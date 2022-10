Vertu lanza un móvil que nadie puede (ni debe) pagar

La empresa de teléfonos de lujo Vertu parece haber vuelto del más allá, donde debería haberse quedado. La empresa va a lanzar una nueva línea de móviles a medida dirigida a autócratas y dictadores. Además de los materiales de lujo, la empresa combina las peores tendencias de Internet junto con una completa ineptitud tecnológica en un único dispositivo, el METAVERTU.

Sí, Vertu lo puso en mayúsculas, pero es la última vez que escribo así el nombre de este teléfono.

Vertu solía vender teléfonos de lujo tipo barra como el Vertu Constellation antes de que todos nos diéramos cuenta de que preferiríamos un iPhone de 800€ a cualquier teléfono que costara 14.000€ y careciera de un navegador web decente. Ahora, la compañía está vendiendo lo que parece ser un ZTE Nubia Z40 Pro refundido. Al menos, las especificaciones según nuestros amigos de GSMArena (opens in new tab) coinciden bastante con ese teléfono.

Puedes tenerlo en una variedad de materiales, incluyendo tritón del Himalaya (que está en peligro de extinción) y diamantes. Esa versión se vende por 42.000€. Tienen cuero y oro, y otros innecesarios adornos, pero de ninguna manera voy a hacer publicidad a esta basura. Sea cual sea el material obscenamente caro que quieras en tu móvil, Vertu lo tiene.

Metavertu con diamantes y oro (Image credit: Vertu)

¿Cómo podrían empeorar este dispositivo? Web 3.0. Sí, el Metavertu de alguna manera abraza todo lo relacionado con NFTs, el Blockchain, y cada estafa que Internet ha cocinado en los últimos cinco años. Etherium está involucrado. No te digo más, porque no me importa y realmente no confío en la moneda Blockchain.

Citando el comunicado de Vertu: "El sistema operativo a medida VERTU CNCOS es un 'ecosistema integrado de 5 dimensiones', que combina chips, terminales inteligentes, blockchain, SO y servicios", que es quizás una de las frases más aterradoras que he leído en un anuncio de teléfono. Sintetiza bastante bien las formas en que la compañía intentará expoliar a sus clientes, incluyendo criptomonedas, tiendas y planes de suscripción.

El resto del anuncio se lee como una empresa que no tiene ni idea de lo que hacen las diferentes partes del teléfono. El teléfono puede venir equipado con hasta "18G de RAM" [sic] y "1T de ROM". No estamos seguros de por qué necesita tanta memoria de sólo lectura, pero sería preferible algo de almacenamiento.

Hay un "sistema de triple cámara con un objetivo alta calidad". ¿Un solo objetivo? ¿Para tres cámaras? Más adelante, se dice que "Metavertu está equipado con un objetivo mejorado de 64 megapíxeles", lo que sería novedoso, ya que los megapíxeles suelen dividir el sensor, no el objetivo.

Vertu Metavertu (Image credit: Vertu)

Podría detallar las demás especificaciones, pero me siento sucio hablando de este teléfono, aunque sea un poco.

¿Comprarías un teléfono de 42.000€ de una empresa que no sabe que es el sensor lo que tiene megapíxeles, y no la lente? ¿Confías en que cacen tritones del Himalaya de forma responsable?

Estoy seguro de que habrá a quien le guste este teléfono, pero no hay ninguna posibilidad de que agregue esta monstruosidad a nuestra lista de los mejores teléfonos, nunca. Es decir, no podría añadir un teléfono a la lista sin un análisis en profundidad. Tal vez si la compañía me enviara una unidad de prueba, me lo pensaría. Pero no demasiado.