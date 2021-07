Touch ID del iPhone 13... ¿es hora de ponerlo en la pantalla?

Uno de los rumores más emocionantes que hemos escuchado del iPhone 13 es una función que los Android tienen desde hace años: un sensor de huellas en pantalla. Así que... ¿lo tendrá también el próximo tope de gama de Apple?

Hemos escuchado muchos rumores acerca del retorno del Touch ID a los iPhones, y parece más una pregunta de cuándo. Podría venir en 2022, o incluso más adelante, según sugieren un par de predicciones.

Apple cambió los sensores de huellas en sus buques insignia cuando introdujo el iPhone X en noviembre de 2017, y sus caros teléfonos se han basado desde entonces en el reconocimiento facial. Aunque Face ID ha sido muy seguro, fiable y las apps dependían de él, los usuarios quieren un método alternativo desde hace años, y más desde el 2020, con el clamor de las mascarillas.

Aunque Apple sacó una 'solución' para el problema en 14.5 (usando un Apple Watch emparejado para desbloquear el iPhone) fue una medida hecha a mitad, ya que no permite acceder a apps y requiere un wearable caro. Un Touch ID en pantalla no solo ayudaría en un mundo todavía con la mascarilla puesta, sino que sería útil cuando desbloquearlo con la cara queda un poco extraño. No nos malinterpretes, pregúntale a un usuario Android, o a uno del iPhone 7 o iPhone 8, que no se compran otro iPhone por no perder el Touch ID.

Dada la persistente demanda de un sensor de huellas en pantalla en el nuevo iPhone, ¿cómo de probable es que llegue al iPhone 13?

¿Por qué llegaría un Touch ID en pantalla al iPhone 13?

Pues podría, ya que desde hace años hemos estado escuchando rumores de que los iPhones llevarían Touch ID en pantalla, incluyendo uno en septiembre de 2019 que decía que el iPhone 12 lo llevaría, pero incluso esa filtración dijo que podría retrasarse hasta 2021 (aka el iPhone 13).

Desde entonces, otros rumores han dicho que el iPhone 13 llevaría el Touch ID en pantalla: en octubre de 2020, los filtradores dijeron 'MESA uts', donde 'MESA' se utiliza para hablar del Touch ID y 'uts' para decir 'bajo la pantalla'.

Los rumores siguieron en 2021, con un informe de Bloomberg en enero que sugería que la función llegaría al iPhone 13. Otra filtración apuntaba a que el nuevo iOS 15, que se espera que salga con el iPhone 13, y que será compatible tanto con Touch ID como con Face ID. Esta función sería exclusiva del tope de gama de Apple, lo que implica que, efectivamente, tendría el sensor de huellas bajo la pantalla.

Varias patentes de Apple sugieren que la función está de camino, y una de ellas (en julio de 2020) hablaba de un 'Sistema de Detección de Óptico-Dactilar' que al menos sugería que la compañía está trabajando en la tecnología y, si eso, implementarla en sus teléfonos. Otra patente habla de que las cámaras podrían tener 'imagen subepidérmica' para escanear las venas bajo la piel y ser así mucho más robusto en la autenticación, aunque parece que estaría relacionado con el Face ID, no con la huella dactilar.

Otros rumores citan a analistas de renombre de la cadena de suministro de Apple que dicen que la función llegará al iPhone 13, y que no solo mantendrá Face ID, sino que lo mejorará, aunque otros rumores hablan de que las cámaras estarán escondidas bajo la pantalla, para poder (por fin) deshacerse del notch.

¿Por qué el Touch ID en pantalla podría venir con el iPhone 14?

Otros rumores, como uno de principios de 2021 citando a empleados de Apple que hablaron con el Wall Street Journal, todavía sugería que el escáner de huellas en pantalla estaba en desarrollo para los iPhones, pero no especificó una fecha. La función llegaría, sin más.

Otros más específicos dicen que la función no llegará al iPhone 13. Ming-Chi Kuo, un analista reputado de Apple, predijo que el Touch ID en pantalla llegaría a la línea de iPhones del 2022, con el iPhone 14, aunque podría incluirse en el sucesor gama media del iPhone SE 2020.

Claramente, los rumores favorecen a que el sensor llegará al iPhone 13, pero también reflejan que los rumores suelen acertar en la existencia de una función, pero no en su fecha de implementación. Hay muchas razones por las que se podría saltar el Touch ID en el iPhone 13 y llegar al iPhone 14, como si Apple no estuviera preparada para implementar la tecnología debido a problemas de suministro.

O Apple podría descartarlo, porque los de Cupertino nunca han tenido prisa en saltar a una nueva tecnología, sino que tienden a dejar que otros la prueben hasta que esté preparada para tener su propia versión mejorada que se convierte en un estándar para los modelos de ese año. Apple hizo esto con los auriculares inalámbricos (AirPods), tablets (iPad) e incluso con su propio smartphone, revolucionando el mercado con un diseño dominante de pantalla táctil cuando sacó el primer iPhone en 2007.

Si Apple espera hasta 2022 para implementar un Touch ID en pantalla, no implicará una caída en ventas del iPhone 13. El éxito del iPhone 12 y todos los anteriores le preceden. Pero si este año los topes de gama de Apple tienen la función, convencerían a los escépticos de dar el paso, y se uniría a la generación moderna de smartphones.