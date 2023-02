Windows 10 ya puede ejecutar aplicaciones Android, pero no te lo recomendamos

Los usuarios de Windows 10 pueden aprovecharse del uso de aplicaciones de Android en su escritorio, a través del Subsistema de Windows para Android (WSA), gracias a un truco recién descubierto, pero no es algo que recomendemos al usuario medio.

Uno de los grandes avances de Windows 11 ha sido la compatibilidad de las aplicaciones Android con WSA, algo que Windows 10 no había hecho hasta ahora. Y es que tal y como ha descubierto Liliputing, se ha lanzado un parche que se puede aplicar a Windows 10 22H2 para traer soporte para Android.

Decimos parche, pero no creas que se trata simplemente de descargar y aplicar un simple archivo para implementar la solución.

El método proporcionado a través de este proyecto de GitHub es un tanto enrevesado, e implica extraer archivos de Windows 11, modificar instaladores y varios otros retoques que probablemente estén fuera del alcance de los conocimientos informáticos que posee mucha gente.

Aun así, si tienes la confianza suficiente para emprender este tipo de tarea, nada te impide poner en marcha el subsistema de Windows para Android en Windows 10.

Antes de asumir un riesgo, asegúrate de saber lo que haces

Incluso para aquellos lo suficientemente conocedores de la tecnología como para ser capaces de lidiar con el procedimiento para habilitar la WSA en Windows 10, hay preguntas obvias aquí. ¿Cómo de estable será exactamente esta WSA amañada? ¿Y podría incluso dañar tu instalación de Windows (especialmente si te equivocas al ponerlo en marcha)?

Para aquellos que no están seguros, pero les gusta la idea, una ruta más segura para trastear con aplicaciones de Android (o juegos, por supuesto) en su escritorio de Windows 10 es utilizar una solución como Bluestacks. Se trata de un software emulador con una sólida reputación y una larga trayectoria en este punto, aunque tenga en cuenta que incluso Bluestacks 5 (la última versión) ahora se promociona como optimizado para Windows 11.

Mientras que un emulador no puede ser tan hábil como WSA, que está estrechamente integrado con el sistema operativo, tenemos nuestras dudas de que una instalación WSA fudged como este en Windows 10 podría presentar algunos de sus propios problemas como se ha señalado.

Fuente: Neowin