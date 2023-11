Google tiene una nueva solución para los teléfonos con Android 14 enganchados en bucles de reinicio

Para muchos usuarios con dispositivos Pixel y múltiples perfiles configurados, la actualización de Android 14 desencadenó múltiples problemas. Pero ahora hay una nueva solución para los más afectados, que puede ayudar a recuperar algunos datos, así como parchear el problema.

Recapitulando la historia hasta ahora, fue a mediados de octubre cuando los propietarios de móviles Pixel que tenían varias cuentas configuradas en sus dispositivos empezaron a notar problemas. Algunos usuarios no podían acceder a ningún archivo, mientras que otros móviles se quedaban enganchados en bucles de reinicio y no se podía acceder a ellos para nada.

Después de un par de semanas, Google reconoció que Android 14 no se estaba mezclando bien con múltiples perfiles de usuario (incluyendo cuentas de invitado) en el mismo teléfono Pixel. El primer intento de solución, para evitar que nadie más experimentara estos problemas, se lanzó a través de los servicios de Google Play en lugar de Android.

Hace una semana se publicó la solución oficial para el error de usuarios múltiples, que ayudó a los usuarios que aún podían acceder a sus teléfonos. Para aquellos cuyos teléfonos se reiniciaban repetidamente, la única solución era hacer un restablecimiento de fábrica antes de aplicar la actualización, con la posibilidad de perder datos importantes por el camino.

Una solución especializada

Google ha publicado ahora una "solución especializada" para intentar ayudar a los usuarios que no pueden acceder a sus dispositivos desde la actualización a Android 14. No es necesario un restablecimiento de fábrica, pero sí conectar el teléfono o la tableta a un ordenador mediante un cable USB para que se pueda aplicar la solución.

No hemos realizado el proceso nosotros mismos, pero parece que prepara el teléfono para recibir el parche de Android 14 sin tener que borrar todo primero. Según Google, esto "recuperará datos parciales" del dispositivo, aunque no hay muchos detalles sobre lo que se recupera y lo que no.

Entra en este hilo de soporte de Android 14 para encontrar las instrucciones paso a paso para aplicar esta solución. El proceso varía dependiendo del país y operador, tenlo en cuenta si nos lees desde fuera de España. Si ya has informado de tu problema de reinicio a Google, es posible que se pongan en contacto contigo directamente para ayudarte a volver a poner en marcha tu dispositivo Pixel.

Con suerte, este debería ser el final de lo que ha sido un episodio particularmente preocupante para los propietarios de Pixel. Si bien es cierto que los usuarios siempre deben hacer copias de seguridad de sus datos, especialmente antes de grandes actualizaciones de software, esto sigue siendo un error embarazoso e importante para Google.