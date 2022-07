Una filtración sobre el Samsung Galaxy Z Fold 4 indica que no será un aburrido móvil corporativo

Mientras que el Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) solo venía en tres opciones de color bastante empresariales, parece que el Galaxy Z Fold 4 podría ramificarse y obtener algunos tonos más interesantes, tal vez finalmente atraiga a las personas que les gustan los móviles divertidos.

Esto viene de la mano del prolífico filtrador Evan Blass (opens in new tab), que tuiteó una lista de opciones de almacenamiento y color para el próximo teléfono plegable. Blass es uno de los filtradores más fiables en activo, aunque, como ocurre con toda la información previa al lanzamiento de un smartphone, hay que cogerla con pinzas.

Según Blass, habrá cuatro colores diferentes para el Samsung Galaxy Z Fold 4 (negro, gris/verde, beige y burdeos) para comparar, el Fold 3 tenía negro, verde y plata.

Así que el beige y el burdeos son totalmente nuevos para el Z Fold 4, y es probable que la opción gris/verde sea distinta de los modelos Z Fold 3 verdes o plateados, y todas estas nuevas opciones parecen tonos más divertidos y vibrantes que en el teléfono anterior. Se acabaron los aburridos colores corporativos.

Claro, no vas a tener ningún tono superbrillante como el que tuvo el Samsung Galaxy S20 FE, o incluso la amplia gama de colores pastel del Galaxy S22, pero sigue siendo algo.

También se han filtrado los tamaños de almacenamiento

La información de Blass también contiene información sobre el tamaño de almacenamiento de los cuatro tonos del teléfono, aunque no es precisamente rompedora. Aparentemente, habrá versiones de 128GB, 256GB y 512GB para todos.

Es decir, excepto la de color burdeos, que se dice que no tendrá la versión más pequeña de 128GB.

No se menciona ningún modelo de 1TB, a pesar de las filtraciones que sugerían que podría aparecer uno, pero es comprensible, ya que se trataba de una información provisional.

Sin embargo, tampoco se menciona ningún modelo de edición especial, como una versión Thom Browne o Bespoke Edition del dispositivo, a pesar de que las esperábamos; esto podría sugerir que la información de Blass sólo refleja las configuraciones de lanzamiento, y que se pondrán a la venta más adelante.

Tendremos que esperar para averiguarlo. Se espera que el Samsung Galaxy Z Fold 4 debute junto al Z Flip 4 en algún momento de agosto del 2022, así que no tenemos que esperar mucho más. Con suerte, podremos actualizar pronto nuestra lista de los mejores teléfonos plegables (opens in new tab).