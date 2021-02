Análisis: Oppo Reno Z

Es difícil encontrar cosas que no nos gusten del Oppo Reno Z, aunque algunas características podrían ser mejores, como el chip y la cámara, no son en absoluto malas. Añádele el impresionante diseño y la pantalla, y obtendrás un teléfono fantástico, sobretodo teniendo en cuenta su económico precio.

Oppo es un recién llegado al mercado occidental de smartphones, pero se dio prisa en convertirse en uno de los principales competidores chinos en un terreno abarrotado.

Con el Oppo Reno (y su hermano mayor, el Oppo Reno 10x Zoom) y el Oppo Find X, la compañía ha encontrado una manera de combinar trucos extravagantes con dispositivos potentes. El nuevo Oppo Reno 2 es más de lo mismo, lo que hace que el Oppo Reno Z sea una opción aún más económica.

El Oppo Reno Z, en comparación, es bastante básico para los estándares de Oppo: tiene un notch de 'lágrima' en lugar de la cámara emergente que se encuentra en los anteriores, dos cámaras en lugar de tres o cuatro, y un chip de clase media.

El Oppo Reno Z pierde varias de las impresionantes funciones y características de la línea principal de Reno... pero también se nota esa diferencia comparándolo con los precios de esos teléfonos, y como dispositivo de menos de 400€ está entrando al territorio normalmente gobernado por teléfonos Motorola o Nokia.

Por lo tanto, el dispositivo encaja en el nicho de móviles 'Lite' de marcas de gama alta o de gama media, junto con ofertas similares de Huawei, Honor, Xiaomi, Google y muchos otros fabricantes, y tiene mucha competencia en ese sentido.

Con eso en mente, ¿es el Oppo Reno Z más digno de tu atención y dinero que cualquiera de sus competidores? ¿Y el recorte masivo de precio justifica la falta de especificaciones?

Precio y disponibilidad

(Image credit: Future)

El Oppo Reno Z cuesta en la mayoría de mercados europeos menos de 400€. Es un precio súper bajo, lo que lo convierte en uno de los teléfonos "Lite" más baratos que existen en este momento.

El único teléfono similar que cuesta menos que el Reno Z en este momento es el Honor 20 Lite, mientras que los Huawei P30 Lite, Xiaomi Mi 9 SE y Google Pixel 3a te costarán más. Entonces, si estás buscando un dispositivo asequible de una marca conocida, el Oppo Reno Z seguro que no te deja en bancarrota.

Diseño

El diseño del Oppo Reno Z es muy similar al del Oppo Reno estándar y al Reno 10x Zoom, lo que quiere decir que seguramente te va a dar la impresión de premium. De hecho, en nuestro análisis del Reno 10x Zoom dijimos que el teléfono "es elegante de una manera que pocos teléfonos lo son", y nos alegra que Oppo haya optado por no cambiar mucho el diseño.

(Image credit: Future)

De hecho, salvo por la ausencia de la aleta emergente con cámara y una de las cámaras traseras, y algunos pequeños cambios estéticos, sería normal confundir el Reno Z con el Reno.

Las dimensiones del Oppo Reno Z son 157,3 x 74,9 x 9,1 mm, por lo que es apenas más grande que el Oppo Reno básico, y con 186g es solo 1g más pesado. La parte frontal y posterior del dispositivo son Corning Gorilla Glass, con un marco de plástico en el centro.

El dispositivo da una buena sensación aerodinámica. No hay protuberancia de la cámara en la parte posterior del teléfono, ya que los objetivos están colocados a ras del cuerpo del teléfono, en lugar de estar puestos en una protuberancia que sobresale, por lo que la única característica palpable en la parte posterior es el O-Dot, un pequeño saliente justo debajo de las cámaras, incluido para que las cámaras no se rayen si colocas el teléfono sobre una superficie.

Este espíritu de diseño optimizado se transmite a los botones a los lados del teléfono: el control de volumen a la izquierda y el botón de encendido a la derecha están integrados en pequeñas hendiduras, por lo que no sobresalen mucho. Los lados no quedan completamente planos, como es el caso del Honor 20, pero no hay mucho saliente.

(Image credit: Future)

En la parte inferior del teléfono hay un puerto USB-C (algo que, a este precio, no todos lo incluyen) y una entrada para auriculares de 3,5 mm, lo cual es una buena noticia para las personas que no quieren deshacerse todavía de sus auriculares con cable.

En general, el Oppo Reno Z no es tan novedoso como el Oppo Reno, pero ciertamente se siente igualmente premium a pesar de su precio más bajo. Puedes conseguir el teléfono en colores Aurora Purple o Jet Black; este último es el que teníamos para este análisis.

Pantalla

El Oppo Reno Z viene con una pantalla AMOLED, lo cual es impresionante para un teléfono económico, y ofrece una amplia gama de colores y un buen contraste en comparación con las pantallas que se encuentran en muchos teléfonos baratos.

Es una pantalla de 6.4 pulgadas, que está entrando en la zona de "demasiado grande", por lo que puede ser complicado de usar si tienes manos pequeñas. La resolución es 1080 x 2340, con 402 píxeles por pulgada, por lo que la resolución y la calidad general son tan buenas como las que tendrías con lo mejor de Apple o Samsung.

(Image credit: Future)

Las películas y los juegos se visualizan muy bien en el Oppo Reno Z, y la pantalla puede renderizar sutiles gradaciones de color a partir de las fotos hechas. El brillo máximo no es el mejor, pero supera a otros teléfonos que hemos visto en este segmento de precios y no tuvimos problemas con él.

Además de la alta calidad de la pantalla, encontrarás en ella un sensor de huellas dactilares, lo que está lejos de venir de serie en los teléfonos de este precio. Es una función útil que hace que desbloquear tu teléfono sea rápido y fácil, y la presencia de esta tecnología en el Reno Z es una agradable sorpresa.

El problema, si se le puede llamar así, es que el Oppo Reno Z tiene un notch de "lágrima". Algunos podrían encontrar eso un factor decisivo, si son del tipo que prefiere una cámara emergente de estilo Oppo Reno o el diseño de 'agujero perforado' del Honor 20, pero dado lo pequeña y discreta que es esta muesca del Reno Z, no creemos que sea un problema para muchas personas.

El notch en forma de lágrima y un bajo frontal de tamaño mediano le dan al teléfono una relación pantalla-cuerpo del 85,8%, que de hecho está muy cerca del 86,8% del Oppo Reno, por lo que el notch no roba mucho espacio de la pantalla.