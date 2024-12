Una nueva filtración del Galaxy S25 sugiere que no habrá modelo Slim después de todo, pero no me lo acabo de creer

Un nuevo rumor procedente de Finlandia parece compartir detalles de la línea Galaxy S25

No podemos verificar la información por nosotros mismos

El informe no menciona el rumoreado S25 Slim

Al parecer, una operadora finlandesa ha compartido los detalles clave de los rumoreados Samsung Galaxy S25, S25 Plus y Galaxy S25 Ultra añadiendo la información a una base de datos pública, lo que indicaría que el lanzamiento está próximo.

Así lo afirma el sitio finlandés de noticias tecnológicas Suomimobiili, que ha compartido la noticia sin nombrar a la operadora en cuestión, por lo que no podemos verificarla por nosotros mismos. Por tanto, es difícil conceder a este rumor la misma importancia que a una filtración típica.

No obstante, el informe afirma que la operadora desconocida mencionó brevemente los nombres de los modelos, las opciones de almacenamiento y los colores de los nuevos teléfonos.

Para empezar, parece que vamos a tener la misma línea de tres teléfonos que la generación actual, que comprende el Galaxy S25, S25 Plus y S25 Ultra - esto contrasta con los rumores anteriores que especulaban que el Ultra podría ser reelaborado como un nuevo Galaxy Note, con el Plus tomando el apodo Pro utilizado por iPhone y Google Pixel.

Parece ser que estos tres modelos también ofrecerán las mismas configuraciones de almacenamiento que la línea S24, con el S25 estándar con opciones de 128GB y 256GB, el Plus con opciones de 256GB y 512GB, y el Ultra con opciones de 256GB, 512GB y 1TB.

En cuanto a los colores, hay cuatro opciones para el Galaxy S25 y el S25 Plus, y otras cuatro para el S25 Ultra. Según el informe, los modelos vanilla S25 y S25 Plus estarán disponibles en Silver Shadow, Navy, Mint y Iceblue, y el Ultra en Titanium Whitesilver, Titanium Silverblue, Titanium Gray y Titanium Black.

Si estos datos son correctos, creemos que algunos de estos nombres podrían cambiar en las regiones de habla inglesa, aunque coinciden con rumores anteriores.

Además, la compañía ha listado varias fundas protectoras, entre ellas algunas con imanes incorporados. Otros rumores apuntaban a que Samsung introduciría la carga inalámbrica magnética en la gama S25, pero es posible que se active a través de una funda.

El informe también menciona fundas resistentes, fundas de silicona y de pie, y una nueva línea de fundas titulada «Kindsuit».

Como señala el informe, estos detalles reflejan los modelos que llegarán a Finlandia, aunque se trata de una aproximación de lo que recibirán los mercados occidentales: Samsung suele lanzar los mismos modelos en todo el mundo, con la única excepción de los mercados de Asia oriental.

Se ha hablado de la llegada de un Galaxy S25 Slim con la gama de este año, pero este informe sugiere que no lo veremos esta vez. Sin embargo, dado que la información no está vinculada ni descrita, no nos atrevemos a dar demasiada importancia a esta selección de rumores.

Se espera que Samsung revele la línea Galaxy S25 en enero de 2025. Para conocer las últimas actualizaciones oficiales, no te pierdas nuestra cobertura de los teléfonos Samsung Galaxy.