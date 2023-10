Super Mario Bros. Wonder, un preview a fondo - Este es el Mario que todos necesitábamos

Super Mario Bros. Wonder, es de esos títulos, en los que desde el primer momento en que te pones a jugarlo, sonríes de manera inmediata. Desde el momento en que pones un pie en la última aventura de plataformas y desplazamiento lateral en 2D del fontanero bigotudo, los colores vibrantes y alegres, las melodías alegres y la sensación general de (me atrevo a decir) asombro son abrumadoras.

Dejemos una cosa fuera del camino. Desde el lanzamiento de Super Mario Maker y su secuela, que permiten a los fanáticos crear sus propios niveles únicos de desplazamiento lateral, con prácticamente cualquier enemigo y potenciador que quieran, algunos han argumentado que ya no hay necesidad de un nuevo 2D. Sin embargo, por lo que hemos jugado hasta ahora, Wonder rápidamente cierra este argumento y ofrece mucho para diferenciarse de las entradas anteriores de la serie.

Como era de esperarse, los Wonder Effects de Super Mario Bros. Wonder son uno de los principales cambios en la fórmula habitual de Mario 2D. Al descubrir una Wonder Flower, en un nivel, puedes activar un extraño Efecto que puede transformar la apariencia o el comportamiento del nivel.

Visualmente, Super Mario Bros. Wonder es una delicia. Mario, sus amigos y los enemigos que llenan el juego nunca se han visto más vivos, con animaciones fluidas y expresiones sutiles pero entrañables para reaccionar ante los acontecimientos que suceden a su alrededor.

Los personajes que usan el potenciador Elefante (una nueva habilidad que transforma a los personajes en formas grandes de elefante, con una trompa) luchan para pasar a través de las tuberías. Al mismo tiempo, se puede ver a Mario y Luigi de tamaño normal agarrando sus sombreros mientras se sumergen a través de ellos. Lanzar un proyectil en dirección a un Koopa Troopa lo asustará visiblemente, incluso si no aterriza. Cuando te acercas a un enemigo desarmado, puedes ver sus cejas bajar mientras se toman en serio la idea de hacer que uno de los personajes principales pierda un poder (o vida).

(Image credit: Nintendo)

Hablando de power ups, las habilidades de Elefante, Taladro y Burbuja son adiciones interesantes que ayudan a darle vida al juego de plataformas 2D. Los personajes con forma de elefante son enormes y poderosos: pueden atravesar varios bloques a la vez con un movimiento de sus trompas, que también pueden llenarse con agua para rociar cosas (como plantas secas, que otorgan recompensas cuando se riegan). Mientras tanto, el potenciador Drill permite a los personajes cavar y viajar bajo tierra o en el techo, lo cual es muy útil para descubrir áreas o secretos que de otro modo estarían ocultos. Bubble se puede usar para (lo adivinaste) disparar una corriente de burbujas, que se pueden usar para capturar, aturdir y eliminar enemigos, o incluso formar plataformas temporales (que explotan tan pronto como rebotas en ellas).

Sin embargo, Mario y sus amigos no se enfrentan sólo a los habituales Goombas y Koopa Troopas: también hay varios enemigos nuevos que pueden causar problemas. El lindo Bulrush, con forma de toro, es un enemigo robusto que cargará sin piedad en tu dirección tan pronto como te vea, pero también puede atravesar bloques que de otro modo serían irrompibles mientras lo hace, así que haz de eso lo que quieras. Los Blewbirds, por otro lado, disparan tubos con forma de pajita desde sus picos, lo que te dañará si te interpones en el camino, pero también pueden adherirse a las paredes y usarse como plataformas para saltar a nuevas partes del nivel. Y nuestro favorito, los Maw-Maws, son tipos hambrientos que abren sus enormes bocas y corren hacia las cosas que quieren comer, incluidos otros enemigos e incluso preciosos objetos de colección.

Los jugadores pueden recolectar varias insignias a lo largo de Wonder, cada una de las cuales otorga una habilidad diferente. La insignia de gorra de paracaídas demostró ser muy valioso en varios niveles: permite que cualquier personaje se deslice después de saltar, lo cual es muy útil para viajar distancias más considerables y llegar a la cima de los mástiles de bandera al final de los niveles. Sin embargo, está lejos de ser el único punto destacado, ya que se pueden utilizar numerosas habilidades para personalizar el movimiento de tu personaje, hacerte las cosas más fáciles o incluso añadir algún desafío adicional.

El maestro de los juegos de plataformas

(Image credit: Nintendo / Future)

Por ejemplo, la insignia de salto de escalada en pared brinda la capacidad de rebotar en una pared en lugar de simplemente hacer ping con un salto de pared normal. Sin embargo, aún se puede ejecutar antes de saltar una pared para atravesar un terreno particularmente complicado. Mientras tanto, Safety Bounce es perfecto para cualquiera que se caiga regularmente en fosos, ya que lo salvará de muertes relacionadas con caídas. La insignia de Invisibilidad hace exactamente lo que dice y te hace desaparecer de la pantalla. Si bien esto significa que los enemigos no pueden verte, tú tampoco puedes, lo que puede hacer que navegar por las brechas sea particularmente complicado.

Todavía hay mucho por descubrir en Super Mario Bros. Wonder, pero la experiencia hasta ahora ha sido absolutamente grata.