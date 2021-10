El Honor 50 es un Android muy sólido, con puntos fuertes como la batería, una cámara selfie que hace muy buenas fotos y una pantalla descomunal. No destaca en nada en particular, a diferencia de sus competidores, y esto hace que sea algo difícil de recomendar.

Honor ha vuelto. No con algo increíble, ni tampoco espectacular, sino con un 'meh'. El Honor 50 es el primer smartphone que aterriza de manera global en dos años, pero no creemos que vaya a marcar un antes y un después en el mercado español.

A mediados de 2019, Honor estaba atrapado en la batalla legal de Huawei, y sus teléfonos no podían acceder a las apps de Google. Pero eso fue hasta enero de 2021, cuando Huawei vendió su sub-marca a un conglomerado de compañías Chinas.

Honor desveló el Honor 50 en julio y el Honor Magic 3 en agosto, pero ninguno estaba disponible hasta ahora.

No es ninguna hazaña, sobre todo porque ya conocíamos todas sus especificaciones. El Honor 50 es definitivamente bueno, y no hemos tenido ningún problema con él, pero no hay nada que nos sorprenda en particular si lo comparamos con su competencia más directa en el mercado.

Honor 50: fecha de lanzamiento y precio

Después de su presentación a mediados de julio, el Honor 50 estará disponible para su reserva desde el día 2 de noviembre con una salida al mercado el 15 de ese mismo mes.

Tendremos dos versiones: la de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, con un precio de 529€; y la de 8GB y 256GB por 599€.

(Image credit: Future)

Diseño y pantalla

El Honor 50 es curiosamente muy similar al Huawei Nova 9 en cuanto a dimensiones, peso y diseño de cámara trasera. Puede que las compañías se hayan divorciado, pero todavía no están tan separadas como creíamos.

El terminal mide 160 x 73.8 x 7.8mm y es bastante ligero, con solo 175g. Con su diseño curvado, se asienta cómodamente en la mano, y como tiene el botón de desbloqueo tan cerca, solo podemos estar agradecidos.

Hay un puerto USB-C pero no tenemos jack de 3.5mm para auriculares. Lo sentimos, melómanos.

El teléfono está disponible en negro, verde esmeralda, plata (con mucha purpurina) y una versión en lila con las letras de Honor en la parte trasera, que consideramos muy especial.

La parte trasera del teléfono tiene un módulo de cámaras con dos círculos: el de arriba tiene el sensor principal, y los de abajo tienen las otras tres cámaras y un módulo para el flash.

(Image credit: Future)

Nos gusta muchísimo la pantalla del Honor 50. Es un panel OLED FHD+ de 6,57 pulgadas, con una tasa de refresco de 120Hz y una tasa de entrada táctil de 300Hz. La pantalla se curva en los bordes y la interrumpe un agujero para la cámara frontal en el centro.

Son especificaciones de un gama media, pero al ser tan bonito, no lo consideramos una mala decisión. La pantalla es genial, con colores vivos y un brillo máximo suficiente, lo que hizo de los vídeos y el gaming uno de los puntos más fuertes.

A algunos les gustará la alta tasa de refresco, y a otros no les sorprenderá. A estos últimos les recomendamos que prueben el Honor 50, ya que la fluidez parecía superior a otros paneles con los mismos 120Hz. Parece que las animaciones de software están diseñadas para destacar esta tasa de refresco.

Un problema que tuvimos con el panel fue el always-on, ya que aún estando presente en el móvil, no siempre funcionaba. No hemos encontrado un motivo aparente para que lo haga, simplemente a veces iba y a veces no. Suponemos que esto se arreglará en un futuro con una simple actualización.

Cámaras y batería

(Image credit: Future)

El Honor 50 tiene cuatro cámaras traseras, pero hay que decir que una es buena, otra está bien y las dos restantes son un poco de relleno.

El sensor principal es de 108MP, y hace muy buenas fotos con la técnica del 9 en 1 (combinar 9 píxeles en uno gigante) para que capte más luz y el resultado sean imágenes de 12MP.

