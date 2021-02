Tesla ya ha conseguido ganancias de mil millones de dólares con su inversión en Bitcoins

La inversión en Bitcoins ya está dando sus frutos para el fabricante de automóviles estadounidense Tesla, según el analista Daniel Ives de Wedbush Securities, quien calculó que la compañía ya ha amasado alrededor de mil millones de dólares en beneficios por su inversión.

En enero, la compañía anunció que había comprado 1.500 millones de dólares en Bitcoins en un esfuerzo por "diversificar aún más y maximizar los beneficios" de su efectivo. Tesla también dijo que comenzará a aceptar la criptomoneda como pago por sus vehículos eléctricos de forma limitada en el futuro.

En una nota compartida con CNBC publicada recientemente, Ives explicó que la inversión de Tesla ya está dando sus frutos y que otras empresas públicas pueden hacer lo mismo cuando se trata de diversificar sus participaciones, diciendo:

“Tesla está en una trayectoria para conseguir más con sus inversiones en Bitcoins que con las ganancias de la venta de sus vehículos EV (eléctricos) en todo 2020. Si bien la inversión en Bitcoins es un negocio secundario para Tesla, claramente ha sido una buena inversión inicial y una tendencia que esperamos pueda tener un efecto dominó para otras empresas públicas durante los próximos 12 - 18 meses ".

El ascenso de Bitcoin

Durante el último año y hasta principios del 2021, Bitcoin ha experimentado un gran repunte ya que el precio de una moneda ha aumentado de 7.347$ en enero del 2020 a un máximo reciente de 57.489$ el 21 de febrero de este año. De hecho, el valor de mercado de las Bitcoins alcanzó hace poco 1 billón (europeo) de dólares por primera vez y hasta ahora la criptomoneda ha subido un 94 por ciento en lo que va del año.

Si bien Ives no explicó cómo hizo sus cálculos sobre la inversión de Tesla en Bitcoins, que ya alcanzaba los mil millones según los datos de CoinDesk, la criptomoneda pasó de un máximo de 34.793$ el 31 de enero a un máximo de 57.487$ el 20 de febrero, que fue el día que publicó su nota.

Aunque el CEO de Tesla, Elon Musk, ha sido un defensor abierto de Bitcoin e incluso de Dogecoin, en una serie reciente de tweets comparó las criptomonedas con las monedas a las que estamos acostumbrados, diciendo:

“La acción de Tesla no refleja directamente mi opinión. Tener algunas Bitcoins, que es simplemente una forma de liquidez menos absurda que el efectivo, es bastante aventura para una empresa del S&P500. Para ser claros, no soy un inversor, soy un ingeniero. Ni siquiera tengo acciones que coticen en bolsa además de Tesla. Sin embargo, cuando la moneda fiduciaria tiene un interés real negativo, solo un tonto no buscaría en otra parte. Las Bitcoin es casi tan buen negocio como el dinero fiduciario. Y la palabra clave es 'casi'."

Solo el tiempo dirá si otras grandes empresas deciden o no seguir los pasos de Tesla, pero hasta ahora su decisión de invertir en Bitcoin les ha valido mucho la pena.

Fuente: CNBC