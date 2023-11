Qualcomm habló de IA buena en Snapdragon Summit, pero se exhibió IA mala

El futuro de los dispositivos móviles, portátiles y smartphones, estará impulsado por la IA. Nadie en la Cumbre Snapdragon de Qualcomm pudo mostrarme exactamente cómo será, pero todos dicen que será genial. Después de todo, no es tarea de Qualcomm mostrármelo, ya que su plataforma Snapdragon trabaja con Meta, Microsoft, Google y casi todos los demás desarrolladores de IA que están creando este futuro de IA. Aun así, las razones por las que Qualcomm dice que está adoptando la IA se contradicen con las demostraciones de IA que vi durante la Cumbre.

Qualcomm pagó mi viaje a Maui para ver las últimas innovaciones de Snapdragon. Hay un nuevo chipset Snapdragon X Elite para portátiles Windows, una actualización del Snapdragon 8 Gen 3 al Snapdragon 8 Gen 2 que encontrarás en los mejores teléfonos Android de este último año, y mucha innovación sinérgica entre líneas de productos.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Lo que une todo es la IA, concretamente las técnicas de aprendizaje automático (ML). El aprendizaje automático y la IA están presentes en todos los planes de Qualcomm para el próximo año.

El nuevo procesador para portátiles X Elite de Qualcomm tendrá una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada a bordo, y la empresa ha estado trabajando con diversos desarrolladores de IA, incluidos los mencionados anteriormente, para asegurarse de que será capaz de ejecutar todos los modelos de gran lenguaje (LLM) y todas las funciones de IA generativa que se le propongan.

Del mismo modo, la plataforma Snapdragon 8 Gen 3 de próxima generación para smartphones y tabletas también cuenta con una NPU a bordo para impulsar cualquier tipo de función de IA que puedan concebir los fabricantes de teléfonos. ¿Y cuáles serán exactamente?

Una buena versión de la IA eliminará la pesadez del trabajo

Qualcomm CEO Cristiano Amon talks about AI assistants (Image credit: Future / Philip Berne)

Es una pregunta difícil. He pedido a Qualcomm en numerosas ocasiones que me dé una visión de un portátil con IA. Me levanto por la mañana, abro mi portátil con IA y ¿qué ocurre? Puedo decirte lo que ocurre ahora, y consiste en hacer clic en los marcadores de Chrome para consultar mis noticias y sitios web sociales. ¿Qué cambiará cuando la IA sea la protagonista?

¿Qué ocurrirá también en mi smartphone cuando la IA tome el mando? Hoy he encendido mi smartphone por la mañana y he consultado mis mensajes, luego el tiempo, y después he jugado a uno o dos juegos mientras dejaba para más tarde abrir mi portátil. ¿Cuál será la diferencia cuando mi sistema operativo tenga un nombre que le guste? Esa pregunta carece de respuesta.

Ina Fried, Chief Technology Correspondent for Axios, leads a panel (Image credit: Future / Philip Berne)

En el escenario, Qualcomm habla de la IA en términos muy optimistas. Parece que será una fuerza positiva. En una mesa redonda sobre la democratización de la IA, organizada por Ina Fried, de Axios, Sayeed "Sy" Choudhury, responsable de desarrollo empresarial y asociaciones de IA aplicada en Meta, afirmó que la IA "realmente está pensada para eliminar parte del trabajo mundano y habitual que se hace, en lugar de sustituir a los humanos... te libera para que puedas hacer un trabajo más interesante y novedoso, que es lo que los humanos saben hacer muy bien".

Es un gran alivio porque, como escritor y editor, me preocupaba que la IA intentara hacer mi trabajo por mí. Si la IA puede hacer el trabajo mundano y habitual que yo hago, como crear etiquetas en un sistema de gestión de contenidos o recortar fotos al tamaño adecuado, yo puedo hacer un trabajo más interesante, como escribir sobre nuevos teléfonos y otros consejos tecnológicos interesantes.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Dave LeBolt, uno de los creadores originales del software de desarrollo musical Avid Studios y ProTools, está de acuerdo en que la IA eliminará la "pesadez de hacer cosas... que te quitan el lado derecho del cerebro, donde está tu corazón". LeBolt pone como ejemplo la rotoscopia de un vídeo, es decir, la alteración manual de los efectos fotograma a fotograma para afectar a la imagen final en movimiento.

Eso suena a la versión de la IA que a todos nos gustaría, pero no es la versión que vi demostrada en Maui. Con los portátiles Snapdragon X Elite y los modelos de referencia para teléfonos Snapdragon 8 Gen 3 en la mano, los representantes y socios de Qualcomm mostraron una versión de la IA que parece más avanzada que todo lo que he visto hasta ahora en dispositivos móviles, pero que sigue contando la misma historia de siempre. Y no es una historia personal o amable con los creadores.

Una mala versión de la IA hará la parte divertida para nosotros

Cristiano Amon talks about generative AI on mobile devices (Image credit: Future / Philip Berne)

Por ejemplo, para demostrar un asistente de IA en el portátil X Elite, un representante de Qualcomm pidió a la IA que creara un plan de marketing para ganar dinero en la playa. El ordenador concibió una estrategia en el dispositivo, sin necesidad de acceder a la nube. Nos sugirió que vendiéramos artículos de primera necesidad para la playa. Nos dio una estrategia de marketing y sugirió posibles eslóganes. Nos dijo dónde vender y cuándo.

