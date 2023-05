Una filtración del Samsung Galaxy Z Flip 5 indica que será aún más práctico

Una nueva filtración sobre el próximo Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab) de Samsung está circulando y revela algunas especificaciones detalladas de la pantalla externa junto con imágenes de la pantalla en acción.

La información procede de Ice Universe (opens in new tab), un conocido de la industria en Twitter, que afirma que la pantalla exterior medirá 3,4 pulgadas en diagonal y tendrá una resolución de 720p (720 x 748 píxeles) y 305 ppp (píxeles por pulgada). Así que estamos ante una pantalla bastante decente, aunque no es nada alucinante. Como mínimo, es mejor que la diminuta pantalla de 1,9 pulgadas del Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab). Además, Samsung podría estar preparándose para aprovechar todo ese espacio libre con una nueva serie de widgets.

Exclusive Samsung Galaxy Z Flip5 external screen 720x748p 3.4”,305ppi pic.twitter.com/Gh8juw4BmiMay 4, 2023 See more

Los nuevos widgets

(Image credit: Ice Universe/Twitter)

Mirando la imagen que Ice Universe ha proporcionado, la pantalla externa del Z Flip 5 podría estar equipada con un widget de calendario completo con un reloj y otro para la previsión meteorológica. El indicador de batería es bastante interesante porque la filtración muestra el estado de la batería de cuatro dispositivos conectados. Tienes uno para el propio Flip 5 más un indicador de batería para lo que parece ser un smartwatch a juzgar por el icono. En cuanto a los otros indicadores, es difícil distinguir lo que son. Uno podría ser para un altavoz inteligente, pero el resto de los iconos son bastante vagos.

En la esquina de la pantalla exterior hay una serie de cuatro aplicaciones contextuales para llamar, enviar mensajes de texto, consultar el tiempo y ajustar la configuración del dispositivo. A primera vista, esto abre interesantes posibilidades, ya que los usuarios podrían enviar mensajes de texto sin tener que desplegar el Flip 5. Todo podría hacerse en la tapa. Todo podría hacerse en la pantalla. Sin embargo, nos preocupa que los iconos sean demasiado pequeños. Imagínate que intentas enviar un mensaje y, sin querer, abres la aplicación del tiempo o la del teléfono. Eso puede resultar muy molesto.

Competencia feroz

Cabe mencionar que estas especificaciones llegan unos días después de otra filtración que mostraba renders del Z Flip 5 (opens in new tab). Esta última ronda añade algo de credibilidad a la información anterior, que también afirmaba que la pantalla exterior sería de 3,4 pulgadas con un notch para el objetivo de la cámara.

Como con todas las filtraciones, hay que tomárselo con cautela. Las cosas siempre pueden cambiar. La pantalla exterior podría ser en realidad un cuadrado plano sin el notch. Pero suponiendo que todo sea cierto, el Galaxy Z Flip 5 tendrá una dura competencia. Otra filtración de especificaciones revela que el Razr 40 Ultra de Motorola tendrá su propia pantalla cuadrada plana con una resolución de 1056 x 1066 píxeles.

En cualquier caso, tendremos que esperar hasta finales de verano para conocer más detalles, ya que es entonces cuando se espera el lanzamiento oficial del Galaxy Z Flip 5.

Si no puedes esperar unos tres meses para el lanzamiento, echa un vistazo a la lista de TechRadar de los mejores teléfonos plegables del 2023 (opens in new tab).