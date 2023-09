The Crew Motorfest, podría desbancar a Forza Horizon y aquí te decimos por qué

Forza Horizon 5 fue un juego difícil de valorar. La experiencia es pura alegría, la colección de autos es de élite y todavía no podemos creer lo bien que lucen las luces traseras y los reflejos del capó bajo el sol mexicano. Es un juego de carreras de mundo abierto tremendamente divertido, pero se construyó sobre bases increíblemente sólidas que sentaron los dos juegos anteriores. Elevó la marca de la marea alta... aproximadamente un cuarto de pulgada.

Sin embargo, dos años después, las frustraciones iniciales de la comunidad con algunas quejas de larga data sobre el Forza Horizon 4 no han sido abordadas, transformándose en una ira candente. Los modos multijugador rotos y la interminable avalancha de pantallas de carga que se producen entre la participación en ellos, las frecuentes caídas del servidor y la moderación sospechosa de las cuentas han contribuido a avivar el fuego. Entonces, aunque puede parecer bastante imperioso con su calificación de más de 90 en todas las plataformas, definitivamente no es demasiado grande para fallar. Y The Crew Motorfest lo sabe.

Por su parte, la serie Crew nunca ha logrado captar realmente la sensación de conducir. Esto suena como un fallo bastante terminal para un juego de conducción, pero es un testimonio de lo duro que trabajan los otros elementos para mantener una sonrisa en tu cara. The Crew 1 y 2 estaban en posesión de maravillosos mapas de mundo abierto, que pueden haber estado poblados de señales sin sentido pero que vendían la ilusión de viajar a lo largo y ancho de todo Estados Unidos de manera muy convincente. ¡Mira, ahí está el Monte Rushmore! Ahora estamos a la deriva por curvas nevadas de Colorado. Y aquí viene el Strip de Las Vegas. Increíble.

Botes de remos disfrazados

La otra gran arma en el arsenal de la tripulación es la capacidad totalmente absurda y tonta de transformarse entre autos o bicicletas, aviones y barcos, instantáneamente, en tiempo real. Casi media década desde el lanzamiento de The Crew 2 , todavía parece un concepto demasiado extraño para un juego de carreras tan popular como este, la mecánica regresa en Motorfest y no tengo ninguna duda de que será igual de divertido. como siempre, arrojar una motocicleta desde una montaña y luego transformarse en un avión acrobático en caída libre, luego hacer algunos bucles, volar sobre aguas abiertas y descender dentro como una lancha rápida.

Estos dos elementos son el gancho izquierdo y derecho de The Crew Motorfest en la lucha contra Forza : un mapa mundial convincente y un entorno sandbox de vehículos completamente tonto. Los mapas mundiales de Forza Horizon parecen fantásticos para recorrerlos en coche, pero no te dan una sensación de viaje. FH4 nos dio el mejor mapa de la serie, pero incluso entonces su sección representativa de Inglaterra y Escocia no pudo competir con The Crew cuando se trataba de un buen viaje cooperativo por carretera.

El mapa mundial es definitivamente más pequeño, y los desarrolladores han dejado claro que esta vez ponen por encima la calidad, sobre la cantidad.

Motorfest tiene lugar en Oahu, lo que supone un momento de cierre del círculo para Ubisoft Ivory Tower, un estudio formado a partir de las cenizas del desarrollador de Test Drive Unlimited, Eden Games. El género comenzó en el mundo abierto de Hawaii y, 17 años después, regresa allí. ¿Podrá Oahu transmitir la misma sensación de viaje por carretera de nivel especial de Top Gear ? Honestamente, en esta etapa de prelanzamiento, es difícil juzgar eso. El mapa mundial es definitivamente más pequeño, y los desarrolladores han dejado claro que esta vez primará la calidad sobre la cantidad.

El consenso hasta ahora desde la fase beta es que esto es exactamente lo que ha logrado Motorfest . Aún así, como jugador de Crew 2 de más de 200 horas , no puedo evitar sentir una punzada de pérdida ante la idea de que ya no podré correr de costa a costa a través de los estados. Especialmente porque fue recientemente, cinco años después de la vida útil del juego, que el desarrollador agregó herramientas de creación de carreras personalizadas para permitirme explorar realmente ese mapa y crear mis propias carreras épicas de una hora.

