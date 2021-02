Spotify HiFi: fecha de lanzamiento, precio, calidad, funciones, rumores y catálogo de canciones

Cuando llegue, a finales de este mismo año, el nuevo servicio Spotify HiFi está dispuesto a ofrecerte algunas de tus canciones favoritas en audio de alta definición sin pérdida de calidad, similar a lo que ofrece Tidal con su servicio Tidal HiFi.

Según Spotify, la música en streaming de alta calidad es, sin duda, una de las funciones más solicitadas por usuarios que, en el pasado, estaban limitados a una calidad de 320kbps. O peor aún: las personas que no tienen Premium tan solo reciben la mitad de eso (160 kbps), lo que equivale a escuchar música en formato MP3. Sin embargo, HiFi, por fin ofrecerá audio sin pérdida de calidad, a nivel de CD, a más de 1411kpbs, lo cual supone unas cuatro veces más la cantidad de datos que consumes actualmente al escuchar una canción en streaming.

El servicio estará disponible en "una selección de marcados", en principio, y aunque Spotify no haya dicho exactamente cuánto costará esta nueva función, podemos deducir que subirá un poco el precio actual del servicio básico de Spotify Premium, de 9’99€ al mes. Además, de momento no contamos con la garantía de que todas las canciones de el catálogo de Spotify vayan a tener una versión HiFi disponible.

Dicho esto, aunque todavía no conocemos todos los detalles sobre Spotify HiFi, hemos hecho lo posible para recopilar toda la información existente y redactar esta guía de referencia que puedes leer a continuación.

Fecha de lanzamiento de Spotify HiFi

Según la publicación de blog ‘Five Things to Know About Spotify HiFi’ (Cinco cosas que debes saber sobre Spotify HiFi), Spotify afirma que el nuevo servicio estará disponible más adelante durante el 2021, y se implementará como una actualización del servicio Premium.

"A finales de este año, los suscriptores Premium, dentro de una selección de mercados, podrán actualizar su calidad de sonido contratando Spotify HiFi para escuchar sus canciones favoritas en la forma en que los artistas las concibieron".

Vale la pena que le prestemos atención un momento a eso de “selección de mercados”, ya que significa que Spotify HiFi no estará disponible en todos los lugares del mundo, o al menos por ahora. Tal y como ya ha ocurrido en el pasado, cuando Spotify implementa una nueva función, suele empezar en Estados Unidos y Europa, pero ahora que el servicio está disponible en 80 nuevos países, es difícil saber qué regiones estarán entre las primeras en obtener este nuevo servicio.

Otro problema con el que podrás encontrarte es con la fecha de lanzamiento de Spotify HiFi, ya que es poco probable que todos los dispositivos Spotify Connect obtengan la actualización al mismo tiempo, lo cual significa que algunos altavoces como, por ejemplo, Sonos One y PS5 podrían obtenerla mucho antes que tu antiguo Receptor de AV.

La respuesta corta es que el servicio, en cierta medida, estará disponible a finales de este mismo año, pero la cuestión de qué dispositivos serán habilitados desde el lanzamiento seguirá siendo un tema candente de conversación.

Precio de Spotify HiFi

En estos momentos, no existe un precio fijo para Spotify HiFi. La compañía dice que dará a conocer detalles más exactos a finales de este año, así que, por ahora, todo lo que podemos hacer son especulaciones.

Si tuviéramos que decir una cifra, diríamos que Spotify HiFi costará entre 15€ y 20€ al mes. Sabemos con certeza que será más caro que Spotify Premium, que ya cuesta 9’99€ mensuales, así que estimar entre 14’99€ y 19’99€ parece una apuesta segura.

Lo que también influye en nuestra estimación es el hecho la competencia: una suscripción a Tidal HiFi cuesta 19’99€ al mes, igual que una suscripción a Deezer HiFi. También es cierto que hay algunos servicios de streaming de audio de alta resolución que cobran un poco menos (Qobuz y Amazon Music HD solo cuestan 14’99€, por ejemplo), pero aún así es poco probable que Spotify pueda bajar más su precio.

Calidad de streaming de Spotify HiFi

Entonces, ¿cómo de bien sonará Spotify HiFi? Supuestamente sonará, como mínimo, tan bien como un CD; quizás incluso mejor.

Según Spotify, Spotify HiFi retransmitirá audio sin pérdida de calidad, a nivel de CD, en tus dispositivos. Lo ideal es que estos dispositivos estén conectados a una red y sean capaces de usar Spotify Connect; de lo contrario, tendrás que hacerlo a través de Bluetooth, lo cual probablemente disminuirá la calidad.

Esto es muchísimo mejor que la propuesta actual de Spotify de 320kbps, y probablemente llevará la calidad de audio del servicio a alcanzar el nivel de Tidal, Deezer y tal vez incluso de Digital Masters (de Apple Music).

Hablando de Digital Masters, siempre existe la posibilidad de que Spotify también vaya más allá de la alta resolución con audio de 96 kHz/24 bits, pero no estamos seguros.

Pero entonces, ¿qué significa todo eso? En sentido práctico, los formatos de audio sin pérdida de calidad tienen más detalles y datos que los que sí tienen pérdida. Y eso quiere decir que vas a poder escuchar detalles nuevos en canciones que nunca antes habías escuchado. Además, también debería sonar de manera más amplia y envolvente, aunque mucho dependerá de los auriculares o altavoces que uses.

Catálogo de canciones de Spotify HiFi

El detalle más inquietante de todo lo relacionado con Spotify HiFi es saber cuántas y qué canciones del catálogo de más de 30 millones de canciones de Spotify estarán incluidas en este nuevo servicio.

La estimación más segura que podemos hacer es que no se incluirán todas las canciones del amplio catálogo de Spotify, pero sí deberían incluirse millones de ellas.

Entre ellas, probablemente se encontrarán los principales éxitos de los principales sellos discográficos que ya distribuyen sus archivos a otros servicios, mientras que parte de la música de otros sellos más pequeños y títulos más antiguos que han sido rescatados probablemente no pasarán el corte.

Mantendremos nuestros oídos afinados para escuchar cualquier tipo de información sobre qué canciones estarán disponibles en Spotify HiFi, pero de momento será mejor que no toques tu colección de CDs hasta que estemos seguros de lo que pasará.