Samsung podría ir a lo seguro con las baterías de los Galaxy S24+ y Ultra

Con cada generación de smartphones que pasa es razonable esperar que la mayoría de las especificaciones mejoren. El chipset, sin duda, y a menudo la pantalla, las cámaras y otras características. Pero algo que no suele mejorar mucho, si es que lo hace, es la capacidad de la batería, y parece que eso podría seguir siendo así con la línea Samsung Galaxy S24.

Nashville Chatter (según @UniverseIce) ha descubierto los certificados de unas baterías que, por sus números de modelo, se cree que están destinadas al Galaxy S24+s y al Galaxy S24 Ultra. La capacidad nominal de la batería del Galaxy S24+ es de 4.755 mAh y la del Galaxy S24 Ultra de 4.855 mAh.

Como referencia, la capacidad nominal de la batería del Samsung Galaxy S23+ es de 4.565 mAh, y la del Samsung Galaxy S23 Ultra es de 4.855 mAh. Así que no hay cambios para el Ultra, y una mejora de 190mAh para el Galaxy S24+, que tampoco es mucho.

Vale la pena señalar que no solemos hablar de la capacidad nominal cuando hablamos de baterías. Las empresas, incluida Samsung, suelen hablar de la capacidad típica, que en el caso del Galaxy S23 Plus es de 4.700mAh y en el caso del Galaxy S23 Ultra es de 5.000mAh.

Basándonos en estas capacidades nominales, esperamos que el S24 Plus tenga una capacidad típica de unos 4.900mAh, mientras que el S24 Ultra será de 5.000mAh. No es la noticia más alentadora, sobre todo porque los teléfonos de Samsung suelen cargarse más despacio que los de la competencia.

Un problema de toda la industria

Dicho esto, Samsung no es el único en no aumentar significativamente la capacidad de la batería. Aparte de algunos teléfonos baratos y teléfonos para juegos, es raro ver un teléfono que ofrezca más de una batería de 5.000mAh. Pero es una pena que no veamos más, especialmente cuando otros aspectos de los teléfonos están mejorando.

Aun así, esto no significa que el Samsung Galaxy S24 Ultra no vaya a tener mejor batería que el Galaxy S23 Ultra, ya que un nuevo chip también puede influir. Los nuevos chips suelen ser más eficientes que los antiguos, por lo que, a pesar de ser más potentes, pueden consumir menos batería.

Lo que realmente necesitamos son más mAh, pero parece que Samsung, y muchas otras empresas, han decidido que con lo que tenemos ahora es suficiente, o que aumentar el tamaño de la batería no merecería la pena, ya que también supondría aumentar el grosor y el peso. Lamentablemente, si no estás de acuerdo con esa apreciación, no hay demasiadas opciones de smartphones que te convengan.