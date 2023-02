Una patente de Fitbit indica que un futuro smartwatch podría incorporar medición de tensión arterial

Los futuros dispositivos portátiles de Fitbit, como el smartwatch Fitbit Versa 4, podrían incorporar tecnología para detectar la presión arterial, según una patente presentada por Fitbit que ha salido a la luz esta semana.

La patente (opens in new tab) (según The Verge (opens in new tab)) describe un sistema que "calculará una estimación de la presión arterial a partir de una o más muestras de datos del sensor", colocando el usuario uno de sus dedos contra la pantalla del dispositivo para obtener una lectura.

Sería una sorpresa que Fitbit no estuviera trabajando en este tipo de tecnología y, de hecho, hemos visto estudios anteriores y patentes previas de la compañía que sugerían que algo así estaba en marcha. Sin embargo, va a ser difícil que salga bien.

Uno de los diagramas de la patente (Image credit: WIPO IP Portal)

Predicciones sobre patentes

Como siempre, hay que advertir que la presentación de patentes no es garantía de que algo vaya a ocurrir. Dicho esto, nos dan una idea útil de las áreas que están estudiando las distintas empresas tecnológicas.

Para complicar aún más las cosas, Fitbit forma ahora parte de Google. Si aparece esta actualización del sensor de control de la presión arterial, es muy posible que sea en una continuación del Google Pixel Watch y no en algo que lleve el nombre de Fitbit.

Vale la pena tener en cuenta que los últimos wearables Galaxy, incluido el Samsung Galaxy Watch 5, ya ofrecen algún tipo de monitorización de la presión arterial, aunque la función no cuenta con la aprobación regulatoria para su uso en Estados Unidos.

Dispositivos aún más 'smart'

Los ordenadores en miniatura de nuestras muñecas siguen haciéndose más inteligentes, añadiendo nuevas funciones año tras año para recopilar aún más datos sobre nuestra salud y bienestar. El último Apple Watch 8 (opens in new tab) tiene un sensor de temperatura para el seguimiento de la menstruación y la ovulación, por ejemplo.

La posibilidad de medir la tensión arterial sería otro avance significativo. Las mediciones se suelen realizar con un manguito que corta y luego libera el flujo sanguíneo para obtener una medición mientras el corazón late (sistólica) y descansa (diastólica).

No va a ser fácil introducir algo similar en el interior de un aparato, y organismos reguladores como la Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU. estarán muy atentos: si los sensores no son precisos, la tecnología no será autorizada para el consumo.

A estas alturas, hemos visto suficientes mejoras en los smartwatches como para pensar que podría ser posible, aunque quizá no en un futuro próximo. Además, el precio de los dispositivos podría ser más elevado.