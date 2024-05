Descarga ya iOS 17.5.1 para solucionar un preocupante error de reaparición de fotos

¡El primer móvil que no tenga bugs, que lance la primera piedra! Quiero decir... Ningún teléfono es inmune a los errores, pero uno especialmente preocupante apareció con el despliegue de iOS 17.5, lo que llevó a que fotos previamente borradas resurgieran para algunos usuarios.

Esto afectaba incluso a imágenes que habían sido "borradas permanentemente", y algunos usuarios afirmaron que fotos de hace tanto tiempo como 2010 estaban volviendo. El problema no se limitaba a las fotos, sino que también reaparecían mensajes de voz borrados.

Obviamente, esto es muy preocupante, ya que algunas de estas imágenes podrían contener contenido sensible o simplemente cosas que la gente no quiere volver a ver. Afortunadamente, Apple ha solucionado el problema con iOS 17.5.1.

La compañía afirma en las notas de actualización que se trata de una solución para "un problema poco frecuente por el que las fotos que experimentaban daños en la base de datos podían reaparecer en la biblioteca de Fotos incluso si habían sido eliminadas."

Esa mención de "corrupción de la base de datos" también da alguna indicación de cómo esto podría haber sucedido en primer lugar.

Basta de bugs

Esta actualización no incluye nada más, aparte de "importantes correcciones de errores", por lo que no es una actualización de software importante. Pero dado que incluye correcciones de errores, debería merecer la pena descargarla, especialmente si has experimentado este error de reaparición de fotos.

Aparte de este error, la reciente actualización de iOS 17.5 incluye muchas novedades interesantes, como alertas de rastreadores de terceros, mejoras en Apple News Plus y, para los que viven en la UE, la posibilidad de descargar aplicaciones directamente desde sitios web. Consulta nuestra guía sobre las cuatro nuevas prestaciones que iOS 17.5 trae a tu iPhone para saber más sobre cada una de ellas.

En cualquier caso, puedes encontrar la actualización iOS 17.5.1 en Ajustes > General > Actualización de Software, y también hay una versión iPadOS 17.5.1 para iPads.

Esperemos que con esa actualización descargada tus imágenes eliminadas desaparezcan para siempre, pero esto pone de relieve que con el software, y especialmente la nube, nunca puedes estar realmente seguro de que tus archivos eliminados se hayan borrado de verdad.