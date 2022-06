Acer Swift 3 (2021): análisis

Acer ha actualizado su gama de Ultrabooks más económica, el Acer Swift 3 (2021), y con ella llega la certificación Intel Evo. Esto significa que las mejoras bajo el capó son tremendas, especialmente la de la batería.

El portátil no llega a ser tan barato como la anterior generación del Swift 3, pero parece estar más cerca de modelos como el HP Envy x360 15 (2021). incluso podríamos compararlo con el MacBook Air M1 (2020) o el Dell XPS 13. es un espacio muy competitivo, y el Acer Swift 3 puede destacar de varias maneras, aunque no vaya a estar el primero de todos ellos.

Precio y disponibilidad

Hoja de especificaciones Este es el Acer Swift 3 (SF314-511-70TU) que nos enviaron para analizar en TechRadar:

CPU: 2.8GHz Intel Core i7-1165G7 (cuatro núcleos, 12MB caché, hasta 4.7GHz)

Gráficos: Intel Iris Xe

RAM: 16GB LPDDR4x (4,267MHz)

Pantalla: 14 pulgadas, 1080p (1,920 x 1,080, IPS,16:9, anti-reflectante)

Almacenamiento: 512GB PCIe SSD (475GB disponibles)

Puertos: 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 2/Thunderbolt 4, adaptador de corriente, HDMI, jack 3.5mm

Conectividad: 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Cámara: HD (720p, 0.9MP)

Peso: 1.2kg

Tamaño: 322.6 x 213.4 x 16mm

Sistema operativo: Windows 10

El Acer Swift 3 (2021) está disponible en varias configuraciones en España: desde el modelo con el Intel Core i5-1135G7 con 8GB o 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento desde 699€, hasta un Intel Core i7-1165G7 con 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento por 899€.

Acer también ha dividido la línea del Swift 3, ofreciendo modelos con pantalla de 13.5 pulgadas y una relación de aspecto de 3:2 y otros con un panel de 16.1 pulgadas con una relación de aspecto de 16:9.

Diseño y pantalla

El Acer Swift 3 (2021) es casi dolorosamente útil en su diseño. Está hecho de aluminio y una aleación de aluminio y magnesio, dando lugar a un gris muy poco atractivo. Acer ofrece varias opciones de color en tonos azules y naranjas, aunque ninguna de estas versiones ha llegado a España.

El marco del Acer Swift 3 no ofrece mucho por lo que estar entusiasmado. Aunque es fino, está por debajo de la fina línea de grosor del resto de Ultrabooks. Con 1.2kg de peso, también es algo más pesado que algunos de sus rivales. Evidentemente, estamos hablado de 14 pulgadas, así que ese extra que tiene sobre el Dell XPS 13 o el Asus Zenbook 13 es por un motivo.

No hay mucho entusiasmo en la construcción del Swift 3. Es demasiado rígido, y tenemos que descansar las manos después de solo una hora de uso. Al menos nos complace ver que el teclado no es demasiado flexible (evitando posibles roturas).

Si hablamos de la durabilidad y la integridad del dispositivo la cosa mejora, si no fuera por la posición que tiene la rejilla de ventilación. Está situada en la parte superior derecha del teclado, apuntando directamente a la pantalla y terroríficamente expuesta a agentes externos. En el día a día, hay un montón de cosas que pueden estropear un portátil, pero trabajar en el exterior teniendo una rejilla enorme que va directa a los componentes internos es bastante arriesgado. Escuchamos los ventiladores aunque estemos con una carga de trabajo absurda, así que la refrigeración extra de esa rejilla debe ser importante para el Acer Swift 3.

La interfaz de software de Acer es para ponerse a llorar. El teclado deja mucho que desear, las teclas son muy blandas y, a pesar de tener un buen espacio entre ellas, Acer ha optado por agrupar los botones de las flechas, Page Up y Page Down, y dejado las teclas de Home y End como funciones alternativas. Esto hace que navegar en los documentos y seleccionar texto sea una tarea mucho más complicada y de mayor precisión. El trackpad tampoco se queda en buen lugar: Acer usa una bisagra (muy poco estética) que inclina el portátil cuando está en un escritorio o una mesa, pero ese extra en ergonomía no salva el diseño. Al menos la retroiluminación del teclado ilumina tanto los símbolos principales como los secundarios.

La pantalla del Acer Swift 3 (2021) es su salvación. Es un panel razonablemente brillante con un acabado anti-reflectante muy cómodo para la vista. Lo hemos usado mucho en exteriores y en condiciones de mucha luz, y nunca hemos tenido problemas para ver el contenido, como sí nos pasa con otras pantallas. Los altavoces también están entre los mejores que hemos escuchado en un portátil, y son muy fuertes sin llegar a sonar como una lata.

Un par de puertos USB-A (uno a cada lado) son de agradecer, y el USB-C del lado izquierdo sirve también de Thunderbolt 4 para mayor conectividad. Tener la opción de conectarlo con el típico conector circular o con el USB-C también es un muy buen extra. Un HDMI no se suele incluir en los portátiles finos y ligeros, pero Acer lo ha hecho.

Perdonaríamos la simpleza del Acer Swift 3 si su precio fuera más bajo, pero se acerca mucho al del HP Envy x360, el Asus Zenbook 13 o el Dell XPS 13 por sus componentes internos, aunque el exterior esté totalmente descompensando.

