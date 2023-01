Un modelo del iPhone 15 de Apple podría ser más barato de lo que esperábamos

iPhone 14 Plus

Los recortes de precios en los dispositivos son siempre una buena noticia para los consumidores, y parece que el iPhone 15 podría estar en la línea de uno si la última filtración puede ser creída: al parecer, Apple está considerando recortar el precio del iPhone 15 Plus que se lanzará en septiembre.

La información procede de la reputada fuente en línea Yeux1122 de la red social surcoreana Naver (según Macworld (opens in new tab)). Al parecer, la medida se está considerando seriamente y respondería a las decepcionantes ventas del actual modelo Plus.

El iPhone 14 Plus que se presentó junto con el resto de la familia a principios de este año tiene un precio de salida de 1.159€ para la versión de 128 GB, pero no parece estar atrayendo compradores en la medida que a Apple le gustaría.

Una historia de cuatro teléfonos

Aunque cancelar el modelo Plus sería una opción para Apple, es probable que el desarrollo del iPhone 15 esté demasiado avanzado para que eso ocurra. El siguiente paso lógico sería una rebaja del precio del terminal que sustituyó al iPhone 13 mini.

Hay que tener en cuenta que el iPhone 14 Pro Max ofrece el mismo tamaño de pantalla que el Plus, pero añade características como un chip más rápido, la Dynamic Island y la pantalla siempre encendida por otros 200€, lo que lo convierte en la mejor oferta.

Aún no se sabe a cuánto podría ascender la rebaja ni cómo afectaría a los precios de los demás modelos de la gama. También hemos oído que Apple podría presentar un iPhone 15 Ultra más potente y caro el año que viene.

Buscando el precio justo

El precio siempre es clave en cualquier smartphone: puede que los mejores teléfonos baratos (opens in new tab) no tengan los chips más rápidos ni las mejores pantallas, pero cuestan bastante menos que los buques insignia de gama alta del mercado, por lo que siguen representando una buena relación calidad-precio.

En cuanto a la serie iPhone de Apple, en los últimos años los modelos Pro han sido los terminales más atractivos. Esto es aún más cierto en el caso del iPhone 14 Pro, ya que los modelos más baratos incluyen el chip A15 Bionic del año pasado.

Los compradores del iPhone 14 se llevan un teléfono más lento que el Pro, con un sistema de cámara que no es tan bueno y sin otras características interesantes. Vale que es más barato, pero no hay muchas más razones para preferirlo al Pro.

Habrá que esperar a ver qué hace Apple en el 2023, teniendo en cuenta que también tiene a la venta el económico iPhone SE (2022). El año que viene podría ser el año en que el teléfono insignia de Apple se acerque más que nunca a los precios de la gama media.