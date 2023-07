Tranquilo, la segunda temporada de La Casa del Dragón no se retrasará por las huelgas de Hollywood

En medio de la huelga de guionistas y actores de Hollywood, un gran número de series y películas acaban de recibir luz verde para reanudar su producción, incluso mientras continúa la huelga.

Según las revistas del sector Deadline y Variety, la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists) ha dado el visto bueno a 39 producciones independientes tras confirmar que no están vinculadas a empresas que formen parte de la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Entre esas producciones figuran dos películas de A24 y una serie de nombres conocidos.

Con los estudios de rodaje aparentemente volviéndose desagradables en oposición a la huelga de guionistas y actores (ayer se supo que Universal cortó accidentalmente y totalmente sin querer todos los árboles que protegían a los huelguistas del sol de Los Ángeles a 35 grados) parece que un acuerdo todavía está lejos.

¿Qué producciones siguen adelante a pesar de la huelga?

Ni Variety ni la otra revista clave de la industria Deadline nombraron todas las producciones, pero Variety sí dijo que las películas de A24 eran Mother Mary (protagonizada por Anne Hathaway) y Death of a Unicorn (que cuenta con Paul Rudd y Jenna Ortega). Otros proyectos incluyen The Rivals of Amziah King (protagonizada por Matthew McConaughey), la película de Mel Gibson y Mark Wahlberg Flight Risk, Dust Bunny (protagonizada por Mads Sigourney Weaver), Bride Hard de Rebel Wilson y un biopic televisivo de Jesús, The Chosen.

Otra producción que no se verá afectada es la segunda temporada de La casa del dragón, que seguirá rodándose en medio de la amarga huelga de guionistas. Esto se debe a que la precuela de Juego de Tronos se está rodando en parte en el Reino Unido, que tiene una normativa laboral diferente. El sindicato británico de actores Equity afirma que apoyará a SAG-AFTRA y a sus miembros "por todos los medios legales", pero eso no significa necesariamente que los actores vayan a abandonar el plató. En comparación con Estados Unidos, la legislación antisindical británica es bastante draconiana.

Como escribió el secretario general de Equity en un comunicado a los afiliados: "SAG-AFTRA nos ha informado de que su huelga es legal según la legislación de Estados Unidos, pero nuestros abogados británicos nos han informado de que no es legal según la legislación del Reino Unido. Por consiguiente, un artista que se una a la huelga (o se niegue a cruzar un piquete) en el Reino Unido no tendrá protección contra el despido o la demanda por incumplimiento de contrato por parte del productor o el contratante".

Las huelgas han afectado a un montón de grandes series y películas, como el retraso de la segunda temporada de Severance. Incluso la precuela de Dune sigue adelante a pesar de las huelgas, pero con grandes cambios.