Rendimiento

Benchmarks Así ha rendido el Acer Swift 3 (2021) en nuestros benchmarks:

Cinebench R23 CPU: 4,453 puntos

Cinebench R20 CPU: 2,141 puntos

3DMark Time Spy: 1,841; Fire Strike: 5,096; Sky Diver: 15,380

GeekBench 5: 1,561(un núcleo); 5,843 (multi-núcleo)

PCMark 10 (Home Test): 5,400 puntos

PCMark 10 Batería: 14 horas 31 minutos

Batería (test de películas de TechRadar): 9 horas 9 minutos

El Acer Swift 3 (2021) quiere dar su mejor versión con su rendimiento. Esa rejilla de ventilación de la que nos quejábamos antes está puesta ahí porque ayuda a sacar todo el calor que genera la enorme velocidad de este Ultrabook. De hecho, el Acer Swift 3 es superior al Dell XPS 13 en cada uno de los benchmarks que hemos hecho, y eso que tienen el mismo procesador.

El Acer Swift 3 saca buenos números en nuestras pruebas. El rendimiento de un núcleo es muy fuerte para un portátil, pero el multi-núcleo no sorprende tanto, aunque el Ryzen 7 5700U ofrece más rendimiento en este aspecto gracias a esos núcleos de más. Los ventiladores hacen un gran trabajo ayudando al Acer Swift 3 a sacar músculo, pero el ruido está muy lejos de vencer a los sistemas de refrigeración de los portátiles gaming.

En cualquier caso, la historia de 2020 y 2021 continúa, ya que el Acer Swift 3 (2021) es otro Ultrabook con Windows 10 que cae debajo del MacBook Air M1 en rendimiento, y el MacBook es muchísimo más bonito en diseño, aunque no lleve una gran variedad de puertos.

Los benchmarks no lo son todo. El rendimiento en la batería puede variar un poco. Usamos el Acer Swift 3 durante mucho tiempo, y a veces se quedaba parado y sin responder, fallaba a la hora de cargar un programa para luego abrirlo varias veces... no es un fallo dramático, y no pasa cada poco tiempo, pero es una falta de respuesta que no hemos experimentado en otros portátiles que tienen resultados de benchmark mucho más bajos.

Batería

El Acer Swift 3 (2021) está encantado de recibir la certificación Intel Evo. Es un monstruo en duración de batería, con 14 horas y 31 minutos en nuestro PCMark 10 y pasando de las 9 horas en nuestra prueba de reproducción de vídeo. La disparidad entre estas dos duraciones nos tiene dudando, ya que suelen estar más cerca cuando probamos otros portátiles, incluso la prueba de reproducir vídeos suele dar una duración más alta.

Pero no hay de qué preocuparse, ya que como hemos usado el Acer Swift 3 en la vida real, tiene mucho aguante. Gracias a la pantalla anti-reflectante, es fácil mantener el Acer Swift 3 con el brillo por debajo del máximo para ahorrar algo de batería. Y aunque pases el día entero escribiendo, editando o viendo vídeos de YouTube en Chrome con muchas pestañas abiertas, lo cierto es que puede aguantar hasta el mediodía.

Software y funciones

No hay mucho más por lo que emocionarse con el Acer Swift 3 (2021). Lo único que va un poco más allá es su sensor de huellas dactilares que funciona bien una de cada diez veces (aunque ese funcionamiento es algo normal en los portátiles que hemos probado). La webcam también es bastante básica.

Acer sí que va más allá con el software, pero no de buena manera. Tenemos el equivalente de Acer al paquete Office, Acer Jumpstart, con notificaciones por aquí y por allá. Si fueran notificaciones que te sugieren como mejorar el rendimiento del sistema, tira que va, pero cuando es una promo gigante de Forge of Empires, nos inclinamos más por desinstalar el software en ese preciso momento.

El sistema viene con Windows 10, aunque nos complace anunciar que el Acer Swift 3 está entre los dispositivos con actualización gratuita para Windows 11.

Cómpralo si…

Quieres un portátil para cualquier sitio

La pantalla anti-reflectante hace un buen trabajo con los reflejos y es muy brillante, haciendo más fácil trabajar en condiciones con mucha luz y en exteriores. También ayuda la duración de su batería.

Prefieres rendimiento sobre diseño

El Acer Swift 3 puede no ser el más bonito de los Ultrabooks, pero lo compensa su tremendo rendimiento supera sus rivales teniendo el mismo hardware.

La batería es muy importante para ti

El Acer Swift 3 parece beneficiarse de ese extra en tamaño con una gran batería. Puede aguantar toda la jornada laboral y aún podrás ver alguna película.

No lo compres si…

Trabajas con muchos documentos

El teclado del Acer Swift 3 no tiene el mismo rendimiento que sacarías con el teclado de un modelo más caro. Es mucho peor el hecho de que no incluya las teclas de las flechas..

Sueles derramar el café muy a menudo

Algunos portátiles no sufrirán si se te escapa la mano y le tiras sin querer algo de líquido, pero esa enorme rejilla de ventilación del Acer Swift 3 parece estar hecha para romper el portátil si se te escapa algo.