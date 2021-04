Un rumor sobre el Día Internacional de Star Wars sugiere que Disney+ tiene una gran sorpresa para los fans

Cuando Disney compró Lucasfilm en 2012, los creadores de Pollo Robot estaban trabajando en una serie de comedia animada sobre el universo Star Wars a raíz de sus exitosos especiales sobre una galaxia muy, muy lejana. Sin embargo, por desgracia, la serie nunca llegó a emitirse y con el tiempo se dio por perdida después de que Disney se hiciera cargo de Star Wars y optase por seguir adelante con la trilogía de secuelas.

La serie en cuestión se tituló 'Star Wars: Detours', y ahora un nuevo rumor sugiere que muy pronto regresará a Disney+ al completo. La serie contó con las voces de personajes como Seth MacFarlane, Seth Green y Dee Bradley Baker, entre muchos otros, y estaba destinada a ser una versión divertida de lo que sucedió entre la precuela y las trilogías originales.

The Vulcan Reporter ha afirmado que Detours está prevista para lanzarse en Disney+ con una producción inicial de 39 episodios completos que más tarde se extendieron a 52, aproximadamente, incluyendo algunos especiales. El informe asegura que es probable que se estrene por sorpresa el próximo 4 de mayo de 2021, el Día Internacional de Star Wars, una fecha significativa en el calendario que Disney+ ya escogió el año pasado para lanzar The Rise of Skywalker en su servicio de streaming.

En 2018, se informó de que se habían presentado nuevas solicitudes para las marcas comerciales de Star Wars: Detours.

Nos pusimos en contacto con la agencia de relaciones públicas de Disney+ del Reino Unido para averiguar si existe algún comunicado oficial sobre este informe, que de momento deberíamos tomárnoslo como un simple rumor. Actualizaremos esta noticia si recibimos alguna respuesta.

¿Una victoria fácil para Disney+?

Aunque está claro que la serie ya había progresado bastante en cuanto a su producción en Lucasfilm, suponemos que Disney tenía sus razones para descartar Detours. En ese momento, las parodias de Star Wars se habían convertido en un gran negocio, con series animadas como Padre de Familia y Pollo Robot produciendo tres parodias de Star Wars por separado. Además, Lucasfilm parecía apreciar este contenido, incluso el propio George Lucas expresó su opinión sobre el primer especial de Pollo Robot.

Ahora parece que Disney se esta planteando incluir otro tipo de contenido en su parrilla: a principios de este mes, la mini-serie animada Star Wars: Las Guerras Clon resurgió en la plataforma, junto con otro tipo de contenido más inusual también relacionado con el tema Star Wars. Sin embargo, Detours supondría un acontecimiento completamente distinto: se trata de una serie que nadie ha visto antes.

Vale la pena mencionar que Lucasfilm ya tiene planes para celebrar el Día Internacional de Star Wars en 2021, con el estreno de la serie animada The Bad Batch.