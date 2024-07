Los 9 anuncios más emocionantes de la Comic-Con 2024, desde Vengadores: Doomsday a la cuarta temporada de Invencible

La Comic-Con de San Diego ha concluido un año más, y el mayor evento de entretenimiento del mundo ha ofrecido grandes anuncios.

Como era de esperar, Marvel encabezó la lista con un par de momentos memorables en su panel del Hall H el pasado sábado (27 de julio), pero el fin de semana pasado también proporcionó muchas otras grandes revelaciones, incluyendo nueva información sobre el regreso de Star Trek en Paramount Plus y algunas notables actualizaciones de programas de televisión de Prime Video.

Aunque hubo muchos anuncios en la Comic-Con 2024, hay nueve en particular por los que estoy más entusiasmado, así que, sin más preámbulos, aquí están.

1. Vengadores 5 tiene nuevo título y Robert Downey Jr interpretará al nuevo villano de la saga del Multiverso

“New mask, same task.” Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3pJuly 28, 2024

Era inevitable que Marvel diera alguna noticia destacada en su panel del Hall H, especialmente en torno a sus dos próximas películas de Los Vengadores. De hecho, Marvel despidió al actor de Kang el Conquistador, Jonathan Majors, en diciembre de 2023 y, al parecer, cambió el nombre de Vengadores: La Dinastía Kang y abandonando por completo al villano que atraviesa el multiverso, se esperaban grandes cosas.

Sin embargo, ninguno de nosotros pensó ni por un minuto que el titán del cómic nos iba a dejar caer esto. Al final de otro panel cargado de emoción, Marvel no sólo anunció que Vengadores: La Dinastía Kang (también conocida como Vengadores 5) pasaba a llamarse Vengadores: Doomsday, sino que finalmente traería al Doctor Doom (posiblemente su villano más famoso) al Universo Cinematográfico Marvel.

Por si fuera poco, también se desveló quién interpretará a Doom: nada menos que Robert Downey Jr, que encarnó a Iron Man en el MCU entre 2008 y 2019. La multitud congregada en el Hall H gritó de alegría, y otros fans de todo el mundo (yo incluido) se hicieron preguntas como «espera, ¿qué?» y «¿cómo van a encajar eso?» tras su presentación.

2. Los hermanos Russo dirigirán Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars

Just announced in Hall H: The Russo Brothers return to direct Marvel Studios’ Avengers: Doomsday, starring Robert Downey Jr. as Doctor Doom. Only in theaters May 2026. #SDCC pic.twitter.com/oqnSwWKnYnJuly 28, 2024

Naturalmente, el regreso de Downey Jr al MCU fue el tema que más dio que hablar en la presentación de Marvel, pero hubo otro gran anuncio relacionado con las dos próximas películas de Los Vengadores.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

A mediados de julio, informé sobre los rumores de que Joe y Anthony Russo, que han dirigido cuatro películas del MCU, incluidas Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, estaban siendo alineados para hacer un regreso impactante y dirigir Avengers 5 y 6. Pues bien, los rumores eran ciertos: los hermanos Russo subieron al escenario del Hall H para confirmar que dirigirán las dos próximas películas del UCM.

Un comunicado de prensa de la productora AGBO del dúo (según Reddit) también revela que Christopher McFeely, colaborador desde hace tiempo y autor de las anteriores películas de Marvel de los hermanos, escribirá los guiones de las próximas películas de Los Vengadores. McFeely sustituye al hasta ahora guionista Michael Waldron, cuyos créditos anteriores incluyen Loki y Doctor Strange 2. Se rumorea que Los Vengadores 5 comenzará a rodarse en enero de 2025, por lo que los hermanos Russo y McFeely tendrán que ponerse manos a la obra.

3. La película de los Cuatro Fantásticos de Marvel tiene un nuevo título - y su villano está confirmado

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ The Fantastic Four: First Steps begins production on Tuesday. Only in theaters July 25, 2025. #SDCC pic.twitter.com/iPAlXlajnrJuly 28, 2024

En cualquier otro año, las últimas noticias en torno a Los Cuatro Fantásticos, que marcarán el debut de la «Primera Familia» de Marvel en el UCM, habrían sido la noticia principal durante la presentación Hall H del estudio. Sin embargo, con el regreso de Downey Jr y los hermanos Russo, quedó un poco eclipsada.

