La revolución está por llegar con EA Sports F1 24

EA Sports F1 24 será la última entrada en la franquicia anual de deportes de motor, pero parece que el desarrollador Codemasters no se conforma con "lo de siempre" cuando se trata del modo carrera para un jugador del juego.

Es un área del juego que ciertamente necesitaba un poco de reelaboración desde hace algún tiempo, con transferencias de pilotos, rivalidades y sistemas de investigación y desarrollo que parecen muy básicos y poco desarrollados en algunas entradas ahora.

Este año, sin embargo, Codemasters ha introducido varias actualizaciones dentro del modo, lo que le da una reorganización muy bienvenida: cambios que probablemente serán bien recibidos cuando el juego se lance el 31 de mayo.

El principal cambio que se avecina en el modo carrera de F1 24 es la posibilidad de jugar como uno de los 20 pilotos de la vida real del deporte. Anteriormente, en F1 23, por ejemplo, los jugadores sólo podían llevar sus avatares creados en F1 World al modo carrera. Eso finalmente está cambiando gracias a la actualización 'Sé uno de los 20'.

Obviamente, esta es una noticia fantástica si alguna vez has querido vivir la fantasía de ser tu piloto de Fórmula 1 favorito. ¿Quieres guiar a Lewis Hamilton a su octava victoria en el campeonato o ayudar a Nico Hülkenberg a lograr su primer podio, tan esperado desde hace mucho tiempo? Tal vez quieras ampliar la excepcional actuación de Alex Albon como perdedor en su temporada 2023. Todo esto ahora será posible en F1 24. Y, por supuesto, todos estos pilotos podrán participar en todos los aspectos del modo carrera, como saltar a diferentes equipos o influir en el progreso de I+D.

En línea con esta nueva característica está el modo Challenge Career. Según Codemasters, Challenge Careers te pondrá en la piel de un piloto de Fórmula 1 seleccionado por el equipo. A partir de ahí, reproducirás temporadas más breves que están influenciadas por la votación de la comunidad en las redes sociales. Los aspectos que se pueden cambiar aquí incluyen las pistas en las que competirás y las condiciones de la carrera. Así que sí, eso probablemente significa que puedes esperar correr cinco circuitos mojados seguidos. Pero hablando en serio, tiene la base de un modo secundario ingenioso que podría proporcionar condiciones más interesantes que una temporada estándar de 24 carreras.

El modo carrera en F1 24 también busca mejorar la experiencia tanto dentro como fuera de la pista. Durante las carreras, ahora tendrás una variedad de objetivos en la pista que alcanzar. Estos estarán en línea con sus objetivos profesionales generales y sus dificultades se equilibrarán en consecuencia. Estos objetivos pueden incluir vencer a un piloto en particular o lograr tiempos de vuelta específicos.

Estos objetivos en la pista parecen insinuar el dinamismo añadido del modo carrera de este año. Debido a que están vinculados a lo que su equipo espera de usted, completarlos parece ser fundamental para su éxito a largo plazo. Durante la sesión informativa previa, nos dijeron que no completar los objetivos puede dañar su reputación, lo que podría provocar que pierda valor de mercado como conductor o incluso que pierda su asiento por completo. Suena como una adición fantástica y bastante tensa que añade otro grado de emoción y profundidad a las carreras.

Sin embargo, si desarrolla confiabilidad para completar estos objetivos del contrato, su reputación entre el paddock en general crecerá. Esto, a su vez, puede abrir oportunidades para tener más influencia sobre la I+D de su equipo. Además, se están introduciendo nuevas reuniones secretas, en las que podrás operar independientemente de tu equipo para potencialmente asegurar un asiento de mayor reputación en un equipo diferente y competitivo.

En resumen, todo esto suena como excelentes adiciones a un modo carrera que se estaba volviendo bastante obsoleto. Ser capaz de jugar como un piloto real y tener más control sobre tu reputación y tus objetivos a largo plazo probablemente inyectará algo de profundidad muy necesaria en el modo carrera de F1 24 , y será emocionante ver cómo se desarrolla todo cuando El juego se lanza el 31 de mayo para PlayStation 5 , Xbox Series X , Xbox Series S y PC.

