Este impresionante teléfono podría ser el OnePlus 11T... si OnePlus cambia de opinión

OnePlus acaba de lanzar el OnePlus Ace 2 Pro en China. El teléfono viene con excelentes especificaciones y un diseño que recuerda al OnePlus 11. Aunque el anterior OnePlus Ace Pro también fue un teléfono exclusivo de China, se lanzó en todo el mundo como OnePlus 10T el año pasado.

El OnePlus Ace 2 Pro tiene una excelente lista de especificaciones, con una pantalla OLED de 6,74 pulgadas y 120 Hz que puede alcanzar hasta 1.200 nits a plena luz del sol; además de una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 150 W, una mejora respecto a los 100 W del OnePlus 11.

Las cámaras incluyen una principal IMX90 de 50MP con estabilización óptica de imagen (OIS), una ultrawide de 8MP y una tercera con un sensor de 2MP. Este sería un downgrade esperado respecto al OnePlus 11 que ofrece una cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 48MP y un teleobjetivo de 32MP, todas con ajuste de color Hasselblad.

El teléfono cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 2, combinado con hasta 24 GB de RAM. En comparación, el Samsung Galaxy S23 Ultra tiene un máximo de 16 GB. Esto significa que probablemente podrás ejecutar todas las aplicaciones y juegos más populares en un Ace 2 Pro (e incluso los de nicho) sin problemas.

A diferencia del bien recibido OnePlus 11, que es un paquete completo, el Ace 2 Pro aumenta las especificaciones en algunas áreas mientras recorta en otras (sin Gorilla Glass Victus 2, por ejemplo). Aunque no es un teléfono superior, sin duda tiene atractivo.

Pero, ¿por qué no hay modelos T?

El OnePlus Ace Pro se lanzó el año pasado en todo el mundo como el OnePlus 10T, por lo que cabría esperar que el OnePlus Ace 2 Pro llegara como el OnePlus 11T. Pues bien, resulta que puede que este año no sea así. Según los informes, OnePlus dice que no lanzará un OnePlus 11T este año alrededor en un esfuerzo por racionalizar la marca. La compañía también dijo que no lanzaría más teléfonos 'Pro' para sus líneas insignia.

"Comenzando con nuestra línea 2023, estamos racionalizando la cartera de buques insignia en América del Norte (y globalmente) eliminando nuestra línea Pro. En nuestra opinión, no es necesario tener un nombre 'Pro' para un dispositivo que ya es 'pro'", dijo un portavoz de OnePlus a principios de año.

La declaración de OnePlus no incluía ninguna información sobre la serie T, sino sobre la Pro. Dado que la compañía no ha descartado categóricamente un OnePlus 11T en su declaración escrita, uno todavía podría estar sucediendo para mercados selectos, sólo que no los EE. UU.

En caso de que el OnePlus Ace 2 Pro llegue a los mercados mundiales como el OnePlus 11T, sería un teléfono excelente para aquellos que se actualicen en el 2023 y que aún no posean uno de los mejores teléfonos. La compañía también lanzó un OnePlus Nord 3 y un OnePlus Nord CE 3, por lo que, como mínimo, hay apetito por varios dispositivos de la misma marca.