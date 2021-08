The Witcher: Monster Slayer ya ha sido descargado más de un millón de veces, pero no alcanza a Pokémon Go

El 21 de julio se lanzó The Witcher: Monster Slayer. Este juego basado en realidad aumentada y geolocalización es otro más de los que tratan de seguir los pasos del mítico Pokémon Go. El primer día que se podía descargar hubo grandes problemas con los servidores, dejando a los fans sin poder jugar al nuevo juego durante bastantes horas, y en algunos casos prácticamente todo el día... pero parece que eso no afectó al impresionante número de descargas.

Según los datos de la compañía analista de aplicaciones Sensor Tower, el juego "ha generado más de un millón de descargas a nivel global entre la App Store y Google Play en su primera semana". A juzgar por los datos públicos de la web de Sensor Tower, la mayoría de descargas fueron para Android.

Estos datos sugieren que el nuevo juego para móvil The Witcher: Monster Slayer puede volverse muy popular y exitoso.

Claro está también, que el número de descargas no coincide necesariamente con el número de personas que realmente juegan a este título, siempre puede ser que lo hayan descargado, pero finalmente decidan eliminar la app.

Análisis: No alcanza a Pokémon Go, al menos de momento

The Witcher: Monster Slayer trata de seguir los pasos del exitoso Pokémon Go, al igual que lo hicieron otros juegos provenientes de grandes franquicias como Minecraft, Harry Potter y Jurassic Park. Pero el Pokémon Go permanece imbatible de momento, con una escalofriante cifra de 10 millones de descargas en siete días, lo cual es diez veces más que el juego de The Witcher.

Claro que The Witcher no es una franquicia tan extendida como Pokémon, pero lo cierto es que Pokémon Go creció una barbaridad en popularidad en los años siguientes a su lanzamiento (tras un primer año con una fuerte caída). En 2020, el juego reunió una cantidad de 166 millones de jugadores, y alcanzó 1 Billón de descargas en total, según este informe.

Entonces, ¿alcanzará el mismo éxito The Witcher: Monster Slayer con el paso del tiempo? Esperamos que sí, aunque de momento parece que el interés ha decaído un poco desde su lanzamiento.

Por ejemplo, el 21 de julio el juego recibió 429 reseñas en Play Store, siendo 239 de ellas positivas y 136 negativas (las malas probablemente a causa de los múltiples problemas de servidores).

Tras una semana, se habían añadido 180 reseñas más, siendo 96 positivas y 84 negativas.

Esta reducción de las interacciones de los usuarios también se pudo ver en Google Trends, donde se puede comprobar que a 26 de julio el número de búsquedas de "The Witcher: Monster Slayer" es solo de un 36% de las que hubo el 21 de julio (el día del lanzamiento del juego).

De todos modos, también es normal que la gente busque más un tema cuando está de moda por ser la novedad del día.

El número real de jugadores activos es difícil de calcular para los juegos móviles, y es una pena, ya que es la cifra que deja ver de forma más real el nivel de popularidad que tiene un juego. Solo el tiempo dirá si The Witcher: Monster Slayer crecerá como lo hizo Pokémon Go, o si fracasará como anteriormente lo hicieron los juegos Minecraft Earth, Jurassic World Alive o Harry Potter: Wizards Unite.