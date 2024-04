Preview. The Rogue Prince of Persia. Ubisoft se sigue apoyando en su clásicos, y eso es bueno

The Rogue Prince of Persia es el último juego del desarrollador de Dead Cells, Evil Empire, y siendo un roguelite, es difícil imaginarlo en un par de manos más seguras. Recientemente, estuve media hora con el próximo juego de Ubisoft en un evento digital y salí sintiendo que la franquicia Prince of Persia tiene otro ganador en sus manos, muy parecido a Prince of Persia: The Lost Crown a principios de este año.

El formato de 'luchar, morir, repetir' de los juegos de roguelite encaja bien con la serie, hasta el punto de que me sorprende bastante que un proyecto como The Rogue Prince of Persia no se haya lanzado antes. Si bien la sesión práctica fue breve (unos 40 minutos y un bug donde se quedó de fondo la música del menú pero hey, recordemos que era una versión previa al lanzamiento oficial), pudimos ver su combinación de combate, plataformas ingeniosas y elementos roguelite combinados para formar algo muy especial.

Levántate y anda

(Image credit: Ubisoft)

En The Rogue Prince of Persia, juegas como el príncipe titular, que posee poderes de inmortalidad a través de un amuleto mágico que lo lleva de regreso a su último save point en caso de que mueras. Es una forma bastante conveniente, pero en última instancia inteligente, de justificar el ciclo de muerte permanente en el contexto de una historia.

El amuleto no es algo con lo que el príncipe acaba de tropezar; es algo que ha tenido la mayor parte de su vida. Sin embargo, estar protegido de la amenaza de muerte tiene consecuencias. El príncipe se ha vuelto imprudente en su inmunidad ante la muerte, lo que ha tenido consecuencias nefastas para su tierra natal, ya que el poder del amuleto ha provocado una invasión huna que ha llevado al país a la ruina.

Ahora, el príncipe debe aprovechar sus poderes para, esencialmente, revertir el destino desgarrador que le ha traído a su pueblo. Es una configuración fantástica que logra dos cosas. Por un lado, hay mucho en juego. En segundo lugar, es una catástrofe creada por el propio personaje principal, lo cual es increíblemente convincente, y tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla la narrativa a medida que el príncipe se defiende y acepta sus malas acciones.

Las plataformas persas

(Image credit: Ubisoft)

Si estás familiarizado con Dead Cells, entonces probablemente te familiarizarás inmediatamente con la jugabilidad de The Rogue Prince of Persia. El combate es increíblemente rápido y te ofrece un montón de opciones e interacción ambiental. El príncipe puede atacar en combos así como realizar poderosos ataques cargados, ejecutados cuando mantienes presionado un botón.

El conjunto de movimientos y la velocidad de los ataques difieren según el tipo de arma. Por ejemplo, las espadas duales estándar del príncipe (equipadas al comienzo del juego) pueden golpear a varios enemigos a la vez con una estocada hacia adelante. La lanza se puede lanzar para perforar a los enemigos, mientras que una gran espada más gruesa es excelente para eliminar enemigos protegidos.

Usar el entorno a tu favor también es fundamental para el éxito en The Rogue Prince of Persia. El príncipe puede patear a los enemigos contra las paredes, aturdiéndolos brevemente. Y si los pateas desde una cornisa, los daños por caída a menudo se encargarán de ellos por ti.

Sin embargo, esto no se aplica al propio príncipe. Es increíblemente acrobático, como cabría esperar de los protagonistas de la serie. The Rogue Prince of Persia combina elegantemente las plataformas con su recorrido de niveles. No solo puedes trepar por las paredes en primer plano, sino también correr a través de las paredes del fondo para llegar a plataformas a las que un salto normal no puede llegar. Incluso me topé con varios desafíos de plataformas difíciles que me llevaron a una dulce recompensa.

El bucle

(Image credit: Ubisoft)

En cuanto a la progresión, no hubo mucho que aprender de la demostración. Sin embargo, se pueden encontrar ciertas misiones secundarias que persisten a lo largo de las carreras. También podrás forjar nuevos tipos de armas y llevarlas contigo en una nueva carrera al estilo Hades.

Durante una carrera, puedes obtener poderosas ventajas que también te darán una ventaja en el combate. Se pueden equipar hasta cuatro de estos, y van desde aplicar nubes de gas venenoso sobre los enemigos hasta prenderles fuego cuando los patean contra una pared.

Estos extras marcarían una gran diferencia cuando se trata de peleas contra jefes, ya que el primer jefe importante que encontré resultó ser inmensamente difícil. Por supuesto, la mayoría de los jefes de roguelite lo son cuando recién estás comenzando. Sin embargo, este tenía una cantidad insuperable de salud y patrones de ataque complicados que me impedían seguir avanzando. Afortunadamente, no tomó más de 5 a 10 minutos volver a ese punto para volver a intentarlo, así que esperamos que The Rogue Prince of Persia sea un juego bastante ágil.

El juego tiene un estilo visual simple y legible, pero hay una atmósfera fantástica provocada por sus colores vibrantes, animaciones ingeniosas y una banda sonora maravillosa que mezcla un sonido tradicional del Medio Oriente con una percusión electrónica contundente. También parece bastante dinámico, aumentando la intensidad durante el combate y suavizándose en los momentos de exploración.

The Rogue Prince of Persia se lanzará en acceso anticipado el 14 de mayo en Steam y puedes incluir el juego en tu lista de deseos ahora mismo. Evil Empire y Ubisoft planean apoyar y desarrollar el juego basándose en los comentarios de la comunidad, por lo que el producto final probablemente estará más desarrollado que lo que está disponible en su lanzamiento de acceso anticipado.