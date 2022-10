WhatsApp está caído: el problema no es de tu dispositivo - Esto es todo lo que sabemos

Si te has despertado y ves que no puedes enviar un WhatsApp, o que llevas un buen rato sin recibir un mensaje, no te vuelvas loco: no es cosa de tu dispositivo.

WhatsApp está caído, y millones de usuarios se están viendo afectados. El problema impide enviar y recibir mensajes, además de crear estados, entre otros.

El servicio lleva así desde más o menos las 9:00 de la mañana de hoy, 25 de octubre de 2022. En páginas de rastreo de incidencias como DownDetector (opens in new tab), podemos ver que sobre las 8:40 de la mañana se han empezado a informar estos problemas.

(Image credit: Down Detector)

En el momento de escribir esta noticia el servicio sigue sin funcionar. Parece que la caída es a nivel global, ya que en la página web antes mencionada se puede ver que claramente hay gente de muchos países distintos comentando el problema.

Igualmente, nuestros compañeros de TechRadar del Reino Unido nos confirman que allí tienen el mismo problema.

De momento estamos esperando noticias de la compañía, ya que WhatsApp todavía no se ha pronunciado (opens in new tab), cosa que esperamos que hagan dentro de muy poco.

Un vistazo rápido a Twitter muestra que la palabra "WhatsApp" es tendencia ahora mismo: la gente ya ha comenzado a quejarse en la red social.

¡Hasta la Policía Nacional lo ha tuiteado! Añadiendo el mensaje "Un ratito sin conectarse no le hace daño a nadie".

¡Calma! 😅No reinicies, no reseteesNo sois tú ni tu #wifi, es #WhatsAppUn ratito sin conectarse no le hace daño a nadie 😉 pic.twitter.com/tHCTYR9pAuOctober 25, 2022 See more

Estamos atentos para ir contándoos cómo evoluciona el problema. De momento, no nos queda otra que esperar, y recurrir a otras redes sociales o aplicaciones de mensajería si queremos comunicarnos.