Aun así, se han revelado algunos detalles fascinantes sobre la nueva película de los Cuatro Fantásticos de Marvel. Para empezar, su nuevo título - Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos- habla de las aventuras espaciales del grupo y de su esperada llegada al UCM. Además, no será otra historia de orígenes; el director Matt Shakman explica que la última aventura del superequipo en la gran pantalla, que será una obra de época retrofuturista, estará bien establecida en su universo alternativo cuando los conozcamos. A continuación, se mostró en exclusiva a los asistentes un vídeo de dos minutos que incluía imágenes previas, un par de breves escenas de acción real y un primer vistazo al aterrador villano cósmico Galactus.

Por último, en contra de lo que se había dicho, el icónico cuarteto formará parte de las dos próximas películas de Los Vengadores. Dado el papel activo del grupo en las dos historias de Secret Wars, además de su relación durante décadas con el Doctor Doom en el material original, esta revelación fue música para mis oídos.

4. Amazon Studios prepara la cuarta temporada de Invencible

Good news, there will be MORE [slam to Invincible title card] pic.twitter.com/E6fY3qvfADJuly 26, 2024

Alejándose de Marvel pero manteniéndose en el espacio de superhéroes, Amazon MGM Studios ha anunciado oficialmente que Invencible tendrá una cuarta temporada. La revelación se produce 18 meses después de que Amazon dijera en exclusiva a TechRadar que no había dado luz verde en secreto a la cuarta temporada de Invencible, después de que el productor ejecutivo Seth Rogen sugiriera que ya estaba en desarrollo.

Esa no fue la única pista que recibimos sobre Invencible. En un panel de animación de Prime Video, el cocreador de Invencible, Robert Kirkman, también desveló una imagen que mostraba el nuevo traje azul y negro de Mark Grayson (los fans de los cómics ya estarán familiarizados con él), que debutará en la tercera temporada de Invincible. Hablando con GamesRadar más tarde en la Comic-Con, Kirkman también sugirió que, a diferencia de su predecesora, la temporada 3 podría no estar dividida en dos partes porque los fans no respondieron bien a ese plan de lanzamiento.

5. La segunda temporada de Los Anillos de Poder tiene un tráiler genial para su estreno en Prime Video

The Lord of the Rings: The Rings of Power | Season 2 – SDCC Trailer | Prime Video - YouTube Watch On

Para no ser menos que uno de sus primos de Amazon (y compañero de nuestra lista de mejores programas de Prime Video), The Rings of Power salió a la palestra con un épico tráiler de tres minutos de duración para su segunda temporada, que se estrenará el 29 de agosto.

Y cuando digo que el tráiler oficial de la segunda temporada de The Rings of Power es épico, lo digo en serio. De hecho, por mucho que me gustara la temporada 1 de The Rings of Power, su sucesora parece la serie precuela de El Señor de los Anillos que nos prometieron hace un par de años. Mira el tráiler de arriba para ver lo que quiero decir y luego lee mi desglose del tráiler oficial de The Rings of Power temporada 2 para saber más sobre los secretos que esconde.

6. The Boys tendrá otro spin-off protagonizado por Soldier Boy y Stormfront

Introducing the next deranged entry into the world of The Boys: VOUGHT RISING, starring Jensen Ackles and Aya Cash. Set in the 1950s, exploring the early exploits of Soldier Boy and a supe you know as Stormfront. Only advice for now is keep your hands off the fucking shield. pic.twitter.com/Ss9lqnnbP3July 26, 2024

Al tratarse de una de las series originales estrella de Prime Video, no te sorprenderá saber que el universo de The Boys continuará una vez que la temporada 5 de The Boys concluya la narración de la serie principal (Nota: lee mi artículo sobre el final de la temporada 4 de The Boys para saber qué hilos argumentales deben abordarse antes de que termine la serie).

