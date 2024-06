¿Por qué tu iPhone 15 no puede aprovechar la IA de Apple Intelligence? - Aquí tienes la respuesta

Cuando Apple anunció Apple Intelligence en la WWDC 2024, sorprendió (negativamente) a mucha gente al decir que su nuevo sistema de inteligencia artificial (IA) no era compatible con los últimos teléfonos iPhone 15 y iPhone 15 Plus. Los modelos Pro de la compañía funcionarán con Apple Intelligence, pero cualquiera que tenga uno de los modelos básicos no podrá aprovechar su potencial. Y sabemos que eso es verdaderamente frustrante

Al menos, ahora podríamos saber por qué. En un informe publicado en Medium, el analista de Apple Ming-Chi Kuo ha esbozado algunos factores que podrían haber contribuido a la decisión de Apple. Básicamente, todo se reduce a la memoria.

El iPhone 15 viene con un chip A16 Bionic que tiene 6GB de memoria. El iPhone 15 Pro, por su parte, tiene un chip A17 Pro con 8GB de memoria. Apple Intelligence requiere un dispositivo con un chip A17 Pro o M1 (como mínimo), y el M1, en particular, también tiene 8GB de memoria.

Por tanto, Kuo deduce que Apple Intelligence necesita 2GB de memoria libre o menos. Con el A16 Bionic, es probable que la mayor parte de esos 6GB de memoria sean utilizados por otros procesos, dejando muy poco espacio para Apple Intelligence. Con el A17 Pro y sus 8GB de RAM, hay mucho más margen de maniobra. Por supuesto, eso es muy conveniente para el ciclo de actualizaciones de Apple (para que la gente tenga que comprarse otro iPhone), pero lo cierto es que también tendría sentido desde el punto de vista técnico.

La memoria sí importa

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

A estas alturas, esto puede sonar mucho a especulación, pero Kuo respalda sus afirmaciones con algunos puntos intrigantes. Por un lado, Kuo señala que Apple Intelligence utiliza un modelo de lenguaje de 3.000 millones de parámetros (según se detalla en el sitio web de Apple) que, cuando se comprime, necesita aproximadamente entre 0,7 y 1,5 GB de memoria libre. De nuevo, esto es algo de lo que el A16 Bionic podría no disponer.

Además, el chip M1 tiene menos capacidad de procesamiento que el A16 Bionic (11 TOPS frente a 17 TOPS). Esto sugiere que la potencia de procesamiento no es el factor clave en la decisión de Apple de prescindir del A16 Bionic, sino permitir el uso del chip M1, y que la memoria es el factor clave.

Hablando de potencia de procesamiento, Kuo hizo una interesante comparación entre la Apple Intelligence y la IA de los PC Copilot+ de Microsoft. Mientras que la Apple Intelligence requiere un mínimo de 11 TOPS de potencia de procesamiento, los PC Copilot+ necesitan casi cuatro veces más, con un mínimo de 40 TOPS. De ello se deduce que la Inteligencia de Apple es mucho más eficiente que los modelos de IA que se ejecutan en los dispositivos de la competencia, de ahí su capacidad para funcionar en una amplia gama de iPhones y Mac más potentes.

Muchos han sugerido que Apple simplemente está estableciendo unos requisitos elevados para la Apple Intelligence en el iPhone con el fin de obligar a los usuarios a comprarse nuevos dispositivos, pero eso no explica por qué la empresa no ha obligado también a los propietarios del chip M1 de cuatro años de antigüedad a actualizarlo. Como sugiere el análisis de Kuo, la razón podría estar en los detalles técnicos de los chips. Puede que esto no ayude mucho a los usuarios del iPhone 15, pero al menos ahora tenemos una idea más clara de lo que piensa Apple, y tal vez les ayude a no sentirse tan engañados.