Fotografía del eclipse con iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro y Samsung Galaxy S23 Ultra – ¿cuál lo hizo mejor?

Con tres de los smartphones más "poderosos" y populares del mercado en las manos, no podíamos dejar pasar la oportunidad de apuntar hacía el sol y capturar algunas imágenes de como la luna cubría rápidamente la luz del sol y el día se oscurecía en pleno día.

Resulta que fotografiar un eclipse solar con un smartphone no es tan fácil. De hecho, conseguir un proceso repetible sin cauterizar las retinas es todo un reto. Pero lo conseguí. Cogí algunos de los mejores smartphones que el dinero puede comprar, el iPhone 15 Pro Max, el Google Pixel 8 Pro y el Samsung Galaxy S23 Ultra, y me preparé para 180 minutos de emoción celeste.

Esa última selección podría hacer girar algunas cabezas. Al fin y al cabo, se trata de un teléfono Android insignia ya envejecido que no cuenta con lo último en procesamiento de imágenes ni siquiera con el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 más rápido que se encuentra en el Galaxy S24 Ultra (el S23 Ultra tiene el Gen 2). Sin embargo, una cosa que tiene que ninguno de mis otros smartphones insignia ofrece es un zoom óptico de 10X (ni siquiera el S24 Ultra tiene eso).

Durante todo el proceso me comprometí a no utilizar ninguna mejora, dejando que las lentes de zoom de los teléfonos hicieran su mejor trabajo sin magia digital. Nunca pellizqué ni utilicé el zoom. Simplemente apunté cada teléfono al eclipse y pulsé el disparador.

Un ajuste necesario

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pero en cuanto lo hice, me di cuenta de que no iba a funcionar. El sol naturalmente borra la exposición en todos los teléfonos. No es que no haya hecho fotos del sol antes. He hecho unas cuantas con el iPhone y, para superar el efecto, toco el sol en la pantalla y eso acelera la exposición para reducir la luz y resaltar la definición del sol.

Un eclipse causa estragos en los controles de exposición de un smartphone, y cuanto más oculta la luna al sol, más nítida se vuelve la luz. Mi solución fue sencilla y probablemente ya la hayas visto en otros sitios. Cogí mis gafas de eclipse Celestron y coloqué cuidadosamente la película de una lente de las gafas de sol sobre la lente de zoom de cada teléfono. Si alguna vez tienes problemas para identificar qué cámara es la del zoom, sólo tienes que abrir la aplicación de la cámara, seleccionar el zoom óptico máximo y poner el dedo sobre la lente de cada cámara hasta que veas tu dedo en la pantalla.

Three phones, three tripods (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Las gafas de sol me ayudaron a reducir el enorme resplandor. Después, pulsé en la pantalla y ajusté la exposición hasta que pude ver el sol recibiendo el tratamiento Pac-man de la luna. En la mayoría de los casos, el resultado era un sol muy anaranjado.

Durante la hora siguiente, pasé de un teléfono a otro, cambiando la posición de los trípodes, alineando el sol y disparando.

Hubo algunos fallos no relacionados con los teléfonos inteligentes, como la nubosidad justo antes de nuestro pico de totalidad (90% donde yo vivo), pero tuve más éxito de lo que esperaba y los teléfonos inteligentes, en su mayor parte, estuvieron a la altura del desafío

No todas las cámaras de los smartphones son iguales

As you can see, the Ultra's 10X zoom gets you closer. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Verás algunas de mis comparaciones arriba y abajo (he utilizado lo mejor de todos los teléfonos en las fotos de arriba) que no he redimensionado ni mejorado, aparte de recortarlas cuando ha sido posible para mostrarlas una al lado de la otra.

Mientras que el iPhone 15 Pro Max y el Pixel 8 Pro disparan a 12 MP (este último se obtiene de un sensor de 48 MP, lo que significa cuatro píxeles combinados en cada uno), la cámara con zoom 10X del Samsung Galaxy S24 Ultra es de solo 10 MP. Creo que estas cifras influyen en la calidad general.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Google Pixel 8 Pro igualó el zoom 5x del iPhone 15 Pro Max y a veces parecía más nítido que el iPhone o el Galaxy S23 Ultra, pero también fue con el Pixel 8 con el que más me costó capturar una toma correctamente expuesta. También fue el único teléfono que forzó una exposición larga después del pico de cobertura del 90%. La buena noticia es que algunas de esas exposiciones largas ofrecieron la mayor atmósfera, consiguiendo recoger parte de la nubosidad que bloqueaba mi visión completa del eclipse.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Las cosas se pusieron más interesantes con el iPhone 15 Pro Max y su lente 5x Tertrapism. El eclipse aparece un poco más cerca que en el Pixel 8 Pro, pero también más vibrante. Hay un puñado de fotos del iPhone 15 Pro Max en las que puedo ver las nubes y es bastante bonito. Al igual que con todos los teléfonos, este proceso de captura de imágenes fue un poco golpeado y fallido. Los colores cambiaban de naranja a casi blanco y negro, y mantener el enfoque era todo un reto. Cuando conseguí sacar una foto decente, me quedé encantado.

One of the Google Pixel 8 Pro's best eclipse photos. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El zoom óptico de 10 aumentos del Samsung Galaxy S23 Ultra me permitió acercarme al eclipse. Sin duda fue más fácil conseguir la exposición y el enfoque correctos. A primera vista, las imágenes del S23 son mejores, pero un examen más detallado revela un granulado significativo, tanto que algunas parecen casi pinturas y lienzos en bruto.

Al profundizar en todas las fotos, observé cómo cada cámara de teléfono utilizaba los ajustes ISO para gestionar la captura y la calidad de la imagen. El iPhone 15 Pro Max oscilaba entre ISO 50 (captura de luz muy lenta) e ISO 800 (superrápido para situaciones de ultrabrillo y fotos de acción). Naturalmente, las del extremo superior del espectro son tan granulosas como las del Galaxy S23 Ultra, que va desde ISO 250 a 800.

Sometimes the comparison came down to a matter of taste. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Google Pixel 8 Pro tiene el rango más amplio, desde un ISO tan bajo como 16 hasta un asombroso ISO 1.536. Lo utilizó para una captura del sol eclipsado al 90 % detrás de las nubes. Estéticamente, es una de las mejores tomas.

Si tuviera que elegir un ganador aquí, sería el Samsung Galaxy S23 Ultra por una nariz. El zoom óptico adicional permite obtener más detalles antes de que aparezca el grano.

El iPhone 15 Pro Max le sigue muy de cerca, pero solo porque fue más fácil hacer una foto decente. También creo que si hubiera tenido un zoom óptico mayor, el potente procesamiento de imágenes del iPhone podría haber superado al Galaxy de un año de antigüedad.

Probably my favorite iPhone 15 Pro Max eclipse shot. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Google Pixel Pro 8 tiene algunas fotos estupendas, pero también muchas malas porque no conseguí que se fijara en el sol y la luna convergentes. También fue la que más sufrió a la hora de exponer. Aun así, estoy impresionado con el rango ISO y la nitidez de algunas tomas.

El iPhone 15 Pro Max y el Google Pixel 8 Pro también merecen una mención especial por producir mis dos tomas favoritas. No son las más cercanas ni las más nítidas, pero al capturar algunas de las nubes, añaden un elemento etéreo y atmosférico.

Si vivo lo suficiente para ver otro eclipse (hay uno en el Medio Oeste de Estados Unidos en 2044), buscaré filtros especiales para eclipses para smartphones y volveré a intentarlo. Para entonces podríamos tener cámaras con zoom óptico de 200x y sensores de 1.000 MP.