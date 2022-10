Steam demuestra que los juegos de PC son más populares que nunca

El fin de semana, Steam alcanzó un hito importante en cuanto a jugadores utilizando la plataforma, superando la marca de los 30 millones.

Tal y como ha descubierto Tom's Hardware (opens in new tab), el número de jugadores simultáneos en Steam alcanzó los 30.032.005 el 23 de octubre.

Hay que tener en cuenta que hay una distinción en cuanto a los usuarios activos, ya que no necesariamente estaban jugando a la vez. Algunos de ellos podrían haber estado navegando por la tienda, los foros o cualquier otra cosa que se pueda hacer en la plataforma de Valve aparte de jugar. (De hecho, 8,5 millones estaban dentro de una partida, lo que no llega a ser un récord en ese sentido, ya que Steam ha superado los 9 millones anteriormente).

Sea como sea, hay mucha gente en Steam, y las cifras han crecido desde que se produjo la pandemia, y más gente empezó a jugar como resultado.

El impulso ha aumentado considerablemente desde principios del 2021, cuando el número récord de jugadores simultáneos alcanzó los 25,4 millones, y se aceleró hasta los 27,4 millones a finales del año pasado. Luego, en marzo del 2022, el récord se acercó tentadoramente a los 30 millones, pero se quedó un poco corto, pero ahora, ese hito ha caído finalmente.

Hay PC gaming para rato

Este tipo de progreso en términos de usuarios activos de Steam es sin duda una señal de que la industria de los juegos de PC siguen gozando de buena salud. Es una buena noticia en vista de la gran cantidad de pesimismo que ha habido últimamente en torno a la caída de las ventas del mercado de PC, así como de los componentes relacionados, como la memoria RAM y las tarjetas gráficas (opens in new tab).

Y cuando de vez en cuando surge esa vieja frase de que los juegos de PC están muertos, como inevitablemente ocurre, el continuo progreso de Steam en este sentido pinta ciertamente una imagen diferente a esa imagen pesimista.

Hay muchos aspectos positivos para los juegos de PC en este momento, como que los precios de las tarjetas gráficas por fin empiezan a normalizarse con respecto al precio de venta al público, o incluso por debajo. Otro aspecto a tener en cuenta es que este impulso se ha producido en un entorno complicado para los juegos de PC, sobre todo en el ámbito de las GPU, donde los precios han sido demasiado elevados durante bastante tiempo.

También creemos que otro punto a favor de los juegos de PC contemporáneos es la cantidad de grandes exclusivas de consola que están llegando a la plataforma, con adaptaciones de alta calidad que a menudo ofrecen más que la máquina de la que proceden.

Nos referimos en particular a los exclusivos de PlayStation que se están portando, como God of War u Horizon: Zero Dawn, con ventajas como la compatibilidad con monitores ultrapanorámicos, velocidades de fotogramas más altas y suaves (no hay que olvidar el DLSS y el FSR en ese departamento), e incluso mejoras en los controles (además de todos los elementos conocidos, como los mods).

Si a esto le añadimos innovaciones tan llamativas como el Steam Deck, no es de extrañar que, incluso con algunos vientos en contra para los juegos de PC, las filas de estos gamers sigan aumentando según las estadísticas de Steam.