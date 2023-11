El iPhone SE 4 podría dejar atrás por fin el Touch ID, y eso es bueno

Desde que Apple introdujo Face ID y comenzó a eliminar Touch ID en todos los mejores iPhones, ha habido afirmaciones y rumores de que la compañía va a hacer un giro de 180 grados y traer de vuelta su escáner de huellas dactilares en futuros teléfonos. Pues bien, un nuevo informe ha puesto freno a toda esa idea, y deberíamos alegrarnos por ello.

Según una afirmación hecha en la red social china Weibo, Apple no tiene planes de volver a incluir Touch ID en sus próximos iPhones. El informe fue descubierto por MacRumors, y el punto de venta señaló que el cartel de Weibo tiene un historial de filtraciones de Apple.

El filtrador de Weibo alegó además que la mayor parte de la capacidad de fabricación de Touch ID de Apple se ha cerrado, lo que sugiere que la compañía no tiene planes de comenzar a implementar la tecnología en sus dispositivos en el corto plazo.

De hecho, ahora mismo el único teléfono de Apple que utiliza Touch ID es el iPhone SE. Pero incluso eso podría no durar mucho, ya que los rumores afirman que el iPhone SE 4 (que aparentemente se lanzará en 2024) adoptará Face ID, lo que llevará la tecnología de reconocimiento facial a todos los iPhone que Apple venda.

Face ID es simplemente mejor

(Image credit: Apple)

Durante mucho tiempo han persistido los rumores de que Apple está trabajando en algún tipo de Touch ID bajo la pantalla para futuros iPhones, sin embargo, esta idea realmente no tiene demasiado sentido dado lo que la propia Apple ya ha dicho.

El iPhone X fue el primer teléfono de Apple en utilizar Face ID cuando se lanzó en 2017. En ese momento, Apple promocionó Face ID diciendo que era mucho más seguro que Touch ID. Mientras que Touch ID tenía una probabilidad entre 50.000 de ser engañado, dijo Apple, esas probabilidades eran mucho menores para Face ID: solo una entre un millón.

Entonces, ¿por qué Apple volvería atrás y reintroduciría una tecnología que ha dicho que es menos segura que la que ya está en tu iPhone? La seguridad es una de las principales preocupaciones de Apple: la idea de que reduzca deliberadamente la seguridad de sus dispositivos es ridícula.

Eso por no hablar de los otros inconvenientes de Touch ID, como que le cuesta funcionar si tienes los dedos mojados o que es difícil de usar si tienes las manos ocupadas. Face ID no solo es más seguro, sino también más cómodo. Apple no va a dar marcha atrás en eso.

Así que no, no esperes que vuelva Touch ID, ya sea en el iPhone SE 4 o como una especie de versión futurista bajo la pantalla. Ya tenemos algo muy superior en forma de Face ID.