El nivel final de Super Mario Bros. Wonder es uno de los más difíciles que he jugado

Los juegos de Super Mario Bros. no suelen ser los títulos más desafiantes. Claro que tienen sus momentos: el infame nivel Champion's Road de Super Mario 3D World, por ejemplo, es innegablemente brutal.

Tal vez la existencia de este tipo de niveles debería haberme advertido de que no esperara nada fácil en Super Mario Bros. Wonder. La última salida del bigotudo fontanero en Nintendo Switch es absolutamente alegre y se centra en lo extraño y lo maravilloso, ya que cada fase contiene un extraño "Efecto Maravilla" que transforma el nivel y la forma en que se juega.

En su mayor parte, los niveles son pan comido, pero como sabrán los completistas, hay un puñado de fases mucho más complicadas escondidas en el "Mundo especial", una zona extra oculta a la que solo se puede acceder completando ciertas fases ocultas en los mundos principales. Todos estos niveles del Mundo Especial reciben la máxima calificación de dificultad de cinco estrellas, y con razón. Un nivel basado en el ritmo, llamado "Fluff-Puff Peaks Special - Climb to the Beat", es absolutamente despiadado, y requiere que realices saltos muy precisos y rápidos para llegar al final del nivel antes de que desaparezcan todas las plataformas.

Tardé unos 40 minutos en completar esta fase, que me inculcó el lema "¡Salta! ¡Salta! Jump!' en mi cabeza durante días, palideció en comparación con el nivel que se desbloquea cuando recoges todas las Wonder Seed y 10-Flower Coin y consigues llegar a la cima de todos los mástiles. Si no quieres conocer todos los detalles, este es tu último aviso de spoiler.

La fuerza de voluntad puesta a prueba

Estaba lleno de esperanza cuando me inscribí por primera vez en "El maratón final de la prueba de la insignia". Una esperanza que pronto se extinguiría. Como su nombre indica, esta fase obliga a los jugadores a superar una prueba extrema en la que cada parte de la fase les obliga a usar una Acción o Insignia de Experto diferente. Por ejemplo, la primera sección te obliga a deslizarte por una enorme caída usando la insignia de paracaídas mientras evitas los obstáculos del camino, mientras que otra te obliga a usar la insignia de patada de delfín para atravesar rápidamente una zona submarina en la que si te detienes demasiado tiempo acabarás electrocutado.

Superé la mayoría de los desafíos de la fase bastante bien, salvo una sección que, por sí sola, me llevó unas cinco horas: la zona de la insignia de salto de primavera. La Insignia de Salto de Resorte, como su nombre indica, obliga a tu personaje a rebotar sin parar mientras se mueve. Esto le permite saltar más alto y más lejos de lo normal, pero es más difícil controlar el tiempo y la precisión de sus movimientos. Como era de esperar, esto no combina bien con una carrera de obstáculos llena de barras de fuego giratorias.

Para superar esta parte, deberás esquivar hábilmente los ardientes objetos de la perdición y realizar saltos muy exactos para evitar caer hacia tu muerte. Si no tienes un Super Champiñón activo (que físicamente no puedes después de morir una vez en esta parte del nivel), las Barras de Fuego también te matan al instante, lo que significa que cualquier movimiento ligeramente incorrecto te obligará a intentarlo de nuevo, desde dos secciones completas antes incluso de que empiece esta. Esas otras dos partes tampoco son precisamente fáciles.

Personalmente, tuve que reintentar repetidamente la parte final del segmento del salto de primavera, ya que las plataformas eran cada vez más pequeñas, hasta el punto de que sólo tenían un bloque de ancho. Esto sería un reto incluso sin la insignia, pero con ella permanentemente equipada, las cosas empezaron a parecerme desesperadas cuando perdí la cuenta de cuántas vidas había gastado.

¡Adelante!

Para cuando llegué a la quinta hora, ya funcionaba con el piloto automático, y quizá fue porque dejé de pensar tanto en lo que estaba haciendo que por fin pude superarlo... y pasar a las siguientes cuatro partes del nivel, una de las cuales te obliga a saltar sobre Bloomps (criaturas en forma de globo parecidas a peces) en movimiento y rebotando a través de una brecha mortal mientras eres completamente invisible. Esa parte también fue dura, pero dado que aún me sentía eufórico después de arrastrarme fuera del infierno especial que era la sección del salto de primavera, pude superarla relativamente rápido, con la tranquilidad de que, afortunadamente, había un punto de control después de la peor parte.

Hay que reconocer que me lo puse todo más difícil, ya que me negué a dejar de jugar como Luigi cuando podía haber usado a Yoshi o Nabbit para hacerme inmune al daño. Además, no usé las funciones en línea del juego, que podrían haber permitido a otros jugadores revivirme cuando me caía. Sin embargo, al final mereció la pena, ya que la sensación de victoria fue similar a la de acabar con un desafiante jefe de Elden Ring o de Dark Souls, aunque irónicamente el nivel me pareció más difícil que acabar con muchos de los jefes con alma contra los que he luchado en el pasado.

La frustración que sentí durante la fase tampoco es motivo de queja: los desafíos opcionales de este tipo son fantásticos, ya que ofrecen algo gratificante que completar para quienes estén dispuestos a afrontarlos, pero quien desee un recorrido un poco más fácil no tiene por qué preocuparse en absoluto. Aunque he de decir que la recompensa por hacerlo ha merecido la pena, al menos en mi aturdida opinión tras superarlo.