Las fotos que hace este sensor son nítidas y con buena luz, incluso en condiciones malas, y es algo que no podemos decir de todos los teléfonos con sensores de 108MP. El enfoque automático es rápido y el efecto de profundidad tan natural que los primeros planos se ven incluso mejor.

No es el teléfono más barato con un sensor de 108MP, no teniendo al Realme 8 Pro y el Redmi Note 10 Pro pululando, pero la optimización de escenas de la IA de Honor lo convierte en uno de los mejores con una cámara de esta resolución.

(Image credit: Future)

Pero si pasamos a las otras cámaras, tenemos un gran angular de 8MP, un sensor de profundidad de 2MP y un macro también de 2MP. El primero es bueno para las escenas con mucho campo de visión, pero las imágenes no eran tan coloridas o de tanta resolución como las de la cámara principal.

Las cámaras de 2MP son muy flojas, y es actualmente una tendencia entre las compañías el poner cámaras auxiliares que no aportan mucho. Las fotos en macro son granuladas y pixeladas, mientras que el sensor de profundidad parece no añadir mucho a lo que encontramos con la lente de manera habitual.

La falta de riesgo es un factor clave en las cámaras del Honor 50. Si hubieran quitado ese dúo de sensores de 2MP en favor de un teleobjetivo (por ejemplo), el terminal sería muy recomendable por su fotografía.

Pero si hay algo que sí nos ha gustado de la cámara del Honor 50 es su sensor delantero, de 32MP: los sujetos se ven maravillosamente bien, con luces y sombras destacadas y un acabado final muy natural. Desde luego aquí sí que se han lucido.

(Image credit: Future)

Y siguiendo por los aspectos positivos: la batería. El Honor 50 tiene una de 4.300mAh, que puede no ser mucho sobre el papel, pero en la práctica pudo aguantar de sobra un día entero de uso sin necesidad de cargarlo.

La mayoría de días acabamos con un 30% o 40% cuando nos levantábamos para el segundo día de uso, y es fantástico, incluso usando mucho redes sociales y jugando. Claramente aquí hay una optimización de software tremenda, muy buen trabajo.

La carga es de 66W, muy rápida si los comparamos con los gama alta, pero hay dispositivos de Xiaomi y Realme que cargan a 90W o 120W. No obtuvimos ese 70% en 20 minutos que dice Honor, pero en nuestro análisis completo lo intentaremos con otro cable, por probar...

Rendimiento y especificaciones

El Honor 50 lleva un Snapdragon 778G, uno de los más potentes en la gama media que encontrarás en un smartphone, aunque no se acerca al rendimiento de la serie 800 ni de lejos.

Lo acompañan 6GB u 8GB de RAM, dependiendo de si optas por la versión de 128GB (6GB de RAM) o 256GB (8GB de RAM) de almacenamiento.

(Image credit: Future)

Nos parece que el Honor 50 es rápido, en el día a día no notamos la diferencia entre este procesador y uno de gama más alta. Las tareas más simples como navegar por la interfaz, echarle un vistazo a las redes sociales y descargar apps funcionaban de lujo.

También puede con algunos juegos, pero el procesador sufría con tareas más pesadas: de vez en cuando, juegos de alto rendimiento o el uso intensivo de la cámara podían mermar el rendimiento del dispositivo.

De software tenemos Android 11 con la capa Magic UI de Honor por encima y sí, para aclarar dudas, tenemos las aplicaciones de Google disponibles, incluyendo Mapas, Google Pay y la Play Store.

Magic UI está todavía en pañales, con muchos colores e iconos grandes, pero la navegación es la misma que en cualquier otro teléfono Android.

(Image credit: Future)

Primer veredicto

El Honor 50 tiene sus puntos fuertes como la cámara selfie y la pantalla ran nítida y brillante, pero ninguna de esas dos cosas nos ha empujado a recomendarlo por encima de otros teléfonos gama media.

En general, está muy bien, pero sin ningún aspecto a destacar, y con un precio tan 'alto', va a ser difícil de vender en un mercado tan competitivo como el nuestro.

Tal vez en el análisis completo apreciemos más el terminal y encontremos una función que grite 'cómprame'.