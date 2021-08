Spotify está probando una nueva versión Premium más económica llamada 'Spotify Plus'

Spotify está probando actualmente un modelo de suscripción más económico y con publicidad con un número limitado de usuarios.

El nuevo 'Spotify Plus' cuesta solo 0,99€ al mes y combina características y funciones de la versión premium y la versión gratuita que ya existen en la plataforma líder de música en streaming.

Tal y como informó The Verge, Spotify Plus ofrece a los suscriptores la libertad de reproducir las canciones que quieran, en el momento que prefieran y tantas veces como lo deseen, pero a cambio de anuncios intercalados.

A modo de comparación, la versión gratuita actual de Spotify impone límites en la cantidad de canciones que los usuarios pueden omitir por hora y, en la mayoría de casos, restringe a los oyentes la opción de escuchar canciones concretas dentro de álbumes y listas de reproducción.

En cambio, el plan Premium de Spotify, con un precio de 9,99€ al mes, ofrece a los usuarios acceso ilimitado a la biblioteca de más de 70 millones de canciones, sin anuncios de por medio.

Por lo tanto, un precio de tan solo 0,99€ al mes significa que Spotify incluirá una opción más económica con ciertas ventajas respecto al plan gratuito, aunque vale la pena señalar que este tipo de suscripción todavía se encuentra en periodo de prueba.

No se sabe aún cuánto podría costar en realidad este tipo de suscripción para los usuarios de todo el mundo (ya que de momento parece que solo se ofrece a un grupo de usuarios al azar) y, por lo visto, este precio está sujeto a cambios.

Análisis: parece útil... pero no te emociones demasiado

A simple vista, Spotify Plus parece muy buena idea.

No obstante, probablemente no influirá en la opinión de los que cuentan con una suscripción Premium, pero sí puede atraer a los suscriptores de la versión gratuita, ya que se trata de una forma relativamente económica de mejorar drásticamente su experiencia auditiva.

Sin embargo, no solo su precio podría aumentar, y por lo tanto el mérito de toda la empresa, sino que Spotify Plus podría no llegar a buen puerto. "Algunas pruebas terminan allanando el camino para nuevas ofertas o mejoras, mientras que otras solo nos hacen aprender", le contó el streamer a The Verge.

Es posible, entonces, que la última propuesta de Spotify solo le sirva para aprender sobre cómo mejorar las ofertas dentro de sus niveles de suscripción actuales.

Es más, incluso si Spotify Plus es bien recibido y se le da luz verde para implementarse en todo el mundo, no hay garantía de que llegue pronto.

Tenemos el caso de Spotify Hi-Fi como ejemplo. La plataforma de música en streaming anunció la opción de reproducir música sin pérdidas de alta calidad en febrero, pero de momento solo ha estado disponible para usuarios en regiones seleccionadas. Todavía no se sabe nada de su lanzamiento a nivel mundial.

Por lo tanto, si estás interesado en Spotify Plus, no te emociones demasiado, porque no va a llegar pronto.

Aún así, ofrecer un tipo de suscripción más económica es una buena idea, y es bueno saber que la compañía está tomando medidas para ampliar el acceso a su oferta musical, al menos de momento.