Star Wars: The Acolyte - importantes novedades sobre el reparto

Star Wars: The Acolyte ha entrado oficialmente en producción y se han añadido algunos nombres importantes a su impresionante reparto.

En un comunicado de prensa, Lucasfilm ha confirmado que la próxima gran serie de televisión de Star Wars ha empezado a rodarse. La filial de Disney también confirmó qué actores se unen a la estrella principal Amandla Stenberg, que se unió al proyecto en diciembre del 2021.

De los nombres conocidos que se unen al reparto de The Acolyte, destacan Lee Jung-Jae (El Juego del Calamar - temporada 2), Carrie-Anne Moss (Matrix) y Dafne Keen (la actriz española que interpretó a X-23 en Logan). Jung-Jae fue fotografiado, junto a Stenberg, escuchando a la showrunner Leslye Headland en la primera imagen entre bastidores de la producción de la serie, que puedes ver arriba (y en el tuit de abajo):

Production has begun on “The Acolyte,” an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/g6apnGXSmrNovember 7, 2022 See more

Aquí tienes un rápido resumen de los otros actores que se han unido al reparto de The Acolyte:

Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers, Brand New Cherry Flavor)

Jodie Turner-Smith (Ana Bolena, Queen & Slim)

Rebecca Henderson (Muñeca Rusa, Inventing Anna)

Charlie Barnett (Arrow, You)

Dean-Charles Chapman (Juego de Tronos, 1917)

No se sabe nada de la identidad de los personajes de este elenco, incluido Stenberg. Sin embargo, gracias a un artículo publicado en StarWars.com (opens in new tab), tenemos alguna idea de lo que supone la historia de The Acolyte.

"The Acolyte es un thriller de misterio que llevará a los espectadores a una galaxia de secretos sombríos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República", dice el artículo. "Una antigua padawan se reúne con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que nunca habían previsto".

Para aquellos que no estén familiarizados con la era de la Alta República, se trata de un periodo del universo de Star Wars en el que la Orden Jedi estaba en su mejor momento. Es una era histórica que duró siglos, con esta era en particular terminando alrededor del año 82 Antes de la Batalla de Yavin y precediendo a los eventos en Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma. Si te interesa saber más sobre la línea de tiempo de Star Wars, puedes leer nuestra guía sobre cómo ver las películas de Star Wars en orden (opens in new tab).

Headland es el creador y productor ejecutivo de The Acolyte, y dirigirá el episodio piloto de la serie. La presidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, así como Simon Emanuel, Jeff F. King y James Micaleff son también productores ejecutivos de la serie de Disney+.

The Acolyte no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a Disney+ en algún momento a finales del 2023 o principios del 2024.

Agrandando el mito de Star Wars

The Acolyte está ambientada en una época poco explorada de la historia de Star Wars. (Image credit: Lucasfilm)

The Acolyte tiene el potencial de ser una de las mejores series de Disney+. Bueno, al menos de las de Star Wars.

¿Por qué? Al estar ambientada en la época de la Alta República, explorará un periodo de la historia de la épica franquicia de ciencia ficción que a menudo se pasa por alto y en la que, como hemos explicado antes, Orden Jedi está en la cima de sus poderes.

La mayoría de las películas y series de televisión de Star Wars, como The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y Andor, se han desarrollado en torno a las tres trilogías cinematográficas principales. The Acolyte se aleja de esa fórmula, pues, y opta por examinar un período de la historia en el que los Sith no estaban en su punto más fuerte y los Jedi eran reconocidos (por no decir amados) en toda la galaxia.

La época de la Alta República ha comenzado a abrirse paso en la opinión pública en los últimos tiempos. En el 2018, Lucasfilm anunció un nuevo proyecto multimedia titulado Luminous, que pasó a convertirse en una serie multifacética que representa a La Alta República. En los últimos dos años, se ha publicado una plétora de cómics, novelas, webseries y audiolibros que desarrollan este periodo de la historia de Star Wars con mayor detalle.

The Acolyte, así como el juego Star Wars: Eclipse, desarrollado por Quantic Dream, presentarán también a la Alta República en sus respectivos medios de acción real y de videojuegos, ampliando así el alcance de esta era en la icónica historia de Star Wars. Después de décadas de ir a lo seguro y de establecer proyectos en torno a su legendaria franquicia cinematográfica, Lucasfilm por fin da un paso valiente y audaz hacia lo desconocido con producciones como El Acólito, y será una serie mucho más rica por ello.