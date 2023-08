Gmail traducirá tus emails en el móvil

Esta mañana me he levantado con un buen presentimiento. He pensado: "Vaya, hace tiempo que no tenemos noticias de Google, seguro que tienen algo brillante entre manos".

Y mi optimismo ha tenido su recompensa, pues el cliente de correo electrónico de Google para móviles ya ofrece traducción.

Esto ya se puede hacer en Gmail web desde hace mucho, y aunque esto es práctico, no es especial, y, como siempre con una empresa tecnológica, deberíamos preguntarnos: "¿por qué ha tardado tanto?".

Traducción móvil de Gmail

En su blog de actualizaciones del espacio de trabajo, la empresa explica cómo los usuarios podrán ver ahora la traducción en todos los dispositivos Android.

"Durante años, nuestros usuarios han traducido cómodamente los mensajes de correo electrónico de Gmail en la web a más de 100 idiomas", se afirma con bastante grandilocuencia. "A partir de hoy, nos complace anunciar una integración de traducción nativa en la aplicación móvil de Gmail que te permitirá comunicarte sin problemas en una amplia gama de idiomas".

Para traducir un mensaje, los usuarios sólo tienen que hacer clic en la opción "Traducir" situada en la parte superior de su correo electrónico. Si optan por no seleccionarla, volverá a aparecer la próxima vez que el idioma del contenido de un correo electrónico no coincida con el "Idioma de visualización del correo de Google.com" establecido.

"Esta función tan solicitada ayudará a los usuarios a leer y entender una conversación en cualquier idioma", añadió la empresa.

Podemos estar todo el día discutiendo por qué Google ha dado largas a una "función muy solicitada", pero a mí me interesa más saber por qué creen que necesitan definir la traducción de esta manera.

"Cuando el idioma del contenido de un mensaje es diferente del "Idioma de visualización de Google.com Mail" de la configuración de tu cuenta, aparece un nuevo aviso de rechazo. También puedes elegir que Gmail traduzca siempre o no traduzca nunca determinados idiomas", se lee en los "detalles adicionales".