Pentax revive lo análogo, con su cámara de película después de 20 años. Te contamos todo

Pentax ha presentado su primera cámara de película en más de 20 años, la Pentax 17. Es la cámara número uno del Pentax Film Project, anunciada a finales de 2022 con un objetivo: desarrollar cámaras de película para la generación TikTok actual.

La fotografía cinematográfica ha experimentado un renacimiento en los últimos años y Pentax, al ser un veterano analógico, está bien posicionado para aportar algo nuevo a la mesa para los principiantes en el cine. La Pentax 17 es: una nueva cámara de película compacta de medio fotograma, desarrollada por ingenieros pasados y presentes de Pentax.

Nuestro compañero Tim Coleman, fue uno de los pocos afortunados que recibió la Pentax 17 antes de su lanzamiento y tuvo la oportunidad de probarla durante un tiempo. Es una solución sencilla y maravillosa para las mejores cámaras sin espejo.

Tim cuenta cómo fue la experiencia de uso.

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman)

¿Una cámara de cine para 2024?

Como fotógrafo serio, Tim al principio no estaba demasiado enamorado de la Pentax 17. Dijo parecerle demasiado ligera, demasiado plástica, demasiado parecida a un juguete. Y su dial de modo de disparo con configuración 'bokeh' parecía demasiado principiante.

Pero sus primeras y últimas experiencias analógicas fueron en los años 90 y 2000, con cámaras SLR de la vieja escuela hechas con piezas de metal. Ahora estamos en 2024 y hay un nuevo público que adopta la película, y cuanto más pensaba él en la 17, más sentido tenía su diseño.

Se sitúa en un punto intermedio entre las cámaras SLR tradicionales, como la Pentax ME Super, y las cámaras compactas de película como la Kodak H35 Ektar. Si tu cámara principal es un teléfono inteligente, la Pentax 17 es una introducción sensata a la película.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Obtendrás un diseño compacto, controles sencillos de apuntar y disparar y una pequeña lente gran angular fija con una perspectiva similar a la de la cámara principal de tu teléfono. Y la Pentax 17 es una cámara de película de medio fotograma, lo que nuevamente tiene mucho sentido para 2024.

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman)

Las cámaras de medio fotograma utilizan la película de 35 mm, que está ampliamente disponible, pero que te permiten obtener el doble de disparos en el rollo de película. Tim comenta que tenía un montón de rollos de 24 disparos en color y en blanco y negro para su trabajo, con los que la cámara de medio fotograma le permitieron obtener 48 disparos por rollo, pero también puedes conseguir rollos de película de 36 disparos (para obtener 72 disparos de medio fotograma).

Las exposiciones ocupan la mitad del espacio del rollo de película y tienen la mitad de calidad, 17x24 mm con un borde (frente a los 36x24 mm de una cámara normal de 35 mm). Ese tamaño de imagen es la inspiración para el excelente nombre 'Pentax 17'.

Por lo tanto, tus fotos estarán en formato vertical cuando sostengas la cámara normalmente, mientras que si desea disparar en formato horizontal, gira la cámara 90 grados y sostenla verticalmente.

Al principio, resulta contradictorio para una cámara como la 17, dice Tim, pero siendo sincero, casi siempre la sostenía (Tim) con normalidad y tomaba fotos en formato vertical, con la configuración de la cámara en modo automático. Y si tu experiencia con la cámara es solo con un teléfono inteligente, entonces tomar fotos en formato vertical es totalmente normal.

Pentax 17 en la mano: un remedio digital

Una vez que estés listo para comenzar, la Pentax 17 es esencialmente una cámara compacta de apuntar y disparar. El control principal con el que Tim ha estado jugando es la distancia de enfoque. En la parte superior del objetivo hay una escala de tipo de sujeto que va desde montañas (enfoque infinito) hasta retratos (alrededor de 5,6 pies / 1,7 m) y flores (la distancia de enfoque cercana de 0,82 pies / 0,25 m). Hay una escala práctica en la parte inferior del objetivo (vea los detalles del objetivo en la galería, arriba).

De lo contrario, el manejo de la cámara es muy sencillo: el amplio campo de visión de 25 mm significa que prácticamente todo lo que se encuentre en la dirección en la que apuntes la cámara aparecerá en la toma. Piensa en la cámara de un teléfono y todo irá bien.

Obtendrás guías útiles en el visor óptico para asegurarse de que los sujetos estén en el encuadre: una guía exterior es para enfocar a distancia, mientras que la guía interna son las líneas del encuadre para sujetos en primeros planos.

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future | Tim Coleman)

Volver a utilizar el cine ha sido un auténtico placer, dice Tim. Cargar la película de 35 mm es muy fácil una vez que lo has hecho un par de veces (solo recuerda configurar la clasificación ISO adecuada en la cámara para la película), y no hay nada mejor que la experiencia táctil de cargar la película y usar la manivela para enrollarla en la siguiente toma, con todo y la respuesta audible incluida. Eso es lo que no se consigue con las alternativas modernas más económicas.

La media imagen es un buen punto intermedio para el usuario de película moderno: no es necesario ser tan minucioso con cada fotograma, pero tampoco se puede disparar a voluntad como se puede hacer con un teléfono con almacenamiento en la nube infinito.

Con más tomas a su disposición, Tim dijo sentirse tomando el mismo retrato varias veces para asegurarse de tener la composición correcta y aumentar sus posibilidades de lograr un retrato sin parpadear. Sin embargo, tomar fotografías de medio fotograma te anima a pensar en la toma y a trabajar en la iluminación y la composición.

El compartimento de la batería, que contiene una pila LR2 (necesaria), funciona también como empuñadura y proporciona un agarre firme. Y la cámara también tiene un aspecto impecable, aunque no Tim dice no gustarle el dial de modo de disparo que da la sensación de ser para principiantes.

Lo que no le gustó de la Pentax 17 es su calidad de construcción. Da la sensación de ser un poco barata y en los primeros días se le rayó la placa superior con efecto plateado. No es una cámara que se pueda llevar a cualquier parte. El dial de modo de disparo también gira con demasiada facilidad; a menudo encontró la cámara en una configuración diferente a la que tenía antes.

Y luego está el precio, que para él parece irrazonablemente alto: $499 dólares, aproximadamente 10 mil pesos (o más) por una cámara de plástico que no tiene demasiado en su interior es una buena suma de dinero para cualquiera, y exorbitante en comparación con rivales (ciertamente más simples) como la Kodak H35 Ektar y la Moment Long Weekend.

También hay que tener en cuenta los costes continuos de rodar con película.

Al principio, Tim dijo haberse mostrado reacio a comprar la Pentax 17, pero, en definitiva, es un concepto bien diseñado que se dirige a un mercado potencialmente enorme. Esta es realmente una cámara de película para 2024, si puedes permitírtela.