La nueva actualización de WhatsApp te ofrece una forma más segura de hacer llamadas

WhatsApp está desplegando una nueva función de seguridad en sus aplicaciones móviles para Android e iOS que bloqueará el acceso a tu dirección IP por parte de actores malintencionados.

La situación que aborda la plataforma es un poco compleja, así que ten paciencia con nosotros un momento. "La mayoría de los productos de llamadas", según WhatsApp, utilizan una conexión directa de igual a igual entre dos personas. Esto permite "una transferencia de datos más rápida y una mejor calidad de llamada", pero requiere que los dispositivos participantes conozcan "la dirección IP del otro", por lo que los paquetes de datos se envían de un lado a otro para mantener la conectividad. Sin embargo, si un malhechor tiene los conocimientos técnicos adecuados, podría interceptar uno de estos paquetes y obtener información sensible sobre su objetivo, como su "ubicación geográfica general o su proveedor de Internet".

Para solucionar este problema, WhatsApp está implementando Protect IP Address in Calls, una herramienta que retransmitirá las llamadas telefónicas que realices en el servicio a través de los servidores de la compañía. De este modo, los posibles ciberdelincuentes no podrán ver tu dirección IP ni la de nadie. Por supuesto, las llamadas permanecerán cifradas de extremo a extremo.

Pero hay un inconveniente. Al evitar la conexión directa, la activación de esta función reducirá la calidad de la llamada. No será tan clara como si fuera de igual a igual.

Existe cierto debate en Internet sobre si es posible o no que alguien obtenga una dirección IP a través de una llamada telefónica.

Sin embargo, la empresa de comunicaciones británica Ocean Telecom afirma que sí es posible si la llamada se realiza a través de una conexión VoIP (Voice over Internet Protocol), que es lo que utiliza WhatsApp para su servicio. Existe una técnica especial llamada "packet sniffing" por la que un ciberdelincuente podría interceptar un paquete de datos que contenga información sensible.

Pero, como hemos dicho antes, eso requiere ciertos conocimientos técnicos. No es algo que cualquiera pueda hacer ni es una función que todo el mundo vaya a utilizar.

WhatsApp afirma en el correo electrónico que nos ha enviado que Proteger dirección IP en llamadas está pensado para sus "usuarios más preocupados por la privacidad" que quieren tener la opción de retransmitir las llamadas a través de los servidores. El nivel estándar de seguridad de WhatsApp es suficiente para la mayoría de la gente

Estate atento al parche cuando llegue a tu teléfono. Las instrucciones para activar esta herramienta se encuentran en la página oficial del Centro de Ayuda de la plataforma. Se encuentra en la sección Avanzado del menú Ajustes de la aplicación.

Nos hemos puesto en contacto con WhatsApp para preguntar si hay planes de ampliar esta actualización a WhatsApp en escritorio o web, así como por qué en las llamadas telefónicas a través del servidor se reduce la calidad de la llamada. Este artículo se actualizará si recibimos respuesta.

