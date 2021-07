Todavía hay esperanzas para una Nintendo Switch Pro, según un analista

Si eres de los que se siente decepcionado con el anuncio de la nueva Nintendo Switch OLED del 6 de julio, es posible que todavía haya esperanza si esperabas una Nintendo Switch Pro con 4K.

El portal Bloomberg ha consultado a un analista de la industria gaming de Tokio llamado Serkan Toto acerca de la nueva Switch, y le ha preguntado si su anuncio significa que no hay una Switch Pro en camino. El análisis que hace Toto de la nueva consola de Nintendo es, cuanto menos, interesante, ya que cree que la Switch OLED podría ser simplemente una "actualización para salir del paso".

"Esta nueva Switch me parece más un modelo provisional que una mejora real", ha dicho Toto a Bloomberg. "Podría ser una actualización ficticia hasta que el juego Breath Of The Wild 2 esté listo y la escasez de componentes termine el año que viene".

La mayor queja que tiene la gente sobre la Nintendo Switch OLED es que, aparte de las dimensiones y de la nueva pantalla, las especificaciones de la nueva consola son prácticamente idénticas al modelo original. Eso significa que cuando se conecta a la TV, solo muestra la imagen a 1080p, y no a 4K (que es lo que muchos esperábamos), y la resolución cuando se juega en modo portátil es de 720p.

Es esencialmente una Switch retocada, con algunas características bienvenidas como mejores altavoces, un soporte más funcional y los 64GB de almacenamiento (frente a los 32GB de la original).

Por lo tanto, ¿podría ser la Nintendo Switch OLED simplemente una actualización rápida para entretenernos antes de que llegue la Switch Pro? Pues es difícil de saber, pero sin duda es lo que piensa el analista Serkan Toto. La falta actual de componentes, que ha hecho que sea casi imposible comprar una PS5 o una Xbox Series X, podría haber alterado los planes de Nintendo de desarrollar una Switch con soporte para 4K, lo cual era la característica más importante que se rumoreaba para la Nintendo Switch Pro.

Seguimos con 1080p

Por ahora, aquellos que se estén planteando si comprar o no la Switch, tienen que pensar si realmente merece la pena la Nintendo Switch OLED.

La Nintendo Switch OLED saldrá a la venta el 8 de octubre y según la página web de GAME, en España se venderá por 349.95€, lo cual se diferencia bien poco del precio de la Switch original que se lanzó en marzo de 2017.