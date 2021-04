Una de las mejores funciones para GPUs RTX ahora está disponible en tarjetas gráficas GTX

La función RTX Voice de Nvidia, su ingeniosa tecnología de cancelación de ruido, ahora es compatible de forma oficial con las tarjetas gráficas GTX debido a una estrategia reciente y silenciosa (vaya, la ironía) mediante la cual ha sido introducida junto con los drivers del fabricante de GPU.

Tal y como descubrió Tom's Hardware, sin ninguna confirmación por parte de Nvidia, a la aplicación RTX Voice, en algún momento, se le aplicó un parche para que puediera admitir tarjetas gráficas más antiguas (incluso modelos que se remontan a la serie GTX 600, los cuales tienen casi 10 años de antigüedad) con el driver 410.18 de Nvidia (o versiones posteriores).

Nvidia dice: "Para utilizar RTX Voice, tienes que usar una tarjeta gráfica Nvidia GTX o RTX, actualizar al driver 410.18, o a una versión más reciente, y tener instalado Windows 10."

La función RTX Voice se introdujo con las tarjetas Turing de Nvidia (última generación), lo cual les ofrece a los propietarios de una RTX la capacidad de bloquear el ruido de fondo para obtener mejor audio en las llamadas de video (o voz), consiguiendo así un gran resultado. De hecho, nosotros ya la clasificamos como una de las mejores funciones que ofrecen las tarjetas de la serie RTX 2000.

El futuro de RTX Voice

Sin embargo, hubo una solución sorprendentemente fácil para que RTX Voice funcionara también en tarjetas gráficas GTX, lo cual pasó a oídas de todo el mundo poco después de que se introdujose este tipo de tecnología. Aunque en esos momentos todavía no estaba claro qué impacto en el rendimiento podrían experimentar los usuarios que no utilizaran RTX sin los Tensor Cores (en las tarjetas RTX) que, según Nvidia, son precisamente los responsables de impulsar el proceso de cancelación de ruido.

No obstante, ahora parece que las tarjetas gráficas GTX pueden llevar a cabo esa función sin problemas, si no, Nvidia no hubiera introducido soporte oficial (obviamente). Por lo tanto, el motivo por el que esto no ha estado disponible desde el principio se ha convertido en tema de debate, como os podéis imaginar, aunque también es posible que Nvidia haya llevado a cabo un trabajo de optimización para permitir un despliegue más amplio de la función (cuya versión beta se introdujo por primera vez hace un año).

Además, puede que algunos piensen que la función debería cambiarse de nombre y omitir la referencia "RTX", puesto que tener una tarjeta gráfica RTX ya no es un requisito, pero entonces aquí hay algo a tener en cuenta:

La aplicación RTX Voice ha sido reemplazada por RTX Broadcast, que incluye la misma capacidad de cancelación de ruido, junto con la posibilidad de usar fondos virtuales a través de tu webcam. Es probable que esta última sea la única aplicación que se actualice para incluir nuevas funciones en el futuro, mientras que lo más seguro es que RTX Voice se quede en el camino (sin actualizaciones), y esto podría haber sido parte de los motivos que han llevado a Nvidia a hacer que la aplicación alcance una audiencia más amplia.