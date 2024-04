La Nintendo Switch 2 debería traer consigo una de las mejores características de la 3DS

¿A quién no le gusta la Nintendo Switch? Estamos muy emocionados por saber novedades sobre la Switch 2. Y, si los rumores de que se trata de una versión mejorada de lo que ya tenemos resultan ser ciertos, creemeos que e sun motivo para celebrar. Bueno, aparte de una cosa.

El mayor problema de la Nintendo Switch (ya sabes, aparte de sus especificaciones deficientes, funciones en línea incómodas y eShop lenta) es que le falta mucho sabor. A diferencia de las antiguas consolas de Nintendo, no hay musiquita cuando enciendes el Switch. Sin música de fondo agradable, sin pantallas de presentación acogedoras y, lo que es más importante, sin temas de menú personalizables.

Por encima de todo, esto es lo único que nos gustgaría ver en la Nintendo Switch 2. Como aficionados al 3DS nos encantaría que Nintendo recuperara estos elementos estéticamente encantadores para realmente diferenciarse del tablero frío y excesivamente limpio de la PS5 o de la miserable implementación de Windows 11 en Xbox .

La variedad de la sabor a la vida

Si tenías una Nintendo 3DS, es probable que hayas descargado al menos uno o dos temas de menú de su eShop. Éstas se encontraban fácilmente entre las mejores características de la computadora de mano de dos pantallas, y lo que realmente las diferenciaba era que no eran sólo imágenes estáticas.

Bueno, tenían una imagen más grande en la pantalla superior para unir el tema, pero cada tema individual ofrecía mucho más. Tenían música relevante para el tema instalado e íconos para el menú completamente únicos basados en el tema que habías seleccionado.

La Nintendo Switch, en comparación, carece de todo esto. Claro, hay un menú dedicado a 'Temas' en su configuración, pero ¿para qué? Tus opciones son, literalmente, blanco o negro. No hay absolutamente nada alegre aquí; no hay una pista de acompañamiento agradable, ni Miis deambulando sin rumbo por una plaza, solo un frío vacío digital donde su enorme acumulación va a morir.

Más intensidad

Ahora, para jugarle al abogado del diablo, hay una razón muy probable por la cual Nintendo Switch carece de cualquier tipo de temas de menú creativos, y todo se reduce al procesador obsoleto del sistema. La interfaz de usuario (UI) del Switch puede inspirar nihilidad, pero su escasez significa que es al menos fácil de navegar. Los temas de la 3DS, aunque encantadores, a menudo causaron un problema notable en el rendimiento, y los tiempos de arranque se vieron afectados en particular. Es posible que Nintendo quisiera evitar esto.

Sin embargo, como se mencionó, los rumores más destacados sobre Nintendo Switch 2 giran en torno a que la consola es una especie de Nintendo Switch 'Super'. Con especificaciones mejoradas, Nintendo debería poder evitar los cuellos de botella en el rendimiento provocados por temas de menú más activos.

Nintendo también ya tiene la manera perfecta para que los jugadores ganen dichos temas: Nintendo Switch Online. En la actualidad, los jugadores pueden gastar monedas de platino (obtenidas mediante desafíos rotativos de Nintendo Switch Online) para ganar íconos de perfil específicos de la serie. Estos incluyen algunos de los mejores juegos de Nintendo Switch como Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

¿Podría entonces extenderse el uso de Platinum Coin a los temas del menú en Nintendo Switch 2? Suponiendo que Nintendo mantenga intacto su ecosistema en línea actual con la próxima consola, creo que esta sería una excelente manera de incentivar a las personas a registrarse en Nintendo Switch Online, además de los beneficios existentes como el almacenamiento en la nube, su biblioteca de juegos retro y ofertas de DLC.

Esta sería una oportunidad fantástica para aumentar los beneficios de Nintendo Switch Online y al mismo tiempo reintroducir algunas de las características más atractivas de las consolas Nintendo anteriores. No tenemos dudas de que Nintendo Switch 2 será un ganador; Solo queremos que la empresa adopte una vez más funciones como temas de menú que realmente los distingan de la competencia.