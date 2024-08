Este vídeo filtrado del Google Pixel 9 Pro nos muestra dos funciones chulísimas y muy útiles potenciadas por la IA de Gemini

Os voy a decir una cosa; cubro noticias de filtraciones de los Google Pixel 9 prácticamente a diario, y más ahora que su lanzamiento del martes 13 de agosto está a la vuelta de la esquina. Pues bien, muchos días las filtraciones son detalles pequeños y cosas que tampoco creo que cambien la experiencia con el móvil demasiado, pero en este caso, he visto he vídeo y he pensado: "esto mola mucho".

Hablo de un vídeo promocional que parece ser oficial que muestra en acción los nuevos trucos de IA del Pixel 9 Pro.

El clip fue publicado por @MysteryLupin (compartido por Android Headlines), y dada la música de fondo y el estilo de edición, se parece mucho a lo que esperamos que Google utilice como parte de su evento de lanzamiento el martes.

Además de darnos algunas pistas sobre las nuevas características de IA de Gemini que llegan con el móvil, el vídeo también nos permite echarle un vistazo decente al Pixel 9 Pro.

¿Cuáles son esos trucos de IA que se muestran en el vídeo?

Antes de contestar, te dejamos el vídeo para que puedas verlo:

Pixel 9 Pro pic.twitter.com/htze22yrsgAugust 6, 2024

Pues uno de los trucos que nos muestra el vídeo en una de las demostraciones, es que un usuario con un Pixel fotografía el contenido de su frigorífico y, a continuación, Gemini elabora un plato con esos ingredientes.

Es el tipo de magia de la IA multimodal que se mostró en el evento Google I/O 2024 a principios de este año, donde se utilizan como instrucciones diferentes formas de entrada (como imágenes). Eso sí, te recomendamos que uses un poco la cabeza cuando apliques cosas que te diga una IA y tengas cuidado con las instrucciones para la receta, no vaya a ser que cocines algo asquerosito: recuerda que a las IA a veces se les va la pinza.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Otra función basada en IA que se muestra en el vídeo, y no habíamos visto antes, se llama "Add Me", que en español significa "Añádeme". La idea es que te haces una foto con tus amigos, luego te intercambias y ellos te hacen una foto a ti, para que todos aparezcáis con el mismo fondo, como si hubierais hecho la foto todos juntos. Y lo cierto que el resultado parece muy real.

Es similar a algunos de los trucos de edición de fotos con IA que forman parte del paquete del Editor Mágico de Google, y por el momento no está claro si estas mismas características llegarán a los teléfonos Pixel más antiguos y en los móviles Android fabricados por otros fabricantes.

En el vídeo también se menciona una "cámara de nivel profesional" y "vídeo con zoom de súper resolución", que parece ser el equivalente en vídeo de la función existente Super Res Zoom para fotos: utilizar una combinación de trucos de hardware y algoritmos de aprendizaje automático para aumentar las capacidades de zoom en imágenes (y ahora, al parecer, en vídeo).

Todo esto debería hacerse oficial el martes, día en el que esperamos la presentación conjunta del Pixel 9 Pro, Pixel 9 estándar, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold (el sucesor del Google Pixel Fold) y el Google Pixel Watch 3.