Prime Video confirma la temporada 4 de The Boys para 2024 – pero de momento no hay tráiler

Actualización: Amazon ha confirmado a TechRadar que hoy no se publicará un tráiler de avance. En una breve declaración, un portavoz ha dicho: "Hoy (8 de noviembre) sólo vamos a publicar el póster de avance". Así pues, no esperes que se publique ningún vídeo.

A continuación, os contamos todo lo que ha pasado hoy, y avisamos que contiene spoilers de la tercera temporada de The Boys.

Ya es oficial: la temporada 4 de The Boys se estrenará finalmente en Prime Video en algún momento de 2024.

En un post en X (antes Twitter), la cuenta oficial de The Boys ha confirmado que la exitosa serie de Prime Video regresará a nuestras pantallas el próximo año. El anuncio se ha hecho a través de los dos primeros pósters de la cuarta temporada, que muestran al Patriota de Anthony Starr como un superhéroe célebre (bueno, "célebre" como "temerosamente adorado por el público") y al Billy Butcher de Karl Urban con un aspecto bastante desolado entre globos y confeti por el suelo.

Let's light this candle. pic.twitter.com/Oq5Q2m5hIBNovember 8, 2023 See more

Hay muchas cosas que podemos leer en las imágenes de los carteles, como que Billy podría pasar gran parte de la cuarta temporada solo en sus pensamientos. Después de todo, Butcher (o Carnicero según en qué idioma veas la serie) se enteró de que sólo le quedaban de 12 a 18 meses de vida debido a su exposición al supersuero experimental V24, así que es una hoja apropiada para el líder de facto del grupo de lucha contra los superhéroes.

Pero espera, hay más. En otra publicación en los distintos canales de redes sociales de The Boys, una imagen fija del Carnicero de Urban va acompañada de un pie de foto en el que se lee "Gran día, mucho que hacer".

pic.twitter.com/epXGoHBJv0November 8, 2023 See more

¿Estamos a punto de echar el primer vistazo a la cuarta temporada de la exitosa serie a través de su primer tráiler? Tal vez. Tras confirmarse el desarrollo de la cuarta temporada de The Boys en junio de 2022, el rodaje comenzó de inmediato. El rodaje terminó en abril, por lo que hay muchas posibilidades de que hoy (8 de noviembre) se publique un vídeo avance, aunque sea de 30 segundos.

También es posible que nos den nuevas noticias sobre el reparto, una breve sinopsis de la trama o alguna otra gran revelación. Para empezar, se confirmó que Jeffrey Dean Morgan, de The Walking Dead, se había unido al reparto de la cuarta temporada de The Boys en agosto de 2022, por lo que Amazon podría decidir desvelar su personaje hoy.

Nos hemos puesto en contacto con Prime Video para averiguar qué otras sorpresas podrían llegar de forma inminente y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta.

Prepárate para más enfrentamientos entre el Carnicero y Patriota en la cuarta temporada. (Image credit: Amazon Studios)

Las expectativas de los fans son comprensiblemente altas para la temporada 4 de The Boys. La adaptación televisiva desarrollada por Eric Kripke de la querida serie de cómics ha ido viento en popa desde que debutó en julio de 2019, y es una de las mejores series de Prime Video. Y, con Kripke confirmando que la temporada 4 no será la entrada final en la serie, podemos esperar aún más travesuras ambientadas en el universo de The Boys después de que se estrene su cuarta temporada.

De hecho, ya sabemos que se está desarrollando una segunda temporada de Gen V, el primer spin-off de acción real ambientado en dicho universo. El final de la primera temporada de Gen V también estableció algunos hilos argumentales potencialmente importantes para la próxima entrega de The Boys. Si a esto le añadimos la posibilidad de más proyectos derivados aún desconocidos, o una segunda temporada de la serie antológica animada The Boys Presenta: Diabolical, y el universo televisivo de The Boys no terminará pronto.