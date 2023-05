Ya no es necesario aprender a escribir correos electrónicos: Google lo hace por ti

El espectáculo anual de Google, Google I/O me tiene más que un poco preocupado. ¿Por qué? Porque mi USP como periodista es, bueno (*patea una piedra imaginaria por el suelo*) algo así como tener facilidad de palabra, y parece que esta habilidad en particular se está quedando obsoleta.

Help Me Write utiliza la IA generativa actualizada de Google, pero también se basa en Smart Reply de 2017 (esas breves respuestas de "suena genial, ¡gracias!" que puedes seleccionar con un solo clic dentro de Gmail) y luego en Smart Compose, que ha dado lugar a la brujería que estamos viendo hoy.

Imagínese la escena: su vuelo ha sido cancelado y la compañía aérea está más que dispuesta a ofrecerle un vale, pero no ha habido ningún atisbo de reembolso en la comunicación. Oh, no, no, no, ¡gran compañía aérea! Ya puedo sentir cómo mis dedos empiezan a crisparse, listos para bailar sobre el teclado de mi MacBook Pro.

Sólo que ahora parece que mi esfuerzo -de acuerdo, lo admito, mi alegría apenas velada- sobra. No hace falta. Google lo tiene. Echa un vistazo a la siguiente galería.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Google ) (Crédito de la imagen: Google ) (Crédito de la imagen: Google )

Como puedes ver, con sólo escribir "solicitar el reembolso de este vuelo cancelado" en el cuadro de texto (que se abre al hacer clic en el pequeño icono de la varita mágica), Google está más que dispuesto a hacer el resto. Has escrito ocho palabras y estás a punto de recibir un correo electrónico de gran calidad, que incluso incluirá información útil (detalles del vuelo, horarios) de correspondencia anterior.

Ah, y si crees que la respuesta de Google es demasiado contundente o no lo suficientemente contundente, sigue adelante y refínala seleccionando entre "formalizar", "elaborar", "acortar" o "me siento afortunado" y te hará parecer más educado o enfadado, dependiendo de cómo quieras dar la impresión.

Opinión: Google afirma que se centra en potenciar nuestra creatividad, pero seguramente esto hace que el pensamiento creativo carezca de sentido

¿Por qué preocuparse nunca más por "atentamente", "saludos cordiales" o "atentamente"? Google optó por "sinceramente" en el correo electrónico anterior y estoy seguro de que no hay un niño de sexto grado en el mundo que iría en contra del motor de búsqueda masiva y suite de trabajo.

Esto no es ni mucho menos el final de la historia. Google utiliza la IA en su espacio de trabajo para generar anuncios de empleo, cuentos infantiles, haikus y mucho más. Aunque aprecio la innovación, no puedo evitar la sensación de que es demasiado fácil. En realidad, me gusta flexionar mis músculos de escritor. Creo que los niños y los jóvenes necesitan aprender habilidades interactivas, como la cortesía escrita, en lugar de que se las generen automáticamente.

Ayúdame a escribir empezará a implementarse como parte de las actualizaciones del Espacio de trabajo de Google y, aunque personalmente optaré por no utilizarlo o por utilizarlo con mucha moderación, me preocupa la posibilidad de ahogar cualquier talento o aptitud incipiente para la escritura en las generaciones más jóvenes que yo.

Puedo oír las conversaciones entre mi hermana y yo cuando éramos adolescentes, respondiendo a un anuncio de trabajo de camarera a tiempo parcial el viernes por la tarde después de otro día agotador en el comercio. Mi yo adolescente de 2023 diría: "¿Por qué pierdes el tiempo? Hazlo en Help Me Write y vámonos".

Tal y como están las cosas, he tenido que pensar activamente, meditar y seleccionar con cuidado las palabras, las frases, la redacción, la cadencia y la prosa que he ido lanzando al mundo durante algún tiempo; todavía lo hago. Y no creo que estuviera a la altura como escritor si hubiera tenido 20 años de autogeneración.