Todo lo que Motorfest tiene que hacer es facilitar mejores viajes por carretera que los de Horizon , lo cual no es una tarea tan difícil como podría parecer a primera vista. Horizon no ha probado una ciudad a gran escala desde su excursión australiana en FH3, e incluso entonces no parecía convincente como centro urbano. Si Motorfest puede hacerte creer que hay una gran población viviendo en esta zona urbanizada por la que pasas a 225 km/h, tendrá una oportunidad...

También necesita variedad. Necesita biomas realmente distintos, una combinación clara de caminos urbanos y rurales y una amplia gama de tipos de caminos. Carreteras. Pistas de tierra. Centros urbanos llenos de cruces y esquinas de 90 grados. El asfalto se tuerce en las colinas.

El elemento vehicular sandbox parece menos desconocido

El elemento vehicular sandbox parece menos desconocido. La lista de autos de Crew 2 parece haber migrado prácticamente en su totalidad, junto con los otros tipos de vehículos, por supuesto, y eso solo aumentará su atractivo cooperativo. No es que los aviones se sientan como Flight Simulator 2020, entiendes, es que su inclusión te permite jugar en libertad de manera un poco más inventiva y, cruzar los dedos, crear algunos eventos personalizados para múltiples vehículos en el creador de carreras.

Ubisoft Ivory Tower no necesita el mejor manejo absoluto de su clase en sus autos si puede hacer que los autos, bicicletas, barcos y aviones se sientan bastante bien. Solo un nivel superior al comportamiento ligeramente extraño de giro y la sensación de ingravidez que tenían en The Crew 2 . Eso es todo. La capacidad de cambiar entre ellos como un transformador de superhéroe hará el resto.

Control de tripulaciones

Porque no tenemos ninguna duda de que será una experiencia cooperativa más fluida que Horizon. Su predecesor ya ganó esa batalla sin lugar a dudas. Formas una tripulación (lo siento, una 'tripulación') con tus amigos y luego uno de ustedes elige un evento en el mapa. Ahora están todos teletransportados a ese evento. Así de fácil.

Es cierto que hay una secuencia un poco extraña antes de la carrera que implica conducir a través de un estacionamiento subterráneo o un área todoterreno cerrada hasta la parrilla, pero está ahí solo para ocultar una pantalla de carga. Y es mucho mejor conducir manualmente hasta tu posición de inicio de carrera que ver a tu Drivatar haciendo el baile de Carlton durante un minuto y medio en Forza Horizon.

El último activo que tiene Motorfest en la lucha es el sistema de actualización de automóviles.

El último activo que tiene Motorfest en la lucha es el sistema de actualización de automóviles. Esto puede parecer una locura, pero sus cajas de botín y RNG son en realidad un buen sistema. Aquí hay microtransacciones, pero sólo de créditos. Los créditos pueden comprarle autos, pero no pueden comprarle las mejoras para esos autos. Esos solo se pueden adquirir, ya sabes, jugando. En realidad, gran parte del juego, con una dificultad alta, si quieres un conjunto completo de piezas al máximo para todos tus vehículos en todas las disciplinas.

Aquí es donde la serie Crew realmente cumple esa promesa de MMO. Maximizar un vehículo para cada tipo de evento (las carreras de autos se dividen en calle, pista, arrastre, deriva e hipercoche, por ejemplo) se siente como alcanzar el nivel máximo con cada clase de personaje en un juego de rol. Debes comprometerte con ello y, durante el proceso, aprenderás las idiosincrasias de ese vehículo. Hay un punto en ello.

El tuning de Horizon también es excelente, pero es una propuesta totalmente diferente. No solo le estás aplicando componentes codificados por colores, sino que también estás ajustando las configuraciones individuales para encontrar velocidad y rendimiento. O dejar que otra persona haga todo eso por ti. Simplemente puede aplicar la melodía mejor calificada de la comunidad, pagar las piezas requeridas y listo: tiene la versión "maximizada" de ese vehículo. Es mucho más igualitario y ofrece carreras en línea interesantes, pero no profundiza su inversión en un vehículo en particular.

En un contexto multijugador cooperativo y PvP, significa mucho más aparecer con un vehículo al máximo en The Crew que llegar a la parrilla con tu canción de Don Joewon aplicada en Horizon .

David de Ivory Tower realmente tiene algunas armas contra Goliat de Playground Games (ese no). No ganará la guerra de Metascore, pero cuando se trata de carreras cooperativas y PvP en línea, The Crew Motorfest tiene una verdadera oprtunidad.