Genial, ahora puedo abrir una tienda de playa gracias a mi portátil Snapdragon X Elite. Puedo abrir mi tienda, vender productos, ganar dinero y ganar. Pero, ¿quién es el creador y quién es la herramienta? Yo no he creado ninguna de estas ideas, lo ha hecho mi portátil. Sólo necesito ejecutarlas con eficacia. En otras palabras, yo soy la herramienta. El portátil es el socio creativo y yo soy la herramienta. El portátil tiene ideas y yo las ejecuto. El portátil crea el proyecto y yo golpeo el martillo".

Otro representante de Qualcomm pidió al asistente de IA que nos escribiera un poema sobre el mar, y lo hizo obedientemente. En realidad, primero oyó "semilla" y no "mar", así que el Snapdragon nos escribió un par de poemas.

Qualcomm shows Stable Diffusion enlarging an image on a Snapdragon 8 Gen 3 phone (Image credit: Future / Philip Berne)

Vuelvo a preguntar: ¿quién está siendo creativo? Yo proporciono el tema para mi portátil, y él crea. Yo le doy el objetivo, y él apunta a una meta creativa. Luego leo y consumo su trabajo. ¿Cuándo me ha ayudado realmente la IA? Si necesito un poema sobre el mar y la IA crea uno para mí, la IA no está sustituyendo el trabajo pesado de la humanidad. Está sustituyendo a la humanidad.

Un último ejemplo de Qualcomm fue pedir a la IA Snapdragon que creara un plan para pasar el día con un amigo que venía de visita de fuera de la ciudad. La IA sugirió un itinerario agradable que podríamos disfrutar, basándose en los acontecimientos y eventos de la zona, así como en lo que sabe sobre las preferencias del usuario. Supongo que planeó un día estupendo.

Pero me pregunto qué se le ha pasado por alto. ¿Cómo encuentra la IA eventos, restaurantes o lugares de interés en mi zona? Y lo que es más importante, ¿qué eventos, negocios o zonas quedan excluidos porque no superan el umbral para que la IA de mi Snapdragon se fije en ellos? Parece haber mucho margen para sesgos en la función si la IA no es cuidadosa, y nadie habla de cómo la IA está siendo cuidadosa, lo que me hace creer que tal vez no lo sea.

Qualcomm believes AI is the next evolution for mobile devices (Image credit: Future / Philip Berne)

Además, ¿no es lo mejor de viajar buscar entre todas las posibilidades de tu destino y elegir las que más te entusiasman? Eso no es un trabajo pesado. Reservar el viaje a través de una compañía aérea solía ser una pesadez, pero hoy en día no es tan difícil con las reservas online.

La pesadez de viajar no es planificar, es hacer la maleta. Es recordar los billetes, las reservas y los números de confirmación. Es reservar el hotel que coincide con los puntos de viajero frecuente que estoy acumulando, o comprobar el tiempo para asegurarme de que llevo la ropa adecuada.

Estoy seguro de que la IA podría hacer todo esto, pero no es la demostración que he visto. He visto cómo la IA se llevaba la parte divertida y tomaba todas las decisiones creativas en mi lugar. Qualcomm y sus amigos hablan de una versión de la IA que eliminará la monotonía para que yo pueda activar mi cerebro derecho y ser más creativo. Lo que Qualcomm está mostrando es exactamente lo contrario.

La mejor versión de la IA será totalmente invisible

Se está haciendo un gran trabajo de IA, pero es difícil de explicar en una demostración rápida, y ocurre entre bastidores. Por ejemplo, en colaboración con las empresas Mobile Physics y STM Electronics, Qualcomm ha sido capaz de convertir el sensor de tiempo de vuelo de teléfonos como el iPhone 15 Pro Max y el Google Pixel 8 Pro en un medidor de la calidad del aire.

No necesito saber que una IA está funcionando... Necesito hacer las cosas.

Supongamos que quiero medir la calidad del aire con un smartphone. Podría invertir en algún tipo de sensor de calidad del aire, lo que añadiría coste y volumen a mi dispositivo. En cambio, la IA permite medir la calidad del aire con los sensores que ya incorpora el dispositivo. Básicamente, el equipo midió una gran cantidad de aire con distintos niveles de calidad y aplicó técnicas de aprendizaje automático para crear algoritmos que el teléfono puede utilizar.

Las empresas utilizaron la IA para acortar el tiempo de desarrollo y volver a aplicar un sensor ya existente para un nuevo caso de uso. Las funciones de IA y aprendizaje automático son necesarias, pero no son visibles de inmediato para nosotros, los usuarios. Francamente, la demostración no fue muy impresionante porque todo el trabajo duro estaba oculto. Lo que vi fue simplemente un teléfono que podía medir la calidad del aire, y simplemente funcionaba.

En el mejor de los casos, la IA no será visible, simplemente hará que las cosas funcionen mejor. No necesito saber que la IA está haciendo mis planes de viaje, sólo necesito que el planificador de viajes funcione. No necesito saber que una IA está gestionando mi calendario, mi lista de tareas y mis otras alarmas del teléfono. Sólo necesito que funcione. Necesito hacer las cosas y llegar a tiempo.

Cuando la IA aparezca realmente en teléfonos y portátiles de forma útil, no debería ser muy emocionante. De hecho, en el mejor de los casos, espero que no sea obvia ni visible. El mejor escenario para la IA será desaparecer y simplemente ayudarme a hacer las cosas. Parafraseando un eslogan de los fans de Apple, el mejor futuro para la IA será que todo simplemente funcione.