familia del Rey Koopa está lista para hacer otra aparición, pero, de nuevo, Mario no sería del todo sin ellos .

Dicho esto, a pesar de que la fórmula general de un título tradicional de Mario en 2D se replica a través de la apariencia y la mecánica del juego, eso no significa que la entrega completamente nueva de la franquicia no contará con algunos giros o vueltas.

Dado que todavía tenemos una cantidad de tiempo razonable antes de que el juego se lance, hay tiempo más que suficiente para obtener una visión más profunda de la historia que sigue el juego a medida que nos acercamos al lanzamiento.

Sin embargo, sabemos que hay personajes disponibles para jugar fuera del Mario titular, como Yoshi, Luigi, Toad, Princess Peach y Princess Daisy. Actualmente no está claro si más protagonistas se unirán o no a la lista, y qué habilidades y cómo podrás jugar como otros personajes se desconoce actualmente, pero junto con la historia esperamos que surja más información sobre la jugabilidad de otros personajes. a su debido tiempo.

Super Mario Bros. Wonder gameplay

(Image credit: Nintendo)

Si eres fanático de los títulos de Mario en 2D desde hace mucho tiempo, el ciclo de juego de Super Mario Bros te resultará familiar después del tráiler de presentación. Al comienzo del tráiler de revelación, además de una apariencia más pulida y una animación más emotiva, las cosas generalmente se ven como en cualquier juego anterior de Mario en 2D de desplazamiento lateral , sin embargo, una vez que Mario ha comenzado a recorrer los nuevos entornos, el nuevo mundo comienza a abrirse a nosotros.

Si bien todavía hay un gran énfasis en los elementos tradicionales de plataformas de desplazamiento lateral de un juego de Mario, Super Mario Bros. Wonder ofrece una serie de elementos nuevos para mantener el contenido del juego emocionante tanto para los jugadores nuevos como para los más veteranos. Entre los potenciadores estándar de hongo, flor de fuego y tanuki Mario, Wonder presenta un potenciador completamente nuevo que altera todo el entorno que te rodea.

Wonder Flower adopta una apariencia similar a elementos como la Ice and Fire Flower, pero emite un brillo casi galáctico en lugar de un color sólido. Además, no parece ser producido a partir de '?' Bloquea de la misma manera que otros elementos de Mario y, en cambio, aparece de la nada cuando te encuentras en un entorno algo más vacío, y debuta en el tráiler de revelación.

Cuando se activa, se dice que la Wonder Flower desencadena momentos espectaculares dentro de los entornos intrincadamente diseñados del juego que no podrías experimentar de otra manera. Estas mejoras ambientales pueden tomar la forma de cualquier cosa, desde dar vida a los tubos hasta otorgar a Mario la capacidad de transformarse en otros objetos, como una bola gigante con pinchos que ayuda a despejar el camino.

El alcance total de las habilidades de Wonder, o Wonder Events, aún está por descubrirse. Además de Wonder Flower, se presenta un elemento llamado Wonder Seed en el tráiler de revelación, pero no está claro para qué se usan exactamente. Especulamos que pueden ser un artículo coleccionable para usar más adelante, potencialmente cultivando una Flor Maravilla a partir de una semilla y usándola.

Pero Wonder Flower no es el único potenciador nuevo que hemos visto en este título. Elephant Mario se robó el espectáculo hacia el final del tráiler. Curiosamente, lo único que vemos que hace esta habilidad es enviar a los enemigos que se aproximan volando sin saltar sobre sus cabezas, y en realidad no vemos a Elephant Mario saltar. Los detalles de esta habilidad se encuentran entre las preguntas que quedan sin respuesta, pero con suerte, pronto recibiremos un foco de atención.

Super Mario Bros. Wonder noticias

(Image credit: Nintendo)

Super Mario Bros. Wonder anunciado en Nintendo Direct el 21 de junio

Super Mario Bros. Wonder recibió su primer tráiler de anuncio oficial como parte de Nintendo Direct el 21 de junio, ofreciendo el primer vistazo a la última entrega de la franquicia Super Mario Bros.

Como la primera entrada completamente nueva a la serie bien estimada en 11 años y la primera entrega en Nintendo Switch, hay muchas expectativas en torno a este título. Sin embargo, las imágenes brillantes y las nuevas y emocionantes mecánicas presentadas a través del tráiler ya lo convierten en un título de Mario que vale la pena vigilar antes de su lanzamiento el 20 de octubre.