Ya sabemos que Gen V, el primer spin-off de acción real de The Boys, tendrá una segunda temporada, confirmada para 2025. Y, durante el panel de la cuarta temporada de The Boys en la Comic-Con 2024, lleno de spoilers, el creador de la franquicia Eric Kripke anunció que otro spin-off de acción real - una precuela titulada Vought Rising - también estaba en las primeras etapas de desarrollo. Estará ambientada en los años 50 y narrará el ascenso de Vought International, la empresa responsable de la creación del Compuesto V, y servirá como historia de los orígenes de Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash), dos de los primeros Supes del mundo.

7. El Pingüino recibe un nuevo tráiler brutal y emocionante, y una fecha de lanzamiento oficial para Max

El pingüino | Trailer | HBO Max - YouTube Watch On

Con El Pingüino a punto de estrenarse en septiembre, ya es hora de que nos den una fecha de estreno oficial. Afortunadamente, HBO por fin ha confirmado cuándo llegará a Max (EE.UU.) y Sky/Now TV (Reino Unido): el 19 de septiembre, lo que la sitúa en oposición directa con Marvel's Agatha All Along, que se estrena en Disney+ el mismo día.

Para celebrar la fecha oficial de lanzamiento de El Pingüino, HBO nos ha ofrecido otro tráiler lleno de acción y melodrama, que muestra aún más la guerra entre bandas que estallará tras el final de The Batman. Ah, y el director de The Batman, Matt Reeves, también ha confirmado (tal y como informa IGN) que el Oz Cobb de Colin Farrell, alias El Pingüino, aparecerá en The Batman Part 2. Salud para todos.

8. La serie Creature Commandos de James Gunn recibe un primer teaser y se desvela su lanzamiento en diciembre

Creature Commandos | Official Teaser | Max - YouTube Watch On

Parece que llevamos esperando a que empiece el Universo Cinematográfico DC (DCU) de James Gunn y Peter Safran, pero lo hará oficialmente antes de que termine 2024. Y es que el primer proyecto del reiniciado DC Studios, Creature Commandos, se estrenará en Max en diciembre.

El anuncio se produjo al final del primer teaser de la serie de animación con calificación R, que fue revelado por Gunn cuando se coló por sorpresa en un panel de DC en la Comic-Con. De momento, tiene muy buena pinta y, aunque sospecho que mucha gente no considerará que el DCU está en marcha hasta que la película de Gunn sobre Superman llegue a los cines en julio de 2025, habrá que ser muy valiente para apostar en contra de que Gunn nos ofrezca otro proyecto lleno de diversión y de individuos superpoderosos de la lista D a los que apoyar. Mientras esperamos el lanzamiento de Creature Commandos, conoce todos los detalles de las películas y series de televisión del primer capítulo del DCU que están en desarrollo.

9. La segunda temporada de Silo, la aclamada serie de ciencia ficción del Apple TV Plus, se estrenará en noviembre

“In the event of a failed cleaning, prepare for war.” — The OrderSilo Season 2 arrives November 15 on Apple TV+ #JulietteLives #Silo pic.twitter.com/uDqxqAM5veJuly 27, 2024

Fue una sorpresa que muchos de los mejores servicios de streaming del mundo no tuvieran una presencia importante en la Comic-Con 2024. De hecho, Netflix no participó en absoluto, mientras que Marvel y Lucasfilm mantuvieron su pólvora de Disney Plus seca, con el dúo retrasando cualquier gran revelación del MCU y Star Wars hasta la D23 Expo de agosto.

Aparte de Prime Video y Max, Apple TV Plus fue el único otro streamer que hizo un gran anuncio. Silo, uno de los muchos programas de ciencia ficción de Apple aclamados por la crítica, volverá a la plataforma de streaming del gigante tecnológico con su segunda temporada el 15 de noviembre. No se ha publicado ningún tráiler junto con el anuncio, por lo que no está claro cuánto tiempo ha pasado entre el final de la primera temporada y el comienzo de la siguiente. En cualquier caso, no tendremos que esperar mucho más para saberlo.