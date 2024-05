Los planes de IA de Apple para iOS 18 se exponen en un nuevo informe: estas son las 9 nuevas funciones que puedes esperar

Llevamos meses escuchando rumores sobre cómo iOS 18 será una gran actualización -quizá una de las mayores de su historia- y un nuevo informe añade algunos detalles más sobre lo que deberíamos esperar cuando el software se presente oficialmente el mes que viene.

Estos detalles vienen por cortesía de Mark Gurman de Bloomberg, por lo general uno de los reporteros más confiables cuando se trata de predecir con precisión los planes futuros de Apple, y filtrar sus anuncios de software y hardware antes de tiempo.

En su último boletín Power On, Gurman esboza algunas de las actualizaciones basadas en IA que se rumorea que llegarán a iOS 18 (y macOS 15 en algunos casos). Esto es lo que creemos que podría llegar, basándonos en su última actualización.

1. Transcripción de notas de voz

Utilizar la IA para convertir notas de voz en texto es una práctica común hoy en día -la aplicación Google Pixel Recorder lo hace, por ejemplo- y esta es aparentemente una de las características que se dirigen a iOS 18. Podría integrarse directamente en la aplicación Notas de voz incluida en iOS.

2. Retoque fotográfico

Esto es algo con lo que ya estamos familiarizados: por ejemplo, las herramientas de edición generativa por IA disponibles en la serie Samsung Galaxy S24. Las opciones podrían incluir mover o borrar objetos, u optimizar los colores (ya se ha anunciado una actualización de la aplicación Fotos).

3. Búsqueda más eficaz

Según Gurman, las búsquedas en iOS 18 y macOS 15 serán "más rápidas y fiables" gracias a la IA. Como ya se había rumoreado, es posible que veamos resultados de búsqueda en más aplicaciones y que se mejoren las consultas en lenguaje natural cuando busques algo.

4. Respuestas automáticas

Parece que pronto podrás generar respuestas inteligentes con IA en las aplicaciones Apple Mail y Apple Messages, si quieres dejar de escribir. Serán sugerencias, pero podrás revisarlas y editarlas antes de enviarlas.

5. Mejoras en Safari

Safari se prepara para una actualización bastante importante este año. Gurman se suma a las filtraciones anteriores para decir que Safari tendrá una búsqueda web mejorada con la ayuda de la IA, lo que debería significar resultados más relevantes, junto con la capacidad de obtener resúmenes rápidos de los sitios web que visitas.

6. Una Siri más natural

Como ya se ha informado, cada vez será más fácil hablar con Siri, que responderá mejor, más como una persona y menos como un robot. Según el artículo de Gurman, Siri ofrecerá "interacciones más naturales basadas en los grandes modelos lingüísticos de Apple".

7. Emojis generados por inteligencia artificial

Una función relacionada con la IA que se menciona en el informe de Gurman y de la que no habíamos oído hablar antes es una máquina de emojis de IA. Al parecer, esta máquina mostrará emojis personalizados al instante, en función de lo que estés escribiendo, para que nunca tengas que buscar un emoji que encaje con tu mensaje.

8. Resúmenes inteligentes

Es de esperar que los resúmenes inteligentes estén por todas partes en iOS 18: correos electrónicos, páginas web, mensajes y mucho más. Esto es algo que se ha filtrado antes, y que bien podría cubrir las notificaciones también. Si funciona como parece, la función debería ahorrarte mucho tiempo de lectura.

9. Pantalla de inicio personalizada

Esto no está relacionado estrictamente con la IA, pero siguiendo con lo que ha dicho anteriormente, Gurman afirma que los accesos directos a las aplicaciones de la pantalla de inicio de iOS 18 se pueden organizar como se quiera -no solo en cuadrícula- y que sus colores se pueden cambiar para que coincidan con un tema en particular.

Es probable que haya más, una vez que iOS 18 vea finalmente la luz del día - una mayor integración entre Calendario y Recordatorios, funciones matemáticas mejoradas en Notas, transiciones de canciones más suaves en Apple Music - pero las características mencionadas anteriormente son las que Gurman se refiere específicamente en su nuevo informe.

IA de Apple y OpenAI ChatGPT

WWDC 2024 (Image credit: Apple)

El nuevo informe de Gurman también arroja algo de luz sobre la rumoreada asociación de Apple con OpenAI, el desarrollador de ChatGPT y Dall-E. Al parecer, los propios modelos de IA de Apple -almacenados en el iPhone y en la nube- se utilizarán para realizar las tareas básicas de IA enumeradas anteriormente, pero no se extenderán a un chatbot de IA completo.

Para ello, según Gurman, Apple se asociará con OpenAI para ofrecer a los usuarios la opción de ChatGPT en el iPhone. No está claro en qué se diferenciará esto del simple uso de la aplicación ChatGPT para iOS, pero es de suponer que una mayor integración con el software del iPhone está en camino. La asociación se anunciará en la WWDC 2024 el 10 de junio, según Gurman, junto con todas estas nuevas funciones para iOS y macOS.

Sin embargo, Apple no quiere depender exclusivamente de OpenAI, según Gurman, por lo que sigue en conversaciones para ofrecer también Google Gemini como opción de chatbot de IA. Sin embargo, no se hablará de ello en el evento WWDC 2024 de junio. También podrían añadirse otros chatbots más adelante.

Este nuevo informe también afirma que Apple hará hincapié en la privacidad de sus herramientas de IA -tanto en el dispositivo como en la nube- en comparación con las que ofrecen empresas como Google y Meta. Por último, Gurman menciona que las funciones de IA de iOS 18 podrían venir con una etiqueta de "vista previa", para indicar que aún están en desarrollo.