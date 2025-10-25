¿Es exagerada la indignación por el consumo energético de la IA? Así se compara con tus maratones de Netflix y tus sesiones de juego en PS5

A estas alturas del partido seguramente ya has leído alguno de los titulares: del insaciable consumo energético de la IA, incluso comparado con el de un país pequeño y amenaza con saturar las redes eléctricas y agotar las reservas de agua.

Pero, ¿cuál es el costo real de preguntarle a la IA cómo cocinar fideos instantáneos en lugar de simplemente leer las instrucciones del paquete?

Hasta hace poco, estimar el uso de recursos de la IA por cada comando requería una buena dosis de especulación y conocimientos de fuentes (potencialmente poco fiables) como el blog de Sam Altman.

Pero ahora, por primera vez en el sector, Google ha publicado las cifras oficiales de la mediana de las indicaciones de texto de Gemini. Es un punto de partida sólido, pero tiene algunas limitaciones (como que solo mide los resultados basados en texto, sin cifras para la generación de imágenes o vídeos) que puedes explorar más a fondo en nuestro análisis más detallado sobre el tema.

La cifra clave es 0,24 Wh por solicitud, lo que facilita la comparación del impacto con otros usos comunes de la energía.

Entonces, ¿el consumo energético de la IA está acabando con el planeta, o es tu maratón nocturno de Netflix la mayor amenaza?

El poder de un buen "prompt"

Veamos cómo se compara un prompt con otros factores que influyen en tus facturas de electricidad. Las cifras que aparecen a continuación muestran cuánto tiempo dura la energía consumida por un solo prompt para otras tareas. A continuación, lo compararemos con el consumo energético dentro de un centro de datos.

Lo que se obtiene con 0,24 Wh: el tiempo de funcionamiento equivalente para dispositivos y tareas comunes. (Image credit: Future)

Buenas noticias, entonces: tus chats con IA no están destruyendo el planeta por sí solos, y una sola solicitud equivale solo al 1,5 % de la carga de un iPhone 17 nuevo o a menos de 10 segundos de transmisión de video en un televisor de 55 pulgadas.

De hecho, cuando se transmite vídeo en casa, el 99,97 % de la electricidad la consume el televisor, mientras que el consumo del centro de datos solo representa el 0,03 %. ¿No tienes televisor? La proporción es de aproximadamente el 99,6 % si lo ves en una computadora portátil y del 98,4 % si lo ves en un teléfono.

Aunque la cifra de consumo energético de la IA de Google se refiere solo al centro de datos, en nuestras comparaciones «de extremo a extremo» más amplias anteriores, es el dispositivo final, como un televisor o un teléfono, el que consume la mayor parte de la electricidad. Para tareas como la transmisión de vídeo, tu parte personal del consumo eléctrico del centro de datos es mínima.

Por lo tanto, si se quiere hacer una comparación equitativa, ¿no sería más justo preguntarse cómo se compara el consumo de 0,24 Wh de una orden de IA con el consumo energético del centro de datos de otras actividades?

(Image credit: Future)

Este gráfico destaca claramente que, solo en el caso de los centros de datos, las solicitudes de IA consumen mucha más energía que tareas como el streaming.

Los centros de datos no suelen consumir mucha energía por usuario, a menos que realicen tareas que requieran un gran poder de cálculo, como por ejemplo los juegos en la nube, donde una solicitud de 0,24 Wh consume la misma energía que solo 3,3 segundos de tiempo de juego.

Sin embargo, eso es solo una solicitud de IA: ¿cómo se comparan las cifras con el consumo diario total?

Si dividimos el número de usuarios activos de ChatGPT por el número de comandos diarios, obtenemos entre 10 y 20 comandos al día (una media de 3,6 Wh), lo que supone aproximadamente el 0,03 % del consumo eléctrico diario total de un usuario y menos de lo que desperdician los pequeños LED indicadores de encendido de su hogar.

Por el contrario, un usuario intensivo puede tener una media de 50 solicitudes al día, lo que supone el 0,15 % de su consumo total de electricidad, aproximadamente lo mismo que consume su televisor cuando está «apagado» en modo de espera.

(Image credit: Future / Datawrapper)

En cuanto al consumo total de electricidad necesario para evitar que la sociedad se desmorone, la parte que corresponde a cada persona se consume principalmente fuera del hogar, en todo tipo de actividades, desde la producción de alimentos hasta el funcionamiento del alumbrado público por la noche.

Aunque las cifras muestran que una sola solicitud es una gota en el océano, donde pueden empezar a ser problemáticas es cuando se utilizan a gran escala. Cada vez hay más personas que utilizan la IA, con más de 2500 millones de solicitudes al día gestionadas solo por OpenAI, que cuenta con cientos de millones de usuarios activos, por lo que esas gotas individuales tienen el potencial de convertirse en una inundación.

Por supuesto, la historia del uso de recursos de IA va más allá de los electrones, y Google estima que cada solicitud utiliza 0,26 mililitros de agua para su refrigeración y produce 0,03 gramos de dióxido de carbono equivalente. Más adelante hablaremos de ello, pero se trata de unas 5 lágrimas derramadas por la pérdida de ChatGPT 4o y el CO2 equivalente a las burbujas de un solo sorbo de refresco.

Entonces, ¿qué debe saber sobre ese panorama general?

A continuación, abordaremos cómo se suman miles de millones de comandos de IA a escala mundial, cuando regresemos con la segunda entrega de nuestra serie de tres partes "Mantenga la calma y cuente los kilovatios".

¿Tienes alguna objeción sobre mis cifras o cálculos? ¡Enseñame en los